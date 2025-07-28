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Новости Пункты пропуска с Россией
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Россия закрывает 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

Россия закрывает 20 пограничных пунктов с Украиной

Российские власти постановили закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной с 1 августа 2025 года.

Об этом пишут росСМИ, в частности пропагандистский ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соответствующий документ подписал российским премьер-министр Михаил Мишустин.

"Закрыть с 1 августа 2025 года пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 года, по перечню согласно приложению", - говорится в документе.

В список попали 13 автомобильных и 7 железнодорожных пунктов. Среди них указаны пограничные переходы, которые после 2022 года были оккупированы Россией в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях Украины.

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граница (5316) россия (96709) пункт пропуска (676)


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Які «ПЕРЕХОДИ», від московської війни проти Мирної України, з 2014 року!?? Маячня, сивої кобили-лаврова??!!
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28.07.2025 22:05 Ответить
С 14-го года по 22-й работали, ждуны ходили за пенсиями, продуктами... Вот така ***** малятко.
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28.07.2025 22:14 Ответить
Це мабуть луганськ та донецьк мають на увазі. Та і хрін з ними.
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28.07.2025 22:19 Ответить
Серед них зазначені прикордонні переходи, які після 2022 року були окуповані Росією в Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях України.

Які ще прикордонні переходи з кацапією у запорізькій та херсонський областях?
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28.07.2025 22:07 Ответить
Та поки ніяких. Якшо чорти зеленского не домовляться у Стамбулі про щось нове, крім Оману.
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28.07.2025 22:21 Ответить
П'ятиметровий мур під напругою і рів з крокодилами.
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28.07.2025 22:10 Ответить
)(уйлоКаССапи почали втікати з України? 🤣
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28.07.2025 22:12 Ответить
То окупована територія буде справжньою резервацією?
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28.07.2025 22:23 Ответить
Украина тоже закрывает зону отдыха на Чонгаре и запрещает поздравлять гэрэушного папу козыря с днями рождения.
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28.07.2025 22:27 Ответить
 
 