Шмигаль і Кубілюс обговорили потреби Сил оборони, військову підтримку з боку ЄС та інноваційні розробки в ОПК
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову з єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом.
Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, сторони обговорили найнагальніші потреби Сил оборони України, а також можливі шляхи посилення військової підтримки з боку країн та інституцій ЄС.
"Велику увагу приділили інноваційним розробкам в ОПК. Зокрема, подякував за започаткування спільної з ЄС ініціативи BraveTech EU обсягом 100 млн євро для розвитку оборонних інновацій. Очікуємо на активну залученість ЄС у фінансування таких стартапів", - зазначив міністр.
Шмигаль наголосив, що участь України в ініціативі SAFE має стати одним із ключових інструментів швидкого зміцнення наших оборонних спроможностей.
"Вдячний Андрюсу Кубілюсу за особисту відданість і лідерство у підтримці нашої боротьби за майбутнє України та безпеку всієї Європи", - додав міністр оборони.
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