Зеленский подписал закон об увеличении численности СБУ на 10 тыс. человек

В понедельник, 28 июля, президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает увеличение личного состава Службы безопасности Украины на 10 тысяч человек.

Об этом говорится в карточке закона №13353 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов деятельности Службы безопасности Украины и повышения ее эффективности в связи с участием в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины", сообщает Цензор.НЕТ.

Документом предусматривается увеличение общей численности СБУ: в мирное время с 27 000 до 37 000 человек, в особый период (кроме периода военного положения) - с 31 000 до 41 000 человек.

Также передано, что вместо Центра специальных операций по борьбе с терроризмом будет создан Центр специальных операций "А", который будет осуществлять оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия.

В дальнейшем соответствующие изменения будут внесены в указы президента.

Кроме этого, законом предусмотрено, что военнослужащие СБУ имеют право применять оружие и боевую технику в порядке, установленном сейчас для Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада в целом приняла законопроект №13353, которым предусматривается увеличение общей численности сотрудников Службы безопасности Украины.

Читайте также: Рада проголосовала за увеличение численности СБУ: в особый период - до 41 000 сотрудников