Норвегія надасть Україні понад $640 млн на закупівлю дронів

Норвегія надасть Україні 6,5 млрд крон (понад $640 млн) на закупівлю дронів та їх технологій в українських та інших європейських виробників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стере відзначив роль дронів у боротьбі України.

"Вони важливі як для захисту критично важливої ​​інфраструктури, так і для використання на передовій. Внесок Норвегії значно покращить можливості України здійснювати необхідне спостереження та операції з використанням дронів", - наголосив він.

В уряді зазначили, що це перша масштабна закупівля дронів, що здійснюється безпосередньо у іноземних виробників.

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Міністр оборони Торе О. Сандвік заявив, що фінансування закупівлі безпілотників допоможе створити незалежний український потенціал стримування, що також буде важливим після досягнення потенційної мирної угоди.

"Ми продовжуватимемо спрямовувати нашу підтримку на морську безпеку, протиповітряну оборону, безпілотники та автономні системи. Ми також надаватимемо пріоритет підтримці закупівлі оборонного обладнання в українських виробників та співпраці між Північними та Балтійськими країнами щодо оснащення та навчання нових українських військових частин", - додав він.

Надана підтримка та уроки, отримані під час війни в Україні, також допоможуть зміцнити Збройні сили та обороноздатність Норвегії, додали в уряді.

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