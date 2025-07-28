Кропивницкий атаковали российские дроны: раздалось 9 взрывов. Возник пожар, повреждена филармония (обновлено)
В ночь на 28 июля российские войска атаковали Кропивницкий ударными дронами. В городе прозвучало по меньшей мере девять взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович.
"Кропивницкий пережил вражескую дроновую атаку. Соответствующие службы работают. Больше информации - позже", - говорится в сообщении.
Райкович призвал горожан сохранять информационную тишину.
Местные корреспонденты "Суспільного" сообщили, что около 03:00 ночи в городе прозвучало по меньшей мере девять взрывов.
Позже Райкович сообщил, что в городе идет ликвидация пожара после ночной вражеской атаки. Взрывной волной повреждено помещение областной филармонии.
"Локации обследуют соответствующие службы. По предварительной информации, погибшие и травмированные отсутствуют", - отметил начальник ОВА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ермака у відставку ‼️‼️
Арахамію на гиляку за дружбу з Абоамовичем ‼️