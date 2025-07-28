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Новости Отключение электроэнергии
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Непогода стала причиной аварийных отключений света в Киевской области

энергетика, свет

Из-за непогоды в Киевской области зафиксированы аварийные отключения электроэнергии. Продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, из-за сильных ливней, шквалов и гроз в области зафиксированы массовые аварийные отключения электроэнергии, больше всего пострадали Бучанский, Вышгородский, Белоцерковский и Обуховский районы.

"Аварийные бригады энергетиков работают в усиленном режиме. С самого утра им уже удалось вернуть свет для почти 67 тысяч семей. Из-за новых повреждений пока без электроснабжения остаются около 30 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.

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Синоптики предупреждают о дальнейшем осложнении погодных условий: местами возможны грозы, град и шквалы до 20 м/с. Будьте осторожны и держитесь подальше от оборванных линий электропередач.

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Киевская область (4273) непогода (823) отключение света (429)


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