40 стран ОБСЕ инициируют расследование пыток россиянами украинских военнопленных, - Координационный штаб
Нидерланды вместе с 40 странами ОБСЕ инициируют независимое расследование пыток и жестокого обращения со стороны России в отношении украинских военнопленных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Для этого предполагается применить Московский механизм ОБСЕ - инструмент, принятый в 1991 году для мониторинга и реагирования на нарушения прав человека в странах-участницах ОБСЕ.
Специальная процедура позволяет создавать миссии экспертов или назначать докладчиков для расследования ситуации в конкретной стране, которые по итогам своей работы публикуют отчет и рекомендации для властей страны, ОБСЕ и международного сообщества относительно возможных вариантов реагирования на выявленные проблемы.
"Нидерланды и страны-партнеры способствуют установлению истины и привлечению к ответственности за военные преступления России в Украине", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп.
С началом широкомасштабной российской агрессии Московский механизм ОБСЕ был применен для расследования нарушений международного гуманитарного права и международного права в области прав человека, военных преступлений и преступлений против человечности, депортации детей с оккупированных территорий Украины, а также произвольного задержания представителями российской армии и оккупационной администрации гражданских украинцев на оккупированных территориях.
Применение Московского механизма ОБСЕ помогает определить реальные масштабы российских преступлений и установить факты, которые непременно будут учтены при привлечении россиян к ответственности в украинских и иностранных судах, Международном уголовном суде и будущем Специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины.
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Що воно може ініціювати, хіба тільки те, що ОБСЄ накаже бункерний пуйло!