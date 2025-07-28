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Новости Численность СБУ
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Зеленский подписал закон об увеличении численности СБУ на 10 тыс. человек

Зеленский подписал закон об увеличении численности сотрудников СБУ

В понедельник, 28 июля, президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает увеличение личного состава Службы безопасности Украины на 10 тысяч человек.

Об этом говорится в карточке закона №13353 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов деятельности Службы безопасности Украины и повышения ее эффективности в связи с участием в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины", сообщает Цензор.НЕТ.

Документом предусматривается увеличение общей численности СБУ: в мирное время с 27 000 до 37 000 человек, в особый период (кроме периода военного положения) - с 31 000 до 41 000 человек.

Также передано, что вместо Центра специальных операций по борьбе с терроризмом будет создан Центр специальных операций "А", который будет осуществлять оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия.

В дальнейшем соответствующие изменения будут внесены в указы президента.

Кроме этого, законом предусмотрено, что военнослужащие СБУ имеют право применять оружие и боевую технику в порядке, установленном сейчас для Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада в целом приняла законопроект №13353, которым предусматривается увеличение общей численности сотрудников Службы безопасности Украины.

Читайте также: Рада проголосовала за увеличение численности СБУ: в особый период - до 41 000 сотрудников

Автор: 

закон (3187) Зеленский Владимир (21376) СБУ (20239)


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Топ комментарии
+24
Своїх дітей будуть мобілізовувати в Альфу СБУ, коли почнеться мобілізація молоді. А пересічні громадяни підуть на фронт. Проти цього неравенства потрібно також виступати на акціях протесту! Цей закон потрібно скасувати, на фронті не вистачає піхоти, кожного піхотинця розставляють по позиціям рішеннями Генштабу, а тут 10 тис. людей виводять поза межі мобілізації! Для чого це робиться? Для корупції, щоб сховати своїх дітей від фронту, і тримати їх до перемоги на гарному забезпеченні Альфи СБУ!
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28.07.2025 19:25 Ответить
+21
жесть .. території менше ..населення менше ..держиморд зельоних гнид - більше

очікую на збільшення кількості мусорів
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28.07.2025 19:24 Ответить
+19
За 3 роки , у владоможців , синки досягли мобілізаційного віку ... але ж їм не можна на фронт - от вони в тилу і знадобилися !
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28.07.2025 19:22 Ответить
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В СБУ теж бусифікація?
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28.07.2025 19:16 Ответить
Бусифікація це кацапське іпсо, кацапе.
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28.07.2025 19:19 Ответить
З бусика пишеш?
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28.07.2025 19:22 Ответить
федя - читай, де і хто придумав це слово - це українці - «Бусифіка́ція» - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F іронічний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%BC неологізм, що виник в українському інфопросторі під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B7_2022) загальної мобілізації у зв'язку з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) російським вторгненням та використовується на позначення ситуацій, коли представники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8 ТЦК та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8 правоохоронних органів насильно завантажують чоловіків призовного віку на вулиці в автобус та відвозять до центру
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28.07.2025 19:23 Ответить
Тпм батько з сином сперечаються - сімейні розбірки.
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28.07.2025 19:26 Ответить
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28.07.2025 19:49 Ответить
Це кацапи придумали це слово, а такі як ти підхопили
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28.07.2025 19:28 Ответить
Шоб тобі, ****, ось так було, тварина зелена - https://www.youtube.com/shorts/MEPPz17ViMk
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28.07.2025 19:32 Ответить
Своїх дітей будуть мобілізовувати в Альфу СБУ, коли почнеться мобілізація молоді. А пересічні громадяни підуть на фронт. Проти цього неравенства потрібно також виступати на акціях протесту! Цей закон потрібно скасувати, на фронті не вистачає піхоти, кожного піхотинця розставляють по позиціям рішеннями Генштабу, а тут 10 тис. людей виводять поза межі мобілізації! Для чого це робиться? Для корупції, щоб сховати своїх дітей від фронту, і тримати їх до перемоги на гарному забезпеченні Альфи СБУ!
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28.07.2025 19:25 Ответить
В СБУ, напевне, не лише Альфа є...
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28.07.2025 19:35 Ответить
Почитайте закон, збільшується саме Альфа СБУ до розмірів армійського корпусу! Це або повний маразм влади або повна корупція! В бойових бригадах не вистачає сотень тисяч військових, а в цей же час СБУ дозволяють відкусити від мізерного потоку свіжемобілізованих 10 тис. військовозобов'язаних! Чи є тут якась логіка чи рівність всіх військовозобов'язаних за Конституцією України? Ні немає, це корупція!
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28.07.2025 20:29 Ответить
Яка альфа, альфа вся на фронті,включно із дідами ветеранами,не меліть дурні
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28.07.2025 20:27 Ответить
Часи АТО вже минулись, тепер не може бути нічкої Альфи, тепер всі мають бути ЗСУ
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28.07.2025 20:31 Ответить
Їх було всього декілька сотень людей,ще раз - не меліть дурню, якщо нічого про це не знаєте.
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28.07.2025 20:36 Ответить
В СБУ платити треба, щоб влаштуватися. І значно більші суми, ніж щоб через Тису шлях показали.
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28.07.2025 19:48 Ответить
А де ж наберуть людей? - в армію не можуть мобілізувати - вже по Покровську кацапи бігають
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28.07.2025 19:18 Ответить
Родичів дофіга неприлаштованих. І взагалі, це буде 10000 ветеранів демобілізованиї, от побачиш
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28.07.2025 19:21 Ответить
А якшо родичів до хріна і не прилаштованих - то їх чекає ось така зелена мрія - https://www.youtube.com/shorts/MEPPz17ViMk
Де тут, ****, зеленский.
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28.07.2025 19:28 Ответить
За 3 роки , у владоможців , синки досягли мобілізаційного віку ... але ж їм не можна на фронт - от вони в тилу і знадобилися !
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28.07.2025 19:22 Ответить
Так то в армію... А тут купа військових і мвдешних пенсіонерів до 50 років ніде не задіяні.
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28.07.2025 19:23 Ответить
Партию бакановых кацапы подвезли.
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28.07.2025 19:20 Ответить
мусорки та геб'йо владу штопаного гідранта не врятують.
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28.07.2025 19:21 Ответить
То щоб на кожного набушника було по 5 сбушників на випадок чого? А раптом требв буде від прокурорів САП не лише Чернишова захищати, а й всіх 263 депутати, які голосували за ліквідацію незалежності антикорупційних органів, весь квартал з ОПою і всіх їхніх неочікувано збагатілих родичів.
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28.07.2025 19:21 Ответить
жесть .. території менше ..населення менше ..держиморд зельоних гнид - більше

очікую на збільшення кількості мусорів
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28.07.2025 19:24 Ответить
Та їх уже збільшили...Сейчас по улице двух минут не пройдешь,чтоб патрульная не проезжала мимо...Что они охраняют?? Куй его знает....Скоро на каждого пересічного буде по менту
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28.07.2025 19:47 Ответить
та да .. мусора як гівна

але ж мусора не навчені воювати(с) міністр мусорів кліменко .. і всі інваліди мабуть )
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28.07.2025 19:51 Ответить
І як тоді тобі ховатися?
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28.07.2025 20:02 Ответить
Миша Дюжик-Миша Дюжик

Целый день давил свой ужик

Руки стер до мозолей…Напугал опухшей пи.кой

Всех соседей и детей…….

Подумай лучше о себе-форумний злочинець!Куда ти будеш ховатись.. Маньячелло!
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28.07.2025 20:53 Ответить
Zeprez,перетворює СБУ у совкове КГБ ,завдання і функції будуть такі самі.Не прокатило з набу і сап то добиваються диктатури повіреним методом -КГБ.
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28.07.2025 20:15 Ответить
чим підписав ?
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28.07.2025 19:25 Ответить
тим що на піаніно грав
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28.07.2025 19:26 Ответить
О...мене візьміть в "службу божу"! Я той поліграф розірву силою думки!
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28.07.2025 19:30 Ответить
То для "ізбранньіх"
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28.07.2025 19:34 Ответить
якщо я заспіваю "Владимирский централ" приймуть? ..ну чи "Боже царя храни" ))
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28.07.2025 20:00 Ответить
Щоб молодь не "майданила" - то кожному по "куратору"-"товаріщ-майору".
Щоби не "затєвалі вот єто вот всьо, панімаєш, затєвают всьо вот єто, НАБУ, зєлєфобію".
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28.07.2025 19:33 Ответить
зробить мусорську країну
для чиновників
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28.07.2025 19:37 Ответить
та вже по суті

як тут правильно сказали - мусора на дорозі просто як гівна ..навіть на сільських дорогах, селах, дачах ..де їх не було ніколи
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28.07.2025 20:02 Ответить
Вона вже існує тридцять років, прокидайтеся
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28.07.2025 20:31 Ответить
Держборг зріс до 184 млрд баксів. Зате на 10000 зарплат для сбушніків кожного місяця гроші є. Шо ткм донати? Впали?
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28.07.2025 19:38 Ответить
І що вони будуть робити ?
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28.07.2025 19:41 Ответить
З початку повномасштабної війни і станом на початок червня 2025 року підрозділи СБУ вразили на полі бою:

1955 танки,
3493 ББМ (бойові броньовані машини),
367 засобів ППО (протиповітряної оборони),
677 засобів РЕБ/РЕР(радіоелектронної боротьби та розвідки),
3106 артилерійських систем,
244 РСЗВ (реактивних систем залпового вогню),
15239 вогневих позицій, командних пунктів і фортифікаційних споруд ворога,
2253 безпілотників, в тому числі розвідувальних, типу https://uk.wikipedia.org/wiki/ZALA_Aero_Group Zala, https://uk.wikipedia.org/wiki/Supercam Supercam, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-10 Orlan, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%82_(%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81) Lancet.

Станом на червень 2025 року, кожен восьмий російський танк, вражений Силами оборони на полі бою, - це результат ЦСО А «СБУ». Також центр спецоперацій «А» СБУ постійно входить до топ-3 рейтингу найефективніших підрозділів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BF%D0%9B%D0%90 БпЛА
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28.07.2025 19:49 Ответить
ну я знаю хто в тому центрі А (і там дійсно є достойні)

тільки одне - СБУ не військові .. а посадки хтось має займати .. підете, зельона гнида андрейка в штурмовики ?

чи може бусифікуєте замість себе комбайнера Колю ?
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28.07.2025 19:54 Ответить
ще раз.

є піхота - можете зі свого центру запускати дрони
нема піхоти - дрочіть на зельоні відосики
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28.07.2025 20:08 Ответить
ви. андрейка зельоний ********

лінія фронту тримається тими хто сидять в сраних окопах ..і дають змогу всім цим центрам можливість збивати дронами ..не буде піхоти в посадках - будете летіти зі своїми зельоними відосиками до ОПи дєрьмака і Оманської Гниди
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28.07.2025 19:58 Ответить
Це краща частина СБУ! Але є там ще й інша, за яку соромно...
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28.07.2025 19:59 Ответить
зельоній гниді андрейку

"ГУР та СБУ супроводжували Чернишова після повернення, щоб його не арештували НАБУ та САП, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3565195"

З української сторони кордону Чернишова у супроводі гурівців чекали співробітники іншої спецслужби - СБУ. І перші, і другі силовики мали гарантувати міністрові, що його не арештують детективи НАБУ і прокурори САП на в'їзді в Україну і він не опиниться в СІЗО", - йдеться в матеріалі. Джерело: https://censor.net/ua/n3565195

СБУ прикрило ТОП корупціонера Чернишова ..кума Оманської Гниди.
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28.07.2025 20:04 Ответить
Це те фсбу що охороняло чернишова від НАБУ??
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28.07.2025 19:47 Ответить
Оманська Гнида створює нішу для мальчіков мажорів в трусіках..
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28.07.2025 19:52 Ответить
цікаво, ці додаткові 10 тисяч для фронтових операцій, чи для контролю над власними громадянами, опозицієй, журналістами?
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28.07.2025 19:55 Ответить
Щоб менше з картонками на мітинги виходили...підсилюють підвалини ...
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28.07.2025 21:01 Ответить
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28.07.2025 19:57 Ответить
ну ви прям з козиря зайшли.. це вже Зельона Зірка Смерті
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28.07.2025 19:59 Ответить
Где они их найдут?
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28.07.2025 20:17 Ответить
Серед своїх та своїх своїх .🙂
Ті що зараз " пропалюють" життя поки татусі та мами на добрих посадах...
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28.07.2025 21:00 Ответить
Ооооооо, то буде кому захищати Україну
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28.07.2025 20:28 Ответить
жОПу президента
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28.07.2025 21:21 Ответить
"зезрадник" сцить власного народу.а тому й обкладається "захисниками власної задниці"
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28.07.2025 20:30 Ответить
Ще 10 тис офіційних ухилянтів та захисників влади...цікаво,до чого готується ОПа..?!
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28.07.2025 20:58 Ответить
я вже прям бачу цих мажорів на елітних авто з корочками СБУ
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28.07.2025 21:16 Ответить
 
 