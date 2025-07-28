Зеленський підписав закон про збільшення чисельності СБУ на 10 тис. осіб

У понеділок, 28 липня, президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає збільшення особового складу Служби безпеки України на 10 тисяч осіб.

Про це йдеться у картці закону №13353 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань діяльності Служби безпеки України та підвищення її ефективності у зв’язку з участю у відсічі і стримуванні збройної агресії проти України", повідомляє Цензор.НЕТ.

Документом передбачається збільшення загальної чисельності СБУ: у мирний час із 27 000 до 37 000 осіб, в особливий період (крім періоду воєнного стану) – із 31 000 до 41 000 осіб.

Також передбачено, що замість Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом буде створений Центр спеціальних операцій "А", який здійснюватиме оперативно-бойову діяльність та спеціальні заходи.

Надалі відповідні зміни будуть внесені до указів президента.

Окрім цього, законом передбачено, що військовослужбовці СБУ мають право застосовувати зброю та бойову техніку в порядку, встановленому нині для Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №13353, яким передбачається збільшення загальної чисельності співробітників Служби безпеки України.

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