США могут сократить численность своих войск в Европе на 30%, - Politico

США проводят Глобальный обзор силовой структуры (Global Force Posture Review) - масштабную переоценку военного присутствия США по всему миру под руководством Пентагона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Цель обзора - перегруппировать американские силы в соответствии с меняющимися глобальными приоритетами, особенно растущей напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и давления в сторону сокращения зарубежных расходов США. Ожидается, что окончательный доклад будет опубликован к сентябрю.

Как отметила старший научный сотрудник по вопросам политики безопасности Германского совета по внешней политике Айлин Матле, одним из вероятных результатов Глобального обзора сил станет вывод примерно 20 000 американских военнослужащих, отправленных в Европу в 2022 году при тогдашнем президенте Джо Байдене после полномасштабного вторжения России в Украину.

Это все равно оставит значительное американское присутствие, отмечает она, добавив, что нынешняя численность американских войск на континенте колеблется от 90 000 до 100 000 человек.

Однако по другим данным, сокращение может быть значительно сильнее.

"Один чиновник НАТО, пожелавший остаться анонимным, откровенно заявил изданию Politico, что возможно сокращение численности войск в Европе до 30%, что будет означать более масштабную перегруппировку".

При этом, как пишет Politico, у Германии среди всех европейских стран больше всего оснований серьезно отнестись к этому предупреждению.

В Германии находится гораздо больше американских военнослужащих, чем в любой другой стране Европы: около 35 000 американских военнослужащих размещены примерно в 35 муниципалитетах. К ним относятся авиабаза Рамштайн, центральный узел воздушных операций и спутниковой связи США; Графенвер, который, по данным военных, является крупнейшим учебным полигоном армии США за пределами Соединенных Штатов, а также ключевая штаб-квартира для военнослужащих.

Однако, как отметила Айлин Матле, присутствие США в Европе также служит интересам Вашингтона.

"Такие базы, как Рамштайн, используются не только для европейской обороны, - заявила она в интервью Politico, - но и для проецирования силы на Ближний Восток и, в определенной степени, в Африку". Например, Европа служила "турникетом" для американской военной техники в другие части мира.

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