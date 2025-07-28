США можуть скоротити чисельність своїх військ у Європі на 30%, - Politico

США проводять Глобальний огляд силової структури (Global Force Posture Review) - масштабну переоцінку військової присутності США по всьому світу під керівництвом Пентагону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Мета огляду - перегрупувати американські сили відповідно до мінливих глобальних пріоритетів, особливо зростаючої напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні та тиску в бік скорочення закордонних витрат США. Очікується, що остаточну доповідь буде опубліковано до вересня.

Як зазначила старший науковий співробітник з питань політики безпеки Німецької ради із зовнішньої політики Айлін Матле, одним із імовірних результатів Глобального огляду сил стане виведення приблизно 20 000 американських військовослужбовців, відправлених до Європи 2022 року за тодішнього президента Джо Байдена після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Це все одно залишить значну американську присутність, зазначає вона, додавши, що нинішня чисельність американських військ на континенті коливається від 90 000 до 100 000 осіб.

Однак за іншими даними, скорочення може бути значно сильнішим.

"Один чиновник НАТО, який побажав залишитися анонімним, відверто заявив виданню Politico, що можливе скорочення чисельності військ у Європі до 30%, що означатиме більш масштабне перегрупування".

При цьому, як пише Politico, у Німеччини серед усіх європейських країн найбільше підстав серйозно поставитися до цього попередження.

У Німеччині перебуває набагато більше американських військовослужбовців, ніж у будь-якій іншій країні Європи: близько 35 000 американських військовослужбовців розміщено приблизно в 35 муніципалітетах. До них належать авіабаза Рамштайн, центральний вузол повітряних операцій і супутникового зв'язку США; Графенвер, який, за даними військових, є найбільшим навчальним полігоном армії США за межами Сполучених Штатів, а також ключова штаб-квартира для військовослужбовців.

Однак, як зазначила Айлін Матле, присутність США в Європі також служить інтересам Вашингтона.

"Такі бази, як Рамштайн, використовуються не тільки для європейської оборони, - заявила вона в інтерв'ю Politico, - а й для проєктування сили на Близький Схід і, певною мірою, в Африку". Наприклад, Європа служила "турнікетом" для американської військової техніки в інші частини світу.

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