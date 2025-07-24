Шмыгаль и глава Минобороны Норвегии Сандвик провели беседу: Совместное производство в ОПК, усиление ПВО, тренировка украинских военных
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел разговор с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком.
Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, министры обсудили результаты встречи в формате "Рамштайн".
"В 2025 году Норвегия в целом выделила 1 млрд евро на закупку дронов, из которых 400 млн евро - средства на закупку непосредственно у украинского производителя. Есть хорошие перспективы усиления сотрудничества. Благодарны за эту поддержку", - отметил Шмыгаль.
Также среди тем разговора - развитие совместных производств в сфере ОПК, усиление противовоздушной обороны и тренировки украинских военных.
"Очертил коллеге наши приоритетные потребности. Рассчитываем также на участие Украины в проектах SAFE. Спасибо Норвегии за последовательную помощь в усилении защиты Украины", - добавил министр.
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