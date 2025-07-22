Путин не хочет мира. Единственный способ достичь мира в Европе - это формула "мир через силу", - Кубилюс
Российский диктатор Владимир Путин считает, что побеждает в войне при нынешнем развитии событий, поэтому не заинтересован в прекращении боевых действий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью CNN заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.
"Европейские лидеры очень откровенно говорят, что нет четкой картины того, согласится ли Путин на мир, если ситуация будет оставаться такой, как сейчас. Потому что, возможно, он считает, что побеждает в этой ситуации. И именно поэтому сила с украинской стороны является одним из условий, при которых мира можно достичь гораздо быстрее. И именно в этом направлении нам нужно работать", - сказал Кубилюс.
Он отметил, что беспилотники Кремля, которые каждую ночь летают над украинскими городами, говорят громче слов.
"Я вижу, что он хочет продолжать", - сказал комиссар, когда его спросили о мнении относительно нынешней позиции Путина.
Напомним, по мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса, Путин не заинтересован в настоящих переговорах и верит в победу в долгосрочной перспективе.
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Украина не капитулировала, четыре области он не захватил. Нечего ему выйти и рассказать своей быдломассе про успехи.
тому намагається знищити побільше украінців , яких ненавидить
та не в змозі поставити на коліна
перед своєю хижацькою мордою 😠
Вони говорять влучні речі, щиро хочуть добра Україні, але ці заяви ніколи не конвертуються у хоч щось реальне.
такий собі спам, що навіть не здатний змінити думку в самій Європі, яка як спала, так і спить (і пофіг що параша все ближче)