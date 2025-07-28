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Новости Атака шахедов на Кропивницкий
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Кропивницкий атаковали российские дроны: раздалось 9 взрывов. Возник пожар, повреждена филармония (обновлено)

шахеди

В ночь на 28 июля российские войска атаковали Кропивницкий ударными дронами. В городе прозвучало по меньшей мере девять взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

"Кропивницкий пережил вражескую дроновую атаку. Соответствующие службы работают. Больше информации - позже", - говорится в сообщении.

Райкович призвал горожан сохранять информационную тишину.

Местные корреспонденты "Суспільного" сообщили, что около 03:00 ночи в городе прозвучало по меньшей мере девять взрывов.

Позже Райкович сообщил, что в городе идет ликвидация пожара после ночной вражеской атаки. Взрывной волной повреждено помещение областной филармонии.

"Локации обследуют соответствующие службы. По предварительной информации, погибшие и травмированные отсутствуют", - отметил начальник ОВА.

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беспилотник (4013) Кропивницький (550) обстрел (28740) Кировоградская область (654) Кропивницкий район (19)


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Захистіть цих містян,а не закликаєте!
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28.07.2025 07:38 Ответить
Чи медом в Кропивницькому помазано. З якого бодуна хутiн пуй прикопався до Кропивницького. Мабуть урановi копальнi - причина.
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28.07.2025 07:40 Ответить
Зеленський,де твої санкції?Давай санкції на всю економіку болота!
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28.07.2025 07:46 Ответить
Що ви причепилися по зЄ, він грає як уміє, на більше не очікуйте
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28.07.2025 08:46 Ответить
Ви праві, Оманський сценарій, зелЄрмак, виконує з 2019 року!
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28.07.2025 09:20 Ответить
Поки сросія лупить ракетами,шахедами Уераїну,Україна тільки збирається закупляти,будувати,виробляти і все інше ригозелене блаблабла.
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28.07.2025 09:17 Ответить
За одну філармонію треба пошкодити 10 філармоній ворога
Ермака у відставку ‼️‼️
Арахамію на гиляку за дружбу з Абоамовичем ‼️
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28.07.2025 09:42 Ответить
 
 