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Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ
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Нидерланды просчитывают риски перед размещением спецтрибунала по агрессии РФ, - СМИ

нідерланди

Нидерланды, которые готовы принять будущий специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины, анализируют связанные с этим риски безопасности и финансовые риски.

Об этом сообщает De Telegraaf, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, правительство страны предупреждает, что уровень угроз будет сопоставим с вызовами безопасности во время крупных международных саммитов, включая потенциальные кибератаки со стороны РФ. Министр иностранных дел Нидерландов Каспер Вельдкамп также упомянул об ограничениях пенитенциарной системы - сейчас в тюрьмах не хватает мест.

Сейчас рассматривается вариант создания отдельного центра, где будут сосредоточены все функции трибунала - суд, содержание обвиняемых и логистика.

Ожидается, что к финансированию трибунала присоединятся другие государства. Окончательное решение по размещению примут в Совете министров Нидерландов после лета.

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Автор: 

Нидерланды (1626) трибунал (296)


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Топ комментарии
+3
Схоже, у той трибунал набиратимуть виключно через конкурс сцикунів!
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28.07.2025 17:27 Ответить
+2
Тобто агенти ФСБ почали залякувати владу через своїх завербованих шісток
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28.07.2025 17:26 Ответить
+1
А Нидерланди нехай усіх, хто російський месидж вигукує, садить до вʼязниці
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28.07.2025 17:27 Ответить
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Тобто агенти ФСБ почали залякувати владу через своїх завербованих шісток
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28.07.2025 17:26 Ответить
А Нидерланди нехай усіх, хто російський месидж вигукує, садить до вʼязниці
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28.07.2025 17:27 Ответить
Де ви побачили про залякування? Нідерланди використовують банальну логіку для підготовки.
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28.07.2025 17:59 Ответить
Схоже, у той трибунал набиратимуть виключно через конкурс сцикунів!
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28.07.2025 17:27 Ответить
Ну не таких же диванних героїв набирати
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28.07.2025 17:36 Ответить
У вас аналітика рівня дворової алкашні.
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28.07.2025 18:00 Ответить
Дійсно лячно, бо понаїдуть усі з валізами, почнуть їх звільняти як прийнято в ху....лостане, під кущами, просмердять усю країну
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28.07.2025 17:33 Ответить
Ну звісно, у світі бариг фінансові ризики - понад усе!
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28.07.2025 17:35 Ответить
Невже шахедів злякалися? ******* крота, який просував цей текст у De Telegraaf - і все буде чіки-пуки. А за розміщення в'язнів не хвилюйтеся - у Жовтих Водах і Чорнобильській зоні вільного місця не бракує.
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28.07.2025 17:49 Ответить
Міністр закордонних справ Нідерландів Каспер Вельдкамп також згадав про обмеження пенітенціарної системи - наразі у в'язницях бракує місць.

Оце газонув у лужу переляканий Каспер. Для кого бракує місць у в'язницях? Він що, збирається посадити усю рашку, мільйонів 120?
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28.07.2025 18:35 Ответить
Ну то зрозуміло, вони мирна , процвітаюча, дуже комфортна країна, а замаячила перспектива відмови від капучіно, затягування поясів, і сильна військова доктрина це стресово
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28.07.2025 18:47 Ответить
 
 