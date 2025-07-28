Нидерланды просчитывают риски перед размещением спецтрибунала по агрессии РФ, - СМИ
Нидерланды, которые готовы принять будущий специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины, анализируют связанные с этим риски безопасности и финансовые риски.
Об этом сообщает De Telegraaf, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, правительство страны предупреждает, что уровень угроз будет сопоставим с вызовами безопасности во время крупных международных саммитов, включая потенциальные кибератаки со стороны РФ. Министр иностранных дел Нидерландов Каспер Вельдкамп также упомянул об ограничениях пенитенциарной системы - сейчас в тюрьмах не хватает мест.
Сейчас рассматривается вариант создания отдельного центра, где будут сосредоточены все функции трибунала - суд, содержание обвиняемых и логистика.
Ожидается, что к финансированию трибунала присоединятся другие государства. Окончательное решение по размещению примут в Совете министров Нидерландов после лета.
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Оце газонув у лужу переляканий Каспер. Для кого бракує місць у в'язницях? Він що, збирається посадити усю рашку, мільйонів 120?