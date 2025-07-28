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Новини Заміна Starlink системою IRIS²
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Україна може приєднатися до супутникової мережі ЄС IRIS², - Кубілюс

комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс

Країни, які не входять до Євросоюзу, зокрема Велика Британія, Норвегія та Україна, можуть долучитися до безпечної супутникової мережі зв’язку ЄС IRIS².

Про це повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтерв’ю Euractiv, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кубілюса, Україна має вагомий космічний потенціал і не виключається її участь у програмі. Поки що офіційні переговори з Києвом не розпочато, на відміну від Норвегії та Ісландії, які вже обговорюють свою участь з Єврокомісією.

Як зазначається, мережа IRIS² має стати європейською альтернативою Starlink і охоплювати приблизно 280 супутників після запуску в 2030-х роках. Загальна вартість проєкту - 10,6 млрд євро.

Також повідомляється, що ЄС розробляє Космічний закон, який може обмежити доступ таких компаній, як SpaceX, до європейських користувачів. Остаточне ухвалення закону триватиме кілька років.

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Автор: 

Кубілюс Андрюс (65) супутниковий зв’язок (1)


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Запустять міндічів та ватних хакерів?
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28.07.2025 12:57 Відповісти
Чудова новина.
Нарешті чмаск перестане бути безконкурентним вибором.
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28.07.2025 13:04 Відповісти
Ага, щойно кацапську агентуру з набу-сап виколупає. Та й з інших державних органів...
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28.07.2025 13:05 Відповісти
 
 