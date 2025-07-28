Кропивницький атакували російські дрони: пролунало 9 вибухів

У ніч на 28 липня російські війська атакували Кропивницький ударними дронами. В місті пролунало щонайменше девʼять вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Кропивницький пережив ворожу дронову атаку. Відповідні служби працюють. Більше інформації - згодом", - йдеться в повідомленні.

Райкович закликав містян зберігати інформаційну тишу.

Місцеві кореспонденти "Суспільного" повідомили, що близько 03:00 ночі в місті пролунало щонайменше девʼять вибухів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по автобусу на Сумщині: три людини загинули, 20 постраждалих. ФОТО (оновлено)