Нідерланди прораховують ризики перед розміщенням спецтрибуналу щодо агресії РФ, - ЗМІ

Нідерланди, які готові прийняти майбутній спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, аналізують пов’язані з цим безпекові та фінансові ризики.

Про це повідомляє De Telegraaf, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, уряд країни попереджає, що рівень загроз буде співставний із безпековими викликами під час великих міжнародних самітів, включно з потенційними кібератаками з боку РФ. Міністр закордонних справ Нідерландів Каспер Вельдкамп також згадав про обмеження пенітенціарної системи - наразі у в’язницях бракує місць.

Наразі розглядається варіант створення окремого центру, де будуть зосереджені всі функції трибуналу - суд, утримання обвинувачених і логістика.

Очікується, що до фінансування трибуналу долучаться інші держави. Остаточне рішення щодо розміщення ухвалять у Раді міністрів Нідерландів після літа.

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