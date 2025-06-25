Норвегия предоставит Украине более $640 млн на закупку дронов

Норвегия предоставит Украине 6,5 млрд крон (более $640 млн) на закупку дронов и их технологий у украинских и других европейских производителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Премьер-министр Йонас Гар Стере отметил роль дронов в борьбе Украины.

"Они важны как для защиты критически важной инфраструктуры, так и для использования на передовой. Вклад Норвегии значительно улучшит возможности Украины осуществлять необходимое наблюдение и операции с использованием дронов", - подчеркнул он.

В правительстве отметили, что это первая масштабная закупка дронов, осуществляемая непосредственно у иностранных производителей.

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Министр обороны Торе О. Сандвик заявил, что финансирование закупки беспилотников поможет создать независимый украинский потенциал сдерживания, что также будет важным после достижения потенциального мирного соглашения.

"Мы будем продолжать направлять нашу поддержку на морскую безопасность, противовоздушную оборону, беспилотники и автономные системы. Мы также будем предоставлять приоритет поддержке закупки оборонного оборудования у украинских производителей и сотрудничества между Северными и Балтийскими странами по оснащению и обучению новых украинских воинских частей", - добавил он.

Предоставленная поддержка и уроки, полученные во время войны в Украине, также помогут укрепить Вооруженные силы и обороноспособность Норвегии, добавили в правительстве.

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