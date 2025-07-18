Зміцнення ППО, санкційний тиск на РФ, енергетична стійкість: Зеленський провів розмову зі Стере

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Координуємо наші з Норвегією кроки – двосторонні та в ширших форматах, у Європі та зі Сполученими Штатами. Зараз хороший темп у підготовці рішення для зміцнення нашої ППО", - йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував Стере за підтримку та готовність працювати разом для захисту від російського терору.



"Маємо стати більш оперативними також у спільному з партнерами санкційному тиску на Росію. Це стосується і відповідних пакетів санкцій Євросоюзу, і також рішень інших учасників "Групи семи". Норвегія займає дуже принципову позицію, і це важливо для всіх нас у Європі", - зауважив президент.

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Також зазначається, що сторони говорили про енергетичну стійкість.

"Маємо вже конкретні домовленості щодо підготовки до наступної зими, і Норвегія готова допомагати надалі. Дякую!" - повідомив Зеленський.