Россия закрывает 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

Российские власти постановили закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной с 1 августа 2025 года.

Об этом пишут росСМИ, в частности пропагандистский ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соответствующий документ подписал российским премьер-министр Михаил Мишустин.

"Закрыть с 1 августа 2025 года пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 года, по перечню согласно приложению", - говорится в документе.

В список попали 13 автомобильных и 7 железнодорожных пунктов. Среди них указаны пограничные переходы, которые после 2022 года были оккупированы Россией в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медведев угрожает войной РФ с США после ультиматума Трампа для Путина