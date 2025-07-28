Польща вкотре піднімала винищувачі через ракетний удар РФ по Україні

У ніч на 28 липня Польща піднімала авіацію для патрулювання свого повітряного простору на тлі ракетної атаки Росії на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в соціальній мережі Х.

"У зв'язку з черговим нападом Російської Федерації на об'єкти, розташовані на території України, у нашому повітряному просторі почалися повітряні операції", - повідомили у відомстві.

За словами польських військових, за тривогою було піднято чергові пари винищувачів, а системи ППО і радіолокаційної розвідки приводилися в найвищий ступінь бойової готовності.

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, які перебувають під загрозою. Оперативне командування відстежує поточну ситуацію, сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - розповіли у відомстві.

Як відомо, росіяни вночі 28 липня здійснили комбіновану атаку на Україну з використанням ударних безпілотників та ракет. У багатьох регіонах пролунали вибухи.

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