Украина может присоединиться к спутниковой сети ЕС IRIS², - Кубилюс
Страны, которые не входят в Евросоюз, в частности Великобритания, Норвегия и Украина, могут присоединиться к безопасной спутниковой сети связи ЕС IRIS².
Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью Euractiv, передает Цензор.НЕТ.
По словам Кубилюса, Украина имеет весомый космический потенциал и не исключается ее участие в программе. Пока что официальные переговоры с Киевом не начаты, в отличие от Норвегии и Исландии, которые уже обсуждают свое участие с Еврокомиссией.
Как отмечается, сеть IRIS² должна стать европейской альтернативой Starlink и охватывать примерно 280 спутников после запуска в 2030-х годах. Общая стоимость проекта - 10,6 млрд евро.
Также сообщается, что ЕС разрабатывает Космический закон, который может ограничить доступ таких компаний, как SpaceX, к европейским пользователям. Окончательное принятие закона займет несколько лет.
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