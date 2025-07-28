Польша в очередной раз подняла истребители из-за ракетного удара РФ по Украине
В ночь на 28 июля Польша поднимала авиацию для патрулирования своего воздушного пространства на фоне ракетной атаки России на Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети Х.
"В связи с очередным нападением Российской Федерации на объекты, расположенные на территории Украины, в нашем воздушном пространстве начались воздушные операции", - сообщили в ведомстве.
По словам польских военных, по тревоге были подняты очередные пары истребителей, а системы ПВО и радиолокационной разведки приводились в высшую степень боевой готовности.
"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой. Оперативное командование отслеживает текущую ситуацию, силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - рассказали в ведомстве.
Как известно, россияне ночью 28 июля совершили комбинированную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников и ракет. Во многих регионах прогремели взрывы.
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шо пшеки потеребонькали свій вялий хер?
"Мешканцям, які помітили дрон, що впав, наполегливо рекомендується триматися від нього якомога далі та негайно телефонувати за номером 112", - ідеться в повідомленні.
За словами головного радника Національного центру управління кризами Даріуса Бута, БпЛА востаннє помітили недалеко від Вільнюса на висоті близько 200 м. Поліція залучила всі сили, необхідні служби сповіщені.
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Поки що не зрозуміло, що це саме за дрон, але схожий він або на бойовий "шахед", або на імітацію "Гербери".