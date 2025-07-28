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Новини Спецтрибунал щодо злочинів РФ
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Нідерланди прораховують ризики перед розміщенням спецтрибуналу щодо агресії РФ, - ЗМІ

нідерланди

Нідерланди, які готові прийняти майбутній спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, аналізують пов’язані з цим безпекові та фінансові ризики.

Про це повідомляє De Telegraaf, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, уряд країни попереджає, що рівень загроз буде співставний із безпековими викликами під час великих міжнародних самітів, включно з потенційними кібератаками з боку РФ. Міністр закордонних справ Нідерландів Каспер Вельдкамп також згадав про обмеження пенітенціарної системи - наразі у в’язницях бракує місць.

Наразі розглядається варіант створення окремого центру, де будуть зосереджені всі функції трибуналу - суд, утримання обвинувачених і логістика.

Очікується, що до фінансування трибуналу долучаться інші держави. Остаточне рішення щодо розміщення ухвалять у Раді міністрів Нідерландів після літа.

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Автор: 

Нідерланди (1614) трибунал (287)


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Топ коментарі
+4
Схоже, у той трибунал набиратимуть виключно через конкурс сцикунів!
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28.07.2025 17:27 Відповісти
+2
Тобто агенти ФСБ почали залякувати владу через своїх завербованих шісток
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28.07.2025 17:26 Відповісти
+1
А Нидерланди нехай усіх, хто російський месидж вигукує, садить до вʼязниці
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28.07.2025 17:27 Відповісти
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Тобто агенти ФСБ почали залякувати владу через своїх завербованих шісток
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28.07.2025 17:26 Відповісти
А Нидерланди нехай усіх, хто російський месидж вигукує, садить до вʼязниці
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28.07.2025 17:27 Відповісти
Де ви побачили про залякування? Нідерланди використовують банальну логіку для підготовки.
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28.07.2025 17:59 Відповісти
Схоже, у той трибунал набиратимуть виключно через конкурс сцикунів!
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28.07.2025 17:27 Відповісти
Ну не таких же диванних героїв набирати
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28.07.2025 17:36 Відповісти
У вас аналітика рівня дворової алкашні.
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28.07.2025 18:00 Відповісти
Дійсно лячно, бо понаїдуть усі з валізами, почнуть їх звільняти як прийнято в ху....лостане, під кущами, просмердять усю країну
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28.07.2025 17:33 Відповісти
Ну звісно, у світі бариг фінансові ризики - понад усе!
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28.07.2025 17:35 Відповісти
Невже шахедів злякалися? ******* крота, який просував цей текст у De Telegraaf - і все буде чіки-пуки. А за розміщення в'язнів не хвилюйтеся - у Жовтих Водах і Чорнобильській зоні вільного місця не бракує.
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28.07.2025 17:49 Відповісти
Міністр закордонних справ Нідерландів Каспер Вельдкамп також згадав про обмеження пенітенціарної системи - наразі у в'язницях бракує місць.

Оце газонув у лужу переляканий Каспер. Для кого бракує місць у в'язницях? Він що, збирається посадити усю рашку, мільйонів 120?
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28.07.2025 18:35 Відповісти
Ну то зрозуміло, вони мирна , процвітаюча, дуже комфортна країна, а замаячила перспектива відмови від капучіно, затягування поясів, і сильна військова доктрина це стресово
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28.07.2025 18:47 Відповісти
Вони навіть цього сс*ться....
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28.07.2025 18:58 Відповісти
 
 