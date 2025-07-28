Всеукраинский Совет по защите прав и безопасности пациентов просит киевские власти возобновить закупку инновационных лекарств для онкобольных киевлян

В письме, направленном к мэру Киева Виталию Кличко и директору Департамента здравоохранения КГГА Валентине Гинзбург, приветствуется решение о возобновлении закупок лекарств для больных спинальной мышечной атрофией. Это стало возможным после того, как Правительство внесло изменения в свое Постановление "Некоторые вопросы государственного регулирования цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения", а киевские власти возобновили действие городской программы "Здоровье киевлян" в части закупок инновационных лекарств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Однако пока и уже более года без помощи остаются киевляне, которые отчаянно борются с агрессивными формами рака. Как пишет президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк в своем блоге на "Украинских новостях":

"Именно благодаря городской программе "Здоровье киевлян" тяжелобольные жители столицы получали инновационные лекарства бесплатно. Именно эти препараты - алектиниб, пембролизумаб, олапариб, пертузумаб, цетуксимаб - продлевали жизнь, уменьшали боль, дарили надежду. И это не пафос - это факты".

Проблема заключается в том, что после того, как местные власти из-за бюрократических осложнений были лишены возможности финансировать закупку лекарств, Киев перераспределил эти средства на другие расходы. И это было вполне логично. Но сейчас, когда эти препятствия устранены, есть насущная необходимость возобновить закупки лекарств, которые крайне необходимы для онкобольных киевлян. Поэтому Всеукраинский Совет защиты прав и безопасности пациентов просит киевскую власть возобновить закупку инновационных лекарств, подчеркивая, что только благодаря этому решению "возможно обеспечить дальнейшее лечение и дать людям шанс на жизнь".

Читайте: Позднее выявление рака, лечение за свои деньги и недостаток информации: с чем сталкиваются военные и ветераны с онкозаболеванием