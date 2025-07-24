РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12133 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине от Норвегии
155 0

Шмыгаль и глава Минобороны Норвегии Сандвик провели беседу: Совместное производство в ОПК, усиление ПВО, тренировка украинских военных

Денис Шмыгаль поговорил с Торе Сандвиком

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел разговор с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, министры обсудили результаты встречи в формате "Рамштайн".

"В 2025 году Норвегия в целом выделила 1 млрд евро на закупку дронов, из которых 400 млн евро - средства на закупку непосредственно у украинского производителя. Есть хорошие перспективы усиления сотрудничества. Благодарны за эту поддержку", - отметил Шмыгаль.

Также читайте: Укрепление ПВО, санкционное давление на РФ, энергетическая устойчивость: Зеленский провел разговор со Стере

Также среди тем разговора - развитие совместных производств в сфере ОПК, усиление противовоздушной обороны и тренировки украинских военных.

"Очертил коллеге наши приоритетные потребности. Рассчитываем также на участие Украины в проектах SAFE. Спасибо Норвегии за последовательную помощь в усилении защиты Украины", - добавил министр.

Также читайте: Норвегия предоставит Украине более $640 млн на закупку дронов

Автор: 

Норвегия (730) ПВО (2972) ОПК (168) Шмыгаль Денис (2780)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 