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Новости Помощь Украине от Норвегии
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Норвегия предоставит Украине более $640 млн на закупку дронов

Норвегия будет покупать дроны для Украины. Сколько средств на это уйдет

Норвегия предоставит Украине 6,5 млрд крон (более $640 млн) на закупку дронов и их технологий у украинских и других европейских производителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Премьер-министр Йонас Гар Стере отметил роль дронов в борьбе Украины.

"Они важны как для защиты критически важной инфраструктуры, так и для использования на передовой. Вклад Норвегии значительно улучшит возможности Украины осуществлять необходимое наблюдение и операции с использованием дронов", - подчеркнул он.

В правительстве отметили, что это первая масштабная закупка дронов, осуществляемая непосредственно у иностранных производителей.

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Министр обороны Торе О. Сандвик заявил, что финансирование закупки беспилотников поможет создать независимый украинский потенциал сдерживания, что также будет важным после достижения потенциального мирного соглашения.

"Мы будем продолжать направлять нашу поддержку на морскую безопасность, противовоздушную оборону, беспилотники и автономные системы. Мы также будем предоставлять приоритет поддержке закупки оборонного оборудования у украинских производителей и сотрудничества между Северными и Балтийскими странами по оснащению и обучению новых украинских воинских частей", - добавил он.

Предоставленная поддержка и уроки, полученные во время войны в Украине, также помогут укрепить Вооруженные силы и обороноспособность Норвегии, добавили в правительстве.

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Автор: 

Норвегия (722) помощь (7903) Стёре Йонас Гар (16)


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Топ комментарии
+2
Краще дронами, в не грошима
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25.06.2025 14:35 Ответить
+2
Це точно, гроші скоріше за все можуть в асфальт закатати, а дрони могут і до військових доїти
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25.06.2025 14:45 Ответить
+1
Коли вже та Європа зрозуміє що не можна зеленим злодюжкам давати гроші???
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25.06.2025 14:43 Ответить
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Краще дронами, в не грошима
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25.06.2025 14:35 Ответить
ну це дивлячись для кого "краще"....
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25.06.2025 14:39 Ответить
Звісно, що для ЗМУ, а не зеленої жОПи!
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25.06.2025 15:14 Ответить
Так не наличными деньгами же дают, а оплатят закупку
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25.06.2025 14:44 Ответить
Закупку у **********.
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25.06.2025 15:08 Ответить
Це точно, гроші скоріше за все можуть в асфальт закатати, а дрони могут і до військових доїти
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25.06.2025 14:45 Ответить
Коли вже та Європа зрозуміє що не можна зеленим злодюжкам давати гроші???
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25.06.2025 14:43 Ответить
Та всі все давно розуміють ...просто європейців це влаштовує
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25.06.2025 15:20 Ответить
це, до тих нещодавніх 10 млн і до отих вчорашніх 8 млн?
то, ми країна борщу пшениці сала і дронів!
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25.06.2025 14:54 Ответить
Це десь мільйон фпв дронів, але наші підери розкрадуть. Хоч би половина дійшла.
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25.06.2025 14:55 Ответить
Грошей не давайте,краще самі дронів е
купіть.
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25.06.2025 15:20 Ответить
Vielen Dank, Wikinger!
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25.06.2025 18:23 Ответить
Дякуємо, друзі!
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26.06.2025 07:49 Ответить
 
 