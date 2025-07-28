Враг пытался прорвать нашу оборону в Харьковской области, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Войска РФ десять раз пытались прорвать оборонительные рубежи наших защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 3 авиационных удара с применением 2 КАБ и 17 НАР, осуществили 593 обстрела позиций наших войск, из них 167 ударов дронами-камикадзе.

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Потери войск РФ

По данным ОТГ "Харьков", Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Так, за минувшие сутки враг потерял 61 человека, из которых - 35 безвозвратные потери.

Также на Харьковском направлении захватчики потеряли уничтоженными и поврежденными 121 единицу вооружения и военной техники.