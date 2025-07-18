Укрепление ПВО, санкционное давление на РФ, энергетическая устойчивость: Зеленский провел беседу со Стере

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Координируем наши с Норвегией шаги - двусторонние и в более широких форматах, в Европе и с Соединенными Штатами. Сейчас хороший темп в подготовке решения для укрепления нашей ПВО", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Стере за поддержку и готовность работать вместе для защиты от российского террора.



"Должны стать более оперативными также в совместном с партнерами санкционном давлении на Россию. Это касается и соответствующих пакетов санкций Евросоюза, и также решений других участников "Группы семи". Норвегия занимает очень принципиальную позицию, и это важно для всех нас в Европе", - отметил президент.

Также читайте: Зеленский провел часовой разговор с Макроном: Укрепление ПВО и подготовка пилотов на Mirage

Также отмечается, что стороны говорили об энергетической устойчивости.

"Есть уже конкретные договоренности по подготовке к следующей зиме, и Норвегия готова помогать в дальнейшем. Спасибо!" - сообщил Зеленский.