Кропивницький атакували російські дрони: пролунало 9 вибухів
У ніч на 28 липня російські війська атакували Кропивницький ударними дронами. В місті пролунало щонайменше девʼять вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Кропивницький пережив ворожу дронову атаку. Відповідні служби працюють. Більше інформації - згодом", - йдеться в повідомленні.
Райкович закликав містян зберігати інформаційну тишу.
Місцеві кореспонденти "Суспільного" повідомили, що близько 03:00 ночі в місті пролунало щонайменше девʼять вибухів.
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