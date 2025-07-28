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Новини Польща підняла винищувачі
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Польща вкотре піднімала винищувачі через ракетний удар РФ по Україні

Польща піднімала винищувачі через ракетні удари Росії по України

У ніч на 28 липня Польща піднімала авіацію для патрулювання свого повітряного простору на тлі ракетної атаки Росії на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в соціальній мережі Х.

"У зв'язку з черговим нападом Російської Федерації на об'єкти, розташовані на території України, у нашому повітряному просторі почалися повітряні операції", - повідомили у відомстві.

За словами польських військових, за тривогою було піднято чергові пари винищувачів, а системи ППО і радіолокаційної розвідки приводилися в найвищий ступінь бойової готовності.

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, які перебувають під загрозою. Оперативне командування відстежує поточну ситуацію, сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - розповіли у відомстві.

Як відомо,  росіяни вночі 28 липня здійснили комбіновану атаку на Україну з використанням ударних безпілотників та ракет. У багатьох регіонах пролунали вибухи.

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Автор: 

обстріл (30064) Польща (8712) літак (2999)


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нахера та кому це цікаво?
шо пшеки потеребонькали свій вялий хер?
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28.07.2025 06:59 Відповісти
Дякую, хоч виспався цієї ночі.
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28.07.2025 07:00 Відповісти
Лучше бы их нам отдали чем без толку моторесурс гробить.Великие наблюдатели..
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28.07.2025 07:03 Відповісти
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28.07.2025 07:06 Відповісти
Ця новина нервує читачів цензора, цензор спеціально цю новину пропонує ?
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28.07.2025 07:08 Відповісти
Так. Розпалює.
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28.07.2025 07:17 Відповісти
Наприкінці нальоту, о п'ятій годині, росіяни випустили крилаті ракети по району Старокостянтинова в Хмельницькій області, який в цей же час атакували «шахеди».
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28.07.2025 07:16 Відповісти
піднімала-піднімала, та не випіднювала...
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28.07.2025 07:34 Відповісти
 
 