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Новини Чисельність СБУ
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Зеленський підписав закон про збільшення чисельності СБУ на 10 тис. осіб

Зеленський підписав закон про збільшення чисельності працівників СБУ

У понеділок, 28 липня, президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає збільшення особового складу Служби безпеки України на 10 тисяч осіб.

Про це йдеться у картці закону №13353 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань діяльності Служби безпеки України та підвищення її ефективності у зв’язку з участю у відсічі і стримуванні збройної агресії проти України", повідомляє Цензор.НЕТ.

Документом передбачається збільшення загальної чисельності СБУ: у мирний час  із 27 000 до 37 000 осіб, в особливий період (крім періоду воєнного стану) – із 31 000 до 41 000 осіб.

Також передбачено, що замість Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом буде створений Центр спеціальних операцій "А", який здійснюватиме оперативно-бойову діяльність та спеціальні заходи.

Надалі відповідні зміни будуть внесені до указів президента.

Окрім цього, законом передбачено, що військовослужбовці СБУ мають право застосовувати зброю та бойову техніку в порядку, встановленому нині для Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №13353, яким передбачається збільшення загальної чисельності співробітників Служби безпеки України.

Читайте також: Рада проголосувала за збільшення чисельності СБУ: в особливий період – до 41 000 співробітників

Автор: 

закон (2859) Зеленський Володимир (24900) СБУ (13176)


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Топ коментарі
+20
Своїх дітей будуть мобілізовувати в Альфу СБУ, коли почнеться мобілізація молоді. А пересічні громадяни підуть на фронт. Проти цього неравенства потрібно також виступати на акціях протесту! Цей закон потрібно скасувати, на фронті не вистачає піхоти, кожного піхотинця розставляють по позиціям рішеннями Генштабу, а тут 10 тис. людей виводять поза межі мобілізації! Для чого це робиться? Для корупції, щоб сховати своїх дітей від фронту, і тримати їх до перемоги на гарному забезпеченні Альфи СБУ!
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28.07.2025 19:25 Відповісти
+17
За 3 роки , у владоможців , синки досягли мобілізаційного віку ... але ж їм не можна на фронт - от вони в тилу і знадобилися !
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28.07.2025 19:22 Відповісти
+17
жесть .. території менше ..населення менше ..держиморд зельоних гнид - більше

очікую на збільшення кількості мусорів
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28.07.2025 19:24 Відповісти
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В СБУ теж бусифікація?
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28.07.2025 19:16 Відповісти
Бусифікація це кацапське іпсо, кацапе.
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28.07.2025 19:19 Відповісти
З бусика пишеш?
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28.07.2025 19:22 Відповісти
федя - читай, де і хто придумав це слово - це українці - «Бусифіка́ція» - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F іронічний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%BC неологізм, що виник в українському інфопросторі під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B7_2022) загальної мобілізації у зв'язку з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) російським вторгненням та використовується на позначення ситуацій, коли представники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8 ТЦК та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8 правоохоронних органів насильно завантажують чоловіків призовного віку на вулиці в автобус та відвозять до центру
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28.07.2025 19:23 Відповісти
Тпм батько з сином сперечаються - сімейні розбірки.
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28.07.2025 19:26 Відповісти
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28.07.2025 19:49 Відповісти
Це кацапи придумали це слово, а такі як ти підхопили
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28.07.2025 19:28 Відповісти
Шоб тобі, ****, ось так було, тварина зелена - https://www.youtube.com/shorts/MEPPz17ViMk
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28.07.2025 19:32 Відповісти
Своїх дітей будуть мобілізовувати в Альфу СБУ, коли почнеться мобілізація молоді. А пересічні громадяни підуть на фронт. Проти цього неравенства потрібно також виступати на акціях протесту! Цей закон потрібно скасувати, на фронті не вистачає піхоти, кожного піхотинця розставляють по позиціям рішеннями Генштабу, а тут 10 тис. людей виводять поза межі мобілізації! Для чого це робиться? Для корупції, щоб сховати своїх дітей від фронту, і тримати їх до перемоги на гарному забезпеченні Альфи СБУ!
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28.07.2025 19:25 Відповісти
В СБУ, напевне, не лише Альфа є...
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28.07.2025 19:35 Відповісти
Почитайте закон, збільшується саме Альфа СБУ до розмірів армійського корпусу! Це або повний маразм влади або повна корупція! В бойових бригадах не вистачає сотень тисяч військових, а в цей же час СБУ дозволяють відкусити від мізерного потоку свіжемобілізованих 10 тис. військовозобов'язаних! Чи є тут якась логіка чи рівність всіх військовозобов'язаних за Конституцією України? Ні немає, це корупція!
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28.07.2025 20:29 Відповісти
Яка альфа, альфа вся на фронті,включно із дідами ветеранами,не меліть дурні
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28.07.2025 20:27 Відповісти
Часи АТО вже минулись, тепер не може бути нічкої Альфи, тепер всі мають бути ЗСУ
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28.07.2025 20:31 Відповісти
Їх було всього декілька сотень людей,ще раз - не меліть дурню, якщо нічого про це не знаєте.
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28.07.2025 20:36 Відповісти
В СБУ платити треба, щоб влаштуватися. І значно більші суми, ніж щоб через Тису шлях показали.
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28.07.2025 19:48 Відповісти
А де ж наберуть людей? - в армію не можуть мобілізувати - вже по Покровську кацапи бігають
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28.07.2025 19:18 Відповісти
Родичів дофіга неприлаштованих. І взагалі, це буде 10000 ветеранів демобілізованиї, от побачиш
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28.07.2025 19:21 Відповісти
А якшо родичів до хріна і не прилаштованих - то їх чекає ось така зелена мрія - https://www.youtube.com/shorts/MEPPz17ViMk
Де тут, ****, зеленский.
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28.07.2025 19:28 Відповісти
За 3 роки , у владоможців , синки досягли мобілізаційного віку ... але ж їм не можна на фронт - от вони в тилу і знадобилися !
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28.07.2025 19:22 Відповісти
Так то в армію... А тут купа військових і мвдешних пенсіонерів до 50 років ніде не задіяні.
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28.07.2025 19:23 Відповісти
Партию бакановых кацапы подвезли.
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28.07.2025 19:20 Відповісти
мусорки та геб'йо владу штопаного гідранта не врятують.
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28.07.2025 19:21 Відповісти
То щоб на кожного набушника було по 5 сбушників на випадок чого? А раптом требв буде від прокурорів САП не лише Чернишова захищати, а й всіх 263 депутати, які голосували за ліквідацію незалежності антикорупційних органів, весь квартал з ОПою і всіх їхніх неочікувано збагатілих родичів.
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28.07.2025 19:21 Відповісти
жесть .. території менше ..населення менше ..держиморд зельоних гнид - більше

очікую на збільшення кількості мусорів
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28.07.2025 19:24 Відповісти
Та їх уже збільшили...Сейчас по улице двух минут не пройдешь,чтоб патрульная не проезжала мимо...Что они охраняют?? Куй его знает....Скоро на каждого пересічного буде по менту
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28.07.2025 19:47 Відповісти
та да .. мусора як гівна

але ж мусора не навчені воювати(с) міністр мусорів кліменко .. і всі інваліди мабуть )
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28.07.2025 19:51 Відповісти
І як тоді тобі ховатися?
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28.07.2025 20:02 Відповісти
Миша Дюжик-Миша Дюжик

Целый день давил свой ужик

Руки стер до мозолей…Напугал опухшей пи.кой

Всех соседей и детей…….

Подумай лучше о себе-форумний злочинець!Куда ти будеш ховатись.. Маньячелло!
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28.07.2025 20:53 Відповісти
Zeprez,перетворює СБУ у совкове КГБ ,завдання і функції будуть такі самі.Не прокатило з набу і сап то добиваються диктатури повіреним методом -КГБ.
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28.07.2025 20:15 Відповісти
чим підписав ?
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28.07.2025 19:25 Відповісти
тим що на піаніно грав
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28.07.2025 19:26 Відповісти
О...мене візьміть в "службу божу"! Я той поліграф розірву силою думки!
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28.07.2025 19:30 Відповісти
То для "ізбранньіх"
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28.07.2025 19:34 Відповісти
якщо я заспіваю "Владимирский централ" приймуть? ..ну чи "Боже царя храни" ))
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28.07.2025 20:00 Відповісти
Щоб молодь не "майданила" - то кожному по "куратору"-"товаріщ-майору".
Щоби не "затєвалі вот єто вот всьо, панімаєш, затєвают всьо вот єто, НАБУ, зєлєфобію".
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28.07.2025 19:33 Відповісти
зробить мусорську країну
для чиновників
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28.07.2025 19:37 Відповісти
та вже по суті

як тут правильно сказали - мусора на дорозі просто як гівна ..навіть на сільських дорогах, селах, дачах ..де їх не було ніколи
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28.07.2025 20:02 Відповісти
Вона вже існує тридцять років, прокидайтеся
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28.07.2025 20:31 Відповісти
Держборг зріс до 184 млрд баксів. Зате на 10000 зарплат для сбушніків кожного місяця гроші є. Шо ткм донати? Впали?
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28.07.2025 19:38 Відповісти
І що вони будуть робити ?
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28.07.2025 19:41 Відповісти
З початку повномасштабної війни і станом на початок червня 2025 року підрозділи СБУ вразили на полі бою:

1955 танки,
3493 ББМ (бойові броньовані машини),
367 засобів ППО (протиповітряної оборони),
677 засобів РЕБ/РЕР(радіоелектронної боротьби та розвідки),
3106 артилерійських систем,
244 РСЗВ (реактивних систем залпового вогню),
15239 вогневих позицій, командних пунктів і фортифікаційних споруд ворога,
2253 безпілотників, в тому числі розвідувальних, типу https://uk.wikipedia.org/wiki/ZALA_Aero_Group Zala, https://uk.wikipedia.org/wiki/Supercam Supercam, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-10 Orlan, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%82_(%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81) Lancet.

Станом на червень 2025 року, кожен восьмий російський танк, вражений Силами оборони на полі бою, - це результат ЦСО А «СБУ». Також центр спецоперацій «А» СБУ постійно входить до топ-3 рейтингу найефективніших підрозділів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BF%D0%9B%D0%90 БпЛА
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28.07.2025 19:49 Відповісти
ну я знаю хто в тому центрі А (і там дійсно є достойні)

тільки одне - СБУ не військові .. а посадки хтось має займати .. підете, зельона гнида андрейка в штурмовики ?

чи може бусифікуєте замість себе комбайнера Колю ?
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28.07.2025 19:54 Відповісти
ще раз.

є піхота - можете зі свого центру запускати дрони
нема піхоти - дрочіть на зельоні відосики
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28.07.2025 20:08 Відповісти
ви. андрейка зельоний ********

лінія фронту тримається тими хто сидять в сраних окопах ..і дають змогу всім цим центрам можливість збивати дронами ..не буде піхоти в посадках - будете летіти зі своїми зельоними відосиками до ОПи дєрьмака і Оманської Гниди
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28.07.2025 19:58 Відповісти
Це краща частина СБУ! Але є там ще й інша, за яку соромно...
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28.07.2025 19:59 Відповісти
зельоній гниді андрейку

"ГУР та СБУ супроводжували Чернишова після повернення, щоб його не арештували НАБУ та САП, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3565195"

З української сторони кордону Чернишова у супроводі гурівців чекали співробітники іншої спецслужби - СБУ. І перші, і другі силовики мали гарантувати міністрові, що його не арештують детективи НАБУ і прокурори САП на в'їзді в Україну і він не опиниться в СІЗО", - йдеться в матеріалі. Джерело: https://censor.net/ua/n3565195

СБУ прикрило ТОП корупціонера Чернишова ..кума Оманської Гниди.
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28.07.2025 20:04 Відповісти
Це те фсбу що охороняло чернишова від НАБУ??
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28.07.2025 19:47 Відповісти
Оманська Гнида створює нішу для мальчіков мажорів в трусіках..
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28.07.2025 19:52 Відповісти
цікаво, ці додаткові 10 тисяч для фронтових операцій, чи для контролю над власними громадянами, опозицієй, журналістами?
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28.07.2025 19:55 Відповісти
Щоб менше з картонками на мітинги виходили...підсилюють підвалини ...
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28.07.2025 21:01 Відповісти
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28.07.2025 19:57 Відповісти
ну ви прям з козиря зайшли.. це вже Зельона Зірка Смерті
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28.07.2025 19:59 Відповісти
Где они их найдут?
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28.07.2025 20:17 Відповісти
Серед своїх та своїх своїх .🙂
Ті що зараз " пропалюють" життя поки татусі та мами на добрих посадах...
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28.07.2025 21:00 Відповісти
Ооооооо, то буде кому захищати Україну
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28.07.2025 20:28 Відповісти
жОПу президента
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28.07.2025 21:21 Відповісти
"зезрадник" сцить власного народу.а тому й обкладається "захисниками власної задниці"
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28.07.2025 20:30 Відповісти
Ще 10 тис офіційних ухилянтів та захисників влади...цікаво,до чого готується ОПа..?!
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28.07.2025 20:58 Відповісти
я вже прям бачу цих мажорів на елітних авто з корочками СБУ
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28.07.2025 21:16 Відповісти
 
 