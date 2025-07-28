Зеленський підписав закон про збільшення чисельності СБУ на 10 тис. осіб
У понеділок, 28 липня, президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає збільшення особового складу Служби безпеки України на 10 тисяч осіб.
Про це йдеться у картці закону №13353 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань діяльності Служби безпеки України та підвищення її ефективності у зв’язку з участю у відсічі і стримуванні збройної агресії проти України", повідомляє Цензор.НЕТ.
Документом передбачається збільшення загальної чисельності СБУ: у мирний час із 27 000 до 37 000 осіб, в особливий період (крім періоду воєнного стану) – із 31 000 до 41 000 осіб.
Також передбачено, що замість Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом буде створений Центр спеціальних операцій "А", який здійснюватиме оперативно-бойову діяльність та спеціальні заходи.
Надалі відповідні зміни будуть внесені до указів президента.
Окрім цього, законом передбачено, що військовослужбовці СБУ мають право застосовувати зброю та бойову техніку в порядку, встановленому нині для Збройних сил України.
Раніше повідомлялося, що Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №13353, яким передбачається збільшення загальної чисельності співробітників Служби безпеки України.
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Де тут, ****, зеленский.
очікую на збільшення кількості мусорів
але ж мусора не навчені воювати(с) міністр мусорів кліменко .. і всі інваліди мабуть )
Целый день давил свой ужик
Руки стер до мозолей…Напугал опухшей пи.кой
Всех соседей и детей…….
Подумай лучше о себе-форумний злочинець!Куда ти будеш ховатись.. Маньячелло!
Щоби не "затєвалі вот єто вот всьо, панімаєш, затєвают всьо вот єто, НАБУ, зєлєфобію".
для чиновників
як тут правильно сказали - мусора на дорозі просто як гівна ..навіть на сільських дорогах, селах, дачах ..де їх не було ніколи
1955 танки,
3493 ББМ (бойові броньовані машини),
367 засобів ППО (протиповітряної оборони),
677 засобів РЕБ/РЕР(радіоелектронної боротьби та розвідки),
3106 артилерійських систем,
244 РСЗВ (реактивних систем залпового вогню),
15239 вогневих позицій, командних пунктів і фортифікаційних споруд ворога,
2253 безпілотників, в тому числі розвідувальних, типу https://uk.wikipedia.org/wiki/ZALA_Aero_Group Zala, https://uk.wikipedia.org/wiki/Supercam Supercam, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-10 Orlan, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%82_(%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81) Lancet.
Станом на червень 2025 року, кожен восьмий російський танк, вражений Силами оборони на полі бою, - це результат ЦСО А «СБУ». Також центр спецоперацій «А» СБУ постійно входить до топ-3 рейтингу найефективніших підрозділів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BF%D0%9B%D0%90 БпЛА
тільки одне - СБУ не військові .. а посадки хтось має займати .. підете, зельона гнида андрейка в штурмовики ?
чи може бусифікуєте замість себе комбайнера Колю ?
є піхота - можете зі свого центру запускати дрони
нема піхоти - дрочіть на зельоні відосики
лінія фронту тримається тими хто сидять в сраних окопах ..і дають змогу всім цим центрам можливість збивати дронами ..не буде піхоти в посадках - будете летіти зі своїми зельоними відосиками до ОПи дєрьмака і Оманської Гниди
"ГУР та СБУ супроводжували Чернишова після повернення, щоб його не арештували НАБУ та САП, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3565195"
З української сторони кордону Чернишова у супроводі гурівців чекали співробітники іншої спецслужби - СБУ. І перші, і другі силовики мали гарантувати міністрові, що його не арештують детективи НАБУ і прокурори САП на в'їзді в Україну і він не опиниться в СІЗО", - йдеться в матеріалі. Джерело: https://censor.net/ua/n3565195
СБУ прикрило ТОП корупціонера Чернишова ..кума Оманської Гниди.
Ті що зараз " пропалюють" життя поки татусі та мами на добрих посадах...