40 стран ОБСЕ инициируют расследование пыток россиянами украинских военнопленных, - Координационный штаб

Нидерланды вместе с 40 странами ОБСЕ инициируют независимое расследование пыток и жестокого обращения со стороны России в отношении украинских военнопленных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Для этого предполагается применить Московский механизм ОБСЕ - инструмент, принятый в 1991 году для мониторинга и реагирования на нарушения прав человека в странах-участницах ОБСЕ.

Специальная процедура позволяет создавать миссии экспертов или назначать докладчиков для расследования ситуации в конкретной стране, которые по итогам своей работы публикуют отчет и рекомендации для властей страны, ОБСЕ и международного сообщества относительно возможных вариантов реагирования на выявленные проблемы.

"Нидерланды и страны-партнеры способствуют установлению истины и привлечению к ответственности за военные преступления России в Украине", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура установила оккупанта, который расстрелял авто с семьей на Харьковщине во время оккупации: отец и 9-летняя дочь погибли

С началом широкомасштабной российской агрессии Московский механизм ОБСЕ был применен для расследования нарушений международного гуманитарного права и международного права в области прав человека, военных преступлений и преступлений против человечности, депортации детей с оккупированных территорий Украины, а также произвольного задержания представителями российской армии и оккупационной администрации гражданских украинцев на оккупированных территориях.

Применение Московского механизма ОБСЕ помогает определить реальные масштабы российских преступлений и установить факты, которые непременно будут учтены при привлечении россиян к ответственности в украинских и иностранных судах, Международном уголовном суде и будущем Специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ООН не признавала, что РФ ответственна за теракт в Еленовке: в офисе Лубинца извинились за ошибку