Шмыгаль и Кубилюс обсудили потребности Сил обороны, военную поддержку со стороны ЕС и инновационные разработки в ОПК
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел разговор с еврокомиссаром по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом.
Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, стороны обсудили насущные потребности Сил обороны Украины, а также возможные пути усиления военной поддержки со стороны стран и институтов ЕС.
"Большое внимание уделили инновационным разработкам в ОПК. В частности, поблагодарил за начало совместной с ЕС инициативы BraveTech EU объемом 100 млн евро для развития оборонных инноваций. Ожидаем активную вовлеченность ЕС в финансирование таких стартапов", - отметил министр.
Шмыгаль подчеркнул, что участие Украины в инициативе SAFE должно стать одним из ключевых инструментов быстрого укрепления наших оборонных возможностей.
"Благодарен Андрюсу Кубилюсу за личную преданность и лидерство в поддержке нашей борьбы за будущее Украины и безопасность всей Европы", - добавил министр обороны.
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