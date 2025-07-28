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Новости Польша подняла истребители
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Польша в очередной раз подняла истребители из-за ракетного удара РФ по Украине

Польша поднимала истребители из-за ракетных ударов России по Украине

В ночь на 28 июля Польша поднимала авиацию для патрулирования своего воздушного пространства на фоне ракетной атаки России на Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети Х.

"В связи с очередным нападением Российской Федерации на объекты, расположенные на территории Украины, в нашем воздушном пространстве начались воздушные операции", - сообщили в ведомстве.

По словам польских военных, по тревоге были подняты очередные пары истребителей, а системы ПВО и радиолокационной разведки приводились в высшую степень боевой готовности.

"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой. Оперативное командование отслеживает текущую ситуацию, силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - рассказали в ведомстве.

Как известно, россияне ночью 28 июля совершили комбинированную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников и ракет. Во многих регионах прогремели взрывы.

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Автор: 

обстрел (28740) Польша (8581) самолет (3671)


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Топ комментарии
+9
нахера та кому це цікаво?
шо пшеки потеребонькали свій вялий хер?
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28.07.2025 06:59 Ответить
+4
Ця новина нервує читачів цензора, цензор спеціально цю новину пропонує ?
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28.07.2025 07:08 Ответить
+3
Лучше бы их нам отдали чем без толку моторесурс гробить.Великие наблюдатели..
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28.07.2025 07:03 Ответить
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нахера та кому це цікаво?
шо пшеки потеребонькали свій вялий хер?
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28.07.2025 06:59 Ответить
Дякую, хоч виспався цієї ночі.
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28.07.2025 07:00 Ответить
О, свезло Вам..а Київ - фіг заснеш..ще й блискавки з грозою..
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28.07.2025 08:03 Ответить
ну так, на Троєщини вже не чутно було. Глухомань.
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28.07.2025 08:08 Ответить
Я так, ближче до бортів з Борисполем..дяка ппо - було гучно..нашій глухомані неспалось..
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28.07.2025 08:23 Ответить
я під парасолькою одного важливого об'єкта, тому спокійний, і не залежу від зльотів польських винищувачів.
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28.07.2025 08:31 Ответить
Здогадуюсь якого)) ну то добре)
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28.07.2025 09:14 Ответить
Лучше бы их нам отдали чем без толку моторесурс гробить.Великие наблюдатели..
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28.07.2025 07:03 Ответить
Віддати літаки не ризикують. У поляків за штурвалом можуть бути жінки, які виконують статути НАТО і вказівки генералів. Нашим жінкам ці статути по цимбалах, а вказівки генералів по барабану.
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28.07.2025 08:17 Ответить
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28.07.2025 07:06 Ответить
Ця новина нервує читачів цензора, цензор спеціально цю новину пропонує ?
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28.07.2025 07:08 Ответить
Так. Розпалює.
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28.07.2025 07:17 Ответить
Наприкінці нальоту, о п'ятій годині, росіяни випустили крилаті ракети по району Старокостянтинова в Хмельницькій області, який в цей же час атакували «шахеди».
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28.07.2025 07:16 Ответить
піднімала-піднімала, та не випіднювала...
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28.07.2025 07:34 Ответить
Тільки дарма ресур літаків використовують.
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28.07.2025 08:01 Ответить
Непізнаний дрон залетів у Литву з боку Білорусі вранці 28 липня. Поліція розіслала на телефони місцевих жителів попередження, https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/skubus-policijos-pranesimas-i-lietuva-iskrido-nenustatyto-tipo-bepilotis-orlaivis-120129684 повідомляє DELFI Žinios.

"Мешканцям, які помітили дрон, що впав, наполегливо рекомендується триматися від нього якомога далі та негайно телефонувати за номером 112", - ідеться в повідомленні.

За словами головного радника Національного центру управління кризами Даріуса Бута, БпЛА востаннє помітили недалеко від Вільнюса на висоті близько 200 м. Поліція залучила всі сили, необхідні служби сповіщені.

https://projects.liga.net/the-best-stories-of-the-world-20-07-2025/?rtm_source=remp_campaign&rtm_medium=inline&rtm_campaign=db7cf054-b74a-44ec-a5b6-7a6c8f1192ea&rtm_content=ecc1cb76-49ae-4d5a-83ba-f3495a4b3cd5&rtm_variant=8cb28edb-8c03-4dbe-95e4-2fd5cfcb82b2



Поки що не зрозуміло, що це саме за дрон, але схожий він або на бойовий "шахед", або на імітацію "Гербери".
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28.07.2025 08:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2laIUkzt_Ps
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28.07.2025 09:41 Ответить
Дякуємо за потужну допомогу при відбиті нічної атаки
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28.07.2025 09:48 Ответить
 
 