Шмыгаль и глава Минобороны Норвегии Сандвик провели беседу: Совместное производство в ОПК, усиление ПВО, тренировка украинских военных

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел разговор с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.



Как отмечается, министры обсудили результаты встречи в формате "Рамштайн".

"В 2025 году Норвегия в целом выделила 1 млрд евро на закупку дронов, из которых 400 млн евро - средства на закупку непосредственно у украинского производителя. Есть хорошие перспективы усиления сотрудничества. Благодарны за эту поддержку", - отметил Шмыгаль.

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Также среди тем разговора - развитие совместных производств в сфере ОПК, усиление противовоздушной обороны и тренировки украинских военных.



"Очертил коллеге наши приоритетные потребности. Рассчитываем также на участие Украины в проектах SAFE. Спасибо Норвегии за последовательную помощь в усилении защиты Украины", - добавил министр.

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