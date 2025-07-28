РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9804 посетителя онлайн
Новости Боевые действия на Харьковщине
534 0

Враг пытался прорвать нашу оборону в Харьковской области, - ОТГ "Харьков"

Военные показали Волчанск через год после наступления РФ

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Войска РФ десять раз пытались прорвать оборонительные рубежи наших защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 3 авиационных удара с применением 2 КАБ и 17 НАР, осуществили 593 обстрела позиций наших войск, из них 167 ударов дронами-камикадзе.

Читайте: Россияне пытаются зайти в Купянск с северо-запада, - DeepState

Потери войск РФ

По данным ОТГ "Харьков", Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Так, за минувшие сутки враг потерял 61 человека, из которых - 35 безвозвратные потери.
Также на Харьковском направлении захватчики потеряли уничтоженными и поврежденными 121 единицу вооружения и военной техники.

Автор: 

Харьковская область (1352) ОТГ Харьков (73)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 