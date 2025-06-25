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Новини Допомога Україні від Норвегії
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Норвегія надасть Україні понад $640 млн на закупівлю дронів

Норвегія купуватиме дрони для України. Скільки коштіві на це піде

Норвегія надасть Україні 6,5 млрд крон (понад $640 млн) на закупівлю дронів та їх технологій в українських та інших європейських виробників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стере відзначив роль дронів у боротьбі України. 

"Вони важливі як для захисту критично важливої ​​інфраструктури, так і для використання на передовій. Внесок Норвегії значно покращить можливості України здійснювати необхідне спостереження та операції з використанням дронів", - наголосив він.

В уряді зазначили, що це перша масштабна закупівля дронів, що здійснюється безпосередньо у іноземних виробників.

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Міністр оборони Торе О. Сандвік заявив, що фінансування закупівлі безпілотників допоможе створити незалежний український потенціал стримування, що також буде важливим після досягнення потенційної мирної угоди.

"Ми продовжуватимемо спрямовувати нашу підтримку на морську безпеку, протиповітряну оборону, безпілотники та автономні системи. Ми також надаватимемо пріоритет підтримці закупівлі оборонного обладнання в українських виробників та співпраці між Північними та Балтійськими країнами щодо оснащення та навчання нових українських військових частин", - додав він.

Надана підтримка та уроки, отримані під час війни в Україні, також допоможуть зміцнити Збройні сили та обороноздатність Норвегії, додали в уряді.

Читайте: Норвегія вироблятиме в Україні надводні дрони

Автор: 

Норвегія (796) допомога (8484) Стере Йонас Гар (17)


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Топ коментарі
+2
Краще дронами, в не грошима
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25.06.2025 14:35 Відповісти
+2
Це точно, гроші скоріше за все можуть в асфальт закатати, а дрони могут і до військових доїти
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25.06.2025 14:45 Відповісти
+1
Коли вже та Європа зрозуміє що не можна зеленим злодюжкам давати гроші???
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25.06.2025 14:43 Відповісти
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Краще дронами, в не грошима
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25.06.2025 14:35 Відповісти
ну це дивлячись для кого "краще"....
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25.06.2025 14:39 Відповісти
Звісно, що для ЗМУ, а не зеленої жОПи!
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25.06.2025 15:14 Відповісти
Так не наличными деньгами же дают, а оплатят закупку
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25.06.2025 14:44 Відповісти
Закупку у **********.
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25.06.2025 15:08 Відповісти
Це точно, гроші скоріше за все можуть в асфальт закатати, а дрони могут і до військових доїти
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25.06.2025 14:45 Відповісти
Коли вже та Європа зрозуміє що не можна зеленим злодюжкам давати гроші???
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25.06.2025 14:43 Відповісти
Та всі все давно розуміють ...просто європейців це влаштовує
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25.06.2025 15:20 Відповісти
це, до тих нещодавніх 10 млн і до отих вчорашніх 8 млн?
то, ми країна борщу пшениці сала і дронів!
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25.06.2025 14:54 Відповісти
Це десь мільйон фпв дронів, але наші підери розкрадуть. Хоч би половина дійшла.
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25.06.2025 14:55 Відповісти
Грошей не давайте,краще самі дронів е
купіть.
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25.06.2025 15:20 Відповісти
Vielen Dank, Wikinger!
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25.06.2025 18:23 Відповісти
Дякуємо, друзі!
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26.06.2025 07:49 Відповісти
 
 