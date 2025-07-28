Кропивницкий атаковали российские дроны: раздалось 9 взрывов. Возник пожар, повреждена филармония (обновлено)

В ночь на 28 июля российские войска атаковали Кропивницкий ударными дронами. В городе прозвучало по меньшей мере девять взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

"Кропивницкий пережил вражескую дроновую атаку. Соответствующие службы работают. Больше информации - позже", - говорится в сообщении.

Райкович призвал горожан сохранять информационную тишину.

Местные корреспонденты "Суспільного" сообщили, что около 03:00 ночи в городе прозвучало по меньшей мере девять взрывов.

Позже Райкович сообщил, что в городе идет ликвидация пожара после ночной вражеской атаки. Взрывной волной повреждено помещение областной филармонии.

"Локации обследуют соответствующие службы. По предварительной информации, погибшие и травмированные отсутствуют", - отметил начальник ОВА.

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