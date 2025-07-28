Ворог намагався прорвати нашу оборону на Харківщині, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Війська РФ десять разів намагалися прорвати оборонні рубежі наших захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, минулої доби російські окупанти завдали 3 авіаційних ударів із застосуванням 2 КАБ і 17 НАР, здійснили 593 обстріли позицій наших військ, з них 167 ударів дронами-камікадзе.

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Втрати військ РФ

За даними ОТУ "Харків", Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. Так, за минулу добу ворог втратив 61 особу, з яких - 35 безповоротні втрати.

Також на Харківському напрямку загарбники втратили знищеними та пошкодженими 121 одиницю озброєння та військової техніки.