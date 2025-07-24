Шмигаль і Кубілюс обговорили потреби Сил оборони, військову підтримку з боку ЄС та інноваційні розробки в ОПК

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову з єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сторони обговорили найнагальніші потреби Сил оборони України, а також можливі шляхи посилення військової підтримки з боку країн та інституцій ЄС.



"Велику увагу приділили інноваційним розробкам в ОПК. Зокрема, подякував за започаткування спільної з ЄС ініціативи BraveTech EU обсягом 100 млн євро для розвитку оборонних інновацій. Очікуємо на активну залученість ЄС у фінансування таких стартапів", - зазначив міністр.

Читайте: Путін не хоче миру. Єдиний спосіб досягти миру в Європі - це формула "мир через силу", - Кубілюс

Шмигаль наголосив, що участь України в ініціативі SAFE має стати одним із ключових інструментів швидкого зміцнення наших оборонних спроможностей.



"Вдячний Андрюсу Кубілюсу за особисту відданість і лідерство у підтримці нашої боротьби за майбутнє України та безпеку всієї Європи", - додав міністр оборони.

Також читайте: Шмигаль і глава Міноборони Норвегії Сандвік провели розмову: Спільне виробництво в ОПК, посилення ППО, тренування українських військових