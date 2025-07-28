Негода спричинила аварійні відключення світла на Київщині

Через негоду в Київській області зафіксовані аварійні відключення електроенергії. Тривають роботи з ліквідації наслідків негоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, через сильні зливи, шквали та грози в області зафіксовані масові аварійні відключення електроенергії, найбільше постраждали Бучанський, Вишгородський, Білоцерківський та Обухівський райони.

"Аварійні бригади енергетиків працюють у посиленому режимі. З самого ранку їм уже вдалося повернути світло для майже 67 тисяч родин. Через нові пошкодження наразі без електропостачання залишаються близько 30 тисяч споживачів", - йдеться у повідомленні.

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Синоптики попереджають про подальше ускладнення погодних умов: місцями можливі грози, град та шквали до 20 м/с. Будьте обережні та тримайтеся подалі від обірваних ліній електропередач.