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Новини Вимоги Путіна щодо війни в Україні
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Путін не хоче миру. Єдиний спосіб досягти миру в Європі - це формула "мир через силу", - Кубілюс

Кубілюс про бажання Путіна продовжувати війну

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що перемагає у війні за нинішнього розвитку подій, тому не зацікавлений у припиненні бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

"Європейські лідери дуже відверто говорять, що немає чіткої картини того, чи погодиться Путін на мир, якщо ситуація залишатиметься такою, як зараз. Тому що, можливо, він вважає, що перемагає в цій ситуації. І саме тому сила з українського боку є однією з умов, за яких мир можна досягти набагато швидше. І саме в цьому напрямку нам потрібно працювати", – сказав Кубілюс.

Він зазначив, що безпілотники Кремля, які щоночі літають над українськими містами, говорять голосніше за слова

"Я бачу, що він хоче продовжувати", – сказав комісар, коли його запитали про думку щодо нинішньої позиції Путіна.

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Нагадаємо, на думку міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Путін не зацікавлений у справжніх переговорах і вірить у перемогу у довгостроковій перспективі.

Автор: 

путін володимир (24322) Кубілюс Андрюс (63) війна в Україні (5342)


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правильно, ***** нет смысла идти на перемирие - цели и задачи он не выполнил.
Украина не капитулировала, четыре области он не захватил. Нечего ему выйти и рассказать своей быдломассе про успехи.
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22.07.2025 10:43 Відповісти
Стесняюсь спросить, мол, це буде тягнутися, пока кацапськiй п`янi не зiйде прозрiння, замочити хутiн пуя?
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22.07.2025 10:48 Відповісти
Не зійде. Поки не закінчаться готові вбивати за гроші москалі. Хоча і то не факт ,можуть таки в повну мобілізацію спробувати....
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22.07.2025 10:54 Відповісти
Тобто, як варiант - завалити кацап экономiку, щоби нiчим було платити манкуртам?
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22.07.2025 10:57 Відповісти
Та на мiсцi хутiн пуя, всi б поводили себе як i пыня, адже володарюють невiгласи, без достатнiх своiх засобiв захисту. А вiйськовим показали своiм прикладом як вiдростити бороди, щоби протигази щiльно не прилягали до обличча; для хутiн пуя - це натяк на застосування хiмiчноi зброi з максимальним успiхом.
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22.07.2025 10:44 Відповісти
Кремлівський терорист повинен скоро здохнути і він це відчуває ,
тому намагається знищити побільше украінців , яких ненавидить
та не в змозі поставити на коліна
перед своєю хижацькою мордою 😠
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22.07.2025 10:47 Відповісти
Він не може здохнути, він як їхній сифілітік ленін, вічно живій, бо в нього стільки клонів, що він міг вже давно померти, а вони під чиїмось наглядом діють. Весь ху.... лостан це ху...ло
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22.07.2025 10:50 Відповісти
Як на мене, ходяче мумiйо-пыня вже нiчого не вiдчувае, а за нього правлять комiтетчики -старi .ердуни, котрi ще не всi виздихали , та мають зайвохромосомнi мiзки, тобто, мавп`ячi. Бо чим генетично мавпа вiдмiнна вiд людини? - Мае зайву хромосому.
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22.07.2025 10:53 Відповісти
Або мир, через відправку ху ..ла на концерт кабздону
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22.07.2025 10:47 Відповісти
кубілюс, каллас, фон дер ляйн, кошта - їх треба тупо фільтрувати в українському інфопросторі.

Вони говорять влучні речі, щиро хочуть добра Україні, але ці заяви ніколи не конвертуються у хоч щось реальне.

такий собі спам, що навіть не здатний змінити думку в самій Європі, яка як спала, так і спить (і пофіг що параша все ближче)
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22.07.2025 11:25 Відповісти
 
 