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Новини Допомога Україні від Норвегії
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Шмигаль і глава Міноборони Норвегії Сандвік провели розмову: Спільне виробництво в ОПК, посилення ППО, тренування українських військових

Денис Шмигаль поговорив із Торе Сандвіком

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову із мністром оборони Норвегії Торе Сандвіком.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, міністри обговорили результати зустрічі у форматі "Рамштайн".

"У 2025 році Норвегія загалом виділила 1 млрд євро на закупівлю дронів, з яких 400 млн євро - кошти на закупівлю безпосередньо в українського виробника. Маємо гарні перспективи посилення співпраці. Вдячні за цю підтримку", - зазначив Шмигаль.

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Також серед тем розмови - розвиток спільних виробництв у сфері ОПК, посилення протиповітряної оборони й тренування українських військових.

"Окреслив колезі наші пріоритетні потреби. Розраховуємо також на участь України в проєктах SAFE. Дякуємо Норвегії за послідовну допомогу в посиленні захисту України", - додав міністр.

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