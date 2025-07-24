Шмыгаль и Кубилюс обсудили потребности Сил обороны, военную поддержку со стороны ЕС и инновационные разработки в ОПК

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел разговор с еврокомиссаром по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, стороны обсудили насущные потребности Сил обороны Украины, а также возможные пути усиления военной поддержки со стороны стран и институтов ЕС.



"Большое внимание уделили инновационным разработкам в ОПК. В частности, поблагодарил за начало совместной с ЕС инициативы BraveTech EU объемом 100 млн евро для развития оборонных инноваций. Ожидаем активную вовлеченность ЕС в финансирование таких стартапов", - отметил министр.

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Шмыгаль подчеркнул, что участие Украины в инициативе SAFE должно стать одним из ключевых инструментов быстрого укрепления наших оборонных возможностей.



"Благодарен Андрюсу Кубилюсу за личную преданность и лидерство в поддержке нашей борьбы за будущее Украины и безопасность всей Европы", - добавил министр обороны.

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