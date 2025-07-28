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Новости Войска США в Европе
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США могут сократить численность своих войск в Европе на 30%, - Politico

США могут вывести треть своих войск из Европы

США проводят Глобальный обзор силовой структуры (Global Force Posture Review) - масштабную переоценку военного присутствия США по всему миру под руководством Пентагона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Цель обзора - перегруппировать американские силы в соответствии с меняющимися глобальными приоритетами, особенно растущей напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и давления в сторону сокращения зарубежных расходов США. Ожидается, что окончательный доклад будет опубликован к сентябрю.

Как отметила старший научный сотрудник по вопросам политики безопасности Германского совета по внешней политике Айлин Матле, одним из вероятных результатов Глобального обзора сил станет вывод примерно 20 000 американских военнослужащих, отправленных в Европу в 2022 году при тогдашнем президенте Джо Байдене после полномасштабного вторжения России в Украину.

Это все равно оставит значительное американское присутствие, отмечает она, добавив, что нынешняя численность американских войск на континенте колеблется от 90 000 до 100 000 человек.

Однако по другим данным, сокращение может быть значительно сильнее.

"Один чиновник НАТО, пожелавший остаться анонимным, откровенно заявил изданию Politico, что возможно сокращение численности войск в Европе до 30%, что будет означать более масштабную перегруппировку".

При этом, как пишет Politico, у Германии среди всех европейских стран больше всего оснований серьезно отнестись к этому предупреждению.

В Германии находится гораздо больше американских военнослужащих, чем в любой другой стране Европы: около 35 000 американских военнослужащих размещены примерно в 35 муниципалитетах. К ним относятся авиабаза Рамштайн, центральный узел воздушных операций и спутниковой связи США; Графенвер, который, по данным военных, является крупнейшим учебным полигоном армии США за пределами Соединенных Штатов, а также ключевая штаб-квартира для военнослужащих.

Однако, как отметила Айлин Матле, присутствие США в Европе также служит интересам Вашингтона.

"Такие базы, как Рамштайн, используются не только для европейской обороны, - заявила она в интервью Politico, - но и для проецирования силы на Ближний Восток и, в определенной степени, в Африку". Например, Европа служила "турникетом" для американской военной техники в другие части мира.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США не выведут ключевые силы из Европы в случае передислокации войск в Азию, - генинспектор Бундесвера Брейер

Автор: 

Европа (1963) США (27574)


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здувається кулька потроху... яке перегрупування, якщо "скорочення закордонних витрат"? в Японію передислокують чи на Філіпіни?...
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28.07.2025 07:56 Ответить
та всім вже давно покуй на сша
то не держава а посміховисько
це як великий дитята, але трохі дебільний
зато багатий
ну ви понели...

якщо не знайдеться людина з грошима та яйцями, здатна ********** оте кодло диктаторів - будемо мати ядерну війну

печально це все
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28.07.2025 07:59 Ответить
в тебе китай тепер лідер?
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28.07.2025 08:02 Ответить
А у вас хто Лідер? Хіба США сьогодні несуть відповідальність на міжнародній арені за стійкий мир та благополуччя всіх країн?
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28.07.2025 08:35 Ответить
ніхто в мене не лідер.
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28.07.2025 08:56 Ответить
Все хотят использовать США как большую тупую собаку, в своих целях. И как вы вообще представляете это? США и НАТО не смогли победить талибов. 100 тысяч мужиков с палками. Как победить весь незападный мир? Напишите что вы предлагаете.
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28.07.2025 09:51 Ответить
Як зазначила старший науковий співробітник з питань політики безпеки Німецької ради із зовнішньої політики Айлін Матле, одним із вірогідних результатів Глобального огляду сил стане виведення приблизно 20 000 американських військовослужбовців, відправлених до Європи 2022 року за тодішнього президента Джо Байдена після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ясно. Дивись, що зробив байден, і все скасовуй.
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28.07.2025 08:04 Ответить
20000 х 4000$ х 12 х 3 = ??? порахуй.
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28.07.2025 08:19 Ответить
ну логично, не? потом будут спрашивать как поведут себя союзники в случае конфликта штатов с китаем. думаю где-то также
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28.07.2025 09:47 Ответить
Неважно как поведут себя европейцы. Они все равно бесполезны.
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28.07.2025 09:54 Ответить
 
 