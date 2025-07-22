Путін не хоче миру. Єдиний спосіб досягти миру в Європі - це формула "мир через силу", - Кубілюс

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що перемагає у війні за нинішнього розвитку подій, тому не зацікавлений у припиненні бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

"Європейські лідери дуже відверто говорять, що немає чіткої картини того, чи погодиться Путін на мир, якщо ситуація залишатиметься такою, як зараз. Тому що, можливо, він вважає, що перемагає в цій ситуації. І саме тому сила з українського боку є однією з умов, за яких мир можна досягти набагато швидше. І саме в цьому напрямку нам потрібно працювати", – сказав Кубілюс.

Він зазначив, що безпілотники Кремля, які щоночі літають над українськими містами, говорять голосніше за слова

"Я бачу, що він хоче продовжувати", – сказав комісар, коли його запитали про думку щодо нинішньої позиції Путіна.

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Нагадаємо, на думку міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Путін не зацікавлений у справжніх переговорах і вірить у перемогу у довгостроковій перспективі.