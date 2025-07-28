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Новини Війська США в Європі
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США можуть скоротити чисельність своїх військ у Європі на 30%, - Politico

США можуть вивести третину своїх військ із Європи

США проводять Глобальний огляд силової структури (Global Force Posture Review) - масштабну переоцінку військової присутності США по всьому світу під керівництвом Пентагону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Мета огляду - перегрупувати американські сили відповідно до мінливих глобальних пріоритетів, особливо зростаючої напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні та тиску в бік скорочення закордонних витрат США. Очікується, що остаточну доповідь буде опубліковано до вересня.

Як зазначила старший науковий співробітник з питань політики безпеки Німецької ради із зовнішньої політики Айлін Матле, одним із імовірних результатів Глобального огляду сил стане виведення приблизно 20 000 американських військовослужбовців, відправлених до Європи 2022 року за тодішнього президента Джо Байдена після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Це все одно залишить значну американську присутність, зазначає вона, додавши, що нинішня чисельність американських військ на континенті коливається від 90 000 до 100 000 осіб.

Однак за іншими даними, скорочення може бути значно сильнішим.

"Один чиновник НАТО, який побажав залишитися анонімним, відверто заявив виданню Politico, що можливе скорочення чисельності військ у Європі до 30%, що означатиме більш масштабне перегрупування".

При цьому, як пише Politico, у Німеччини серед усіх європейських країн найбільше підстав серйозно поставитися до цього попередження.

У Німеччині перебуває набагато більше американських військовослужбовців, ніж у будь-якій іншій країні Європи: близько 35 000 американських військовослужбовців розміщено приблизно в 35 муніципалітетах. До них належать авіабаза Рамштайн, центральний вузол повітряних операцій і супутникового зв'язку США; Графенвер, який, за даними військових, є найбільшим навчальним полігоном армії США за межами Сполучених Штатів, а також ключова штаб-квартира для військовослужбовців.

Однак, як зазначила Айлін Матле, присутність США в Європі також служить інтересам Вашингтона.

"Такі бази, як Рамштайн, використовуються не тільки для європейської оборони, - заявила вона в інтерв'ю Politico, - а й для проєктування сили на Близький Схід і, певною мірою, в Африку". Наприклад, Європа служила "турнікетом" для американської військової техніки в інші частини світу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не виведуть ключові сили з Європи у разі передислокації військ до Азії, - генінспектор Бундесверу Брейер

Автор: 

Європа (1926) США (23889)


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Топ коментарі
+4
та всім вже давно покуй на сша
то не держава а посміховисько
це як великий дитята, але трохі дебільний
зато багатий
ну ви понели...

якщо не знайдеться людина з грошима та яйцями, здатна ********** оте кодло диктаторів - будемо мати ядерну війну

печально це все
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28.07.2025 07:59 Відповісти
+1
здувається кулька потроху... яке перегрупування, якщо "скорочення закордонних витрат"? в Японію передислокують чи на Філіпіни?...
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28.07.2025 07:56 Відповісти
+1
Як зазначила старший науковий співробітник з питань політики безпеки Німецької ради із зовнішньої політики Айлін Матле, одним із вірогідних результатів Глобального огляду сил стане виведення приблизно 20 000 американських військовослужбовців, відправлених до Європи 2022 року за тодішнього президента Джо Байдена після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ясно. Дивись, що зробив байден, і все скасовуй.
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28.07.2025 08:04 Відповісти
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здувається кулька потроху... яке перегрупування, якщо "скорочення закордонних витрат"? в Японію передислокують чи на Філіпіни?...
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28.07.2025 07:56 Відповісти
та всім вже давно покуй на сша
то не держава а посміховисько
це як великий дитята, але трохі дебільний
зато багатий
ну ви понели...

якщо не знайдеться людина з грошима та яйцями, здатна ********** оте кодло диктаторів - будемо мати ядерну війну

печально це все
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28.07.2025 07:59 Відповісти
в тебе китай тепер лідер?
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28.07.2025 08:02 Відповісти
А у вас хто Лідер? Хіба США сьогодні несуть відповідальність на міжнародній арені за стійкий мир та благополуччя всіх країн?
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28.07.2025 08:35 Відповісти
ніхто в мене не лідер.
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28.07.2025 08:56 Відповісти
Все хотят использовать США как большую тупую собаку, в своих целях. И как вы вообще представляете это? США и НАТО не смогли победить талибов. 100 тысяч мужиков с палками. Как победить весь незападный мир? Напишите что вы предлагаете.
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28.07.2025 09:51 Відповісти
Як зазначила старший науковий співробітник з питань політики безпеки Німецької ради із зовнішньої політики Айлін Матле, одним із вірогідних результатів Глобального огляду сил стане виведення приблизно 20 000 американських військовослужбовців, відправлених до Європи 2022 року за тодішнього президента Джо Байдена після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ясно. Дивись, що зробив байден, і все скасовуй.
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28.07.2025 08:04 Відповісти
20000 х 4000$ х 12 х 3 = ??? порахуй.
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28.07.2025 08:19 Відповісти
ну логично, не? потом будут спрашивать как поведут себя союзники в случае конфликта штатов с китаем. думаю где-то также
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28.07.2025 09:47 Відповісти
Неважно как поведут себя европейцы. Они все равно бесполезны.
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28.07.2025 09:54 Відповісти
Звільняє місце для орків...
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28.07.2025 10:00 Відповісти
Трампло так і захоохочує путла своїм куколтізмом. Це нагадує Зеленського перед війною, який максимально намагався задобрювати путіна, вперто і злочинно ігноруючі попередження розвідок про неминуче вторгення. При цьому не готуючі країну до війни, розмінувавши прикордоння і не розгортання військ в бойові порядки!!!
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28.07.2025 10:00 Відповісти
Думаете если вывести 20 тысяч американских солдат, Европа, в которой по словам Бербок живут 1,5 миллиарда людей, станет беззащитной?
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28.07.2025 10:05 Відповісти
Можно про 1,5 миллиарда и Бербок подробнее?
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28.07.2025 10:37 Відповісти
 
 