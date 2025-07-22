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Новости Требования Путина относительно войны в Украине
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Путин не хочет мира. Единственный способ достичь мира в Европе - это формула "мир через силу", - Кубилюс

Кубилюс о желании Путина продолжать войну

Российский диктатор Владимир Путин считает, что побеждает в войне при нынешнем развитии событий, поэтому не заинтересован в прекращении боевых действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью CNN заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

"Европейские лидеры очень откровенно говорят, что нет четкой картины того, согласится ли Путин на мир, если ситуация будет оставаться такой, как сейчас. Потому что, возможно, он считает, что побеждает в этой ситуации. И именно поэтому сила с украинской стороны является одним из условий, при которых мира можно достичь гораздо быстрее. И именно в этом направлении нам нужно работать", - сказал Кубилюс.

Он отметил, что беспилотники Кремля, которые каждую ночь летают над украинскими городами, говорят громче слов.

"Я вижу, что он хочет продолжать", - сказал комиссар, когда его спросили о мнении относительно нынешней позиции Путина.

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Напомним, по мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса, Путин не заинтересован в настоящих переговорах и верит в победу в долгосрочной перспективе.

Автор: 

путин владимир (31737) Кубилюс Андрюс (59) война в Украине (5307)


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Топ комментарии
+3
правильно, ***** нет смысла идти на перемирие - цели и задачи он не выполнил.
Украина не капитулировала, четыре области он не захватил. Нечего ему выйти и рассказать своей быдломассе про успехи.
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22.07.2025 10:43 Ответить
+1
Та на мiсцi хутiн пуя, всi б поводили себе як i пыня, адже володарюють невiгласи, без достатнiх своiх засобiв захисту. А вiйськовим показали своiм прикладом як вiдростити бороди, щоби протигази щiльно не прилягали до обличча; для хутiн пуя - це натяк на застосування хiмiчноi зброi з максимальним успiхом.
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22.07.2025 10:44 Ответить
+1
Кремлівський терорист повинен скоро здохнути і він це відчуває ,
тому намагається знищити побільше украінців , яких ненавидить
та не в змозі поставити на коліна
перед своєю хижацькою мордою 😠
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22.07.2025 10:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
правильно, ***** нет смысла идти на перемирие - цели и задачи он не выполнил.
Украина не капитулировала, четыре области он не захватил. Нечего ему выйти и рассказать своей быдломассе про успехи.
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22.07.2025 10:43 Ответить
Стесняюсь спросить, мол, це буде тягнутися, пока кацапськiй п`янi не зiйде прозрiння, замочити хутiн пуя?
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22.07.2025 10:48 Ответить
Не зійде. Поки не закінчаться готові вбивати за гроші москалі. Хоча і то не факт ,можуть таки в повну мобілізацію спробувати....
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22.07.2025 10:54 Ответить
Тобто, як варiант - завалити кацап экономiку, щоби нiчим було платити манкуртам?
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22.07.2025 10:57 Ответить
Та на мiсцi хутiн пуя, всi б поводили себе як i пыня, адже володарюють невiгласи, без достатнiх своiх засобiв захисту. А вiйськовим показали своiм прикладом як вiдростити бороди, щоби протигази щiльно не прилягали до обличча; для хутiн пуя - це натяк на застосування хiмiчноi зброi з максимальним успiхом.
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22.07.2025 10:44 Ответить
Кремлівський терорист повинен скоро здохнути і він це відчуває ,
тому намагається знищити побільше украінців , яких ненавидить
та не в змозі поставити на коліна
перед своєю хижацькою мордою 😠
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22.07.2025 10:47 Ответить
Він не може здохнути, він як їхній сифілітік ленін, вічно живій, бо в нього стільки клонів, що він міг вже давно померти, а вони під чиїмось наглядом діють. Весь ху.... лостан це ху...ло
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22.07.2025 10:50 Ответить
Як на мене, ходяче мумiйо-пыня вже нiчого не вiдчувае, а за нього правлять комiтетчики -старi .ердуни, котрi ще не всi виздихали , та мають зайвохромосомнi мiзки, тобто, мавп`ячi. Бо чим генетично мавпа вiдмiнна вiд людини? - Мае зайву хромосому.
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22.07.2025 10:53 Ответить
Або мир, через відправку ху ..ла на концерт кабздону
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22.07.2025 10:47 Ответить
кубілюс, каллас, фон дер ляйн, кошта - їх треба тупо фільтрувати в українському інфопросторі.

Вони говорять влучні речі, щиро хочуть добра Україні, але ці заяви ніколи не конвертуються у хоч щось реальне.

такий собі спам, що навіть не здатний змінити думку в самій Європі, яка як спала, так і спить (і пофіг що параша все ближче)
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22.07.2025 11:25 Ответить
 
 