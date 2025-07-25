40 країн ОБСЄ ініціюють розслідування катувань росіянами українських військовополонених, - Координаційний штаб

Нідерланди разом із 40 країнами ОБСЄ ініціюють незалежне розслідування катувань та жорстокого поводження з боку Росії щодо українських військовополонених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Для цього передбачається застосувати Московський механізм ОБСЄ - інструмент, ухвалений у 1991 році для моніторингу та реагування на порушення прав людини в країнах-учасницях ОБСЄ.

Спеціальна процедура дозволяє створювати місії експертів або призначати доповідачів для розслідування ситуації в конкретній країні, які за підсумками своєї роботи публікують звіт та рекомендації для влади країни, ОБСЄ та міжнародної спільноти щодо можливих варіантів реагування на виявлені проблеми.

"Нідерланди та країни-партнери сприяють встановленню істини та притягненню до відповідальності за воєнні злочини Росії в Україні", — заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп.

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З початком широкомасштабної російської агресії Московський механізм ОБСЄ було застосовано для розслідування порушень міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини, воєнних злочинів та злочинів проти людяності, депортації дітей з окупованих територій України, а також свавільного затримання представниками російської армії та окупаційної адміністрації цивільних українців на окупованих територіях.

Застосування Московського механізму ОБСЄ допомагає визначити реальні масштаби російських злочинів і встановити факти, які неодмінно будуть враховані під час притягнення росіян до відповідальності в українських та іноземних судах, Міжнародному кримінальному суді та майбутньому Спеціальному трибуналі щодо злочину агресії проти України.

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