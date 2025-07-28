УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7753 відвідувача онлайн
Новини Пункти пропуску з Росією
4 665 20

Росія закриває 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною: ДПСУ відреагувала (доповнено)

Росія закриває 20 прикордонних пунктів з Україною

Російська влада постановила закрити 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною з 1 серпня 2025 року, які були встановлені угодою від 1995 року. Держприкордонслужба України прокоментувала.

Про це пишуть росЗМІ, зокрема пропагандистський ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідний документ підписав російським прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

"Закрити з 1 серпня 2025 року пункти пропуску через державний кордон Російської Федерації, встановлені згідно з угодою між урядом РФ і урядом України про пункти пропуску через державний кордон між Російською Федерацією та Україною від 8 лютого 1995 року, за переліком згідно з додатком", - ідеться в документі.

До списку потрапили 13 автомобільних і 7 залізничних пунктів. Серед них зазначені прикордонні переходи, які після 2022 року були окуповані Росією в Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Медведєв погрожує війною РФ зі США після ультиматуму Трампа для Путіна

Реакція ДПСУ

Речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі УП наголосив, що всі пункти пропуску на кордоні з РФ офіційно закриті після початку повномасштабного вторгнення.

"Складно зрозуміти логіку росіян: навіщо держава-агресор на четвертому році розв’язаної повномасштабної війни вирішила оголосити про закриття низки пунктів пропуску на кордоні з Україною. При цьому частина з цих ПП фактично знаходиться на кордоні з Україною в межах тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, які РФ захопила ще у 2014 році (як от ПП "Донецьк" у Ростовській області на кордоні з Луганщиною - ред.). Також йдеться про пункти пропуску у Воронезькій, Брянській, Курській та Білгородській областях РФ", - зазначив він.

Він нагадав, що ще з початку повномасштабного вторгнення були зачинені всі пункти пропуску з РФ й там не здійснюються пропускні операції.

Також читайте: Для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею відзавтра діятимуть тимчасові обмеження. Що зміниться?

Водночас Демченко додав, що Україна й надалі готова на будь-якій з ділянок кордону забезпечити повернення громадян України, як це було, до прикладу, у напрямку ПП "Покровка" в Сумській області, який станом на зараз не функціонує.

"Звісно, це залежить також від Росії, де вона готова забезпечити це для українців", - резюмував речник ДПСУ.

Автор: 

кордон (4845) росія (66902) пункт пропуску (814)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Серед них зазначені прикордонні переходи, які після 2022 року були окуповані Росією в Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях України.

Які ще прикордонні переходи з кацапією у запорізькій та херсонський областях?
показати весь коментар
28.07.2025 22:07 Відповісти
+5
Які «ПЕРЕХОДИ», від московської війни проти Мирної України, з 2014 року!?? Маячня, сивої кобили-лаврова??!!
показати весь коментар
28.07.2025 22:05 Відповісти
+5
П'ятиметровий мур під напругою і рів з крокодилами.
показати весь коментар
28.07.2025 22:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Які «ПЕРЕХОДИ», від московської війни проти Мирної України, з 2014 року!?? Маячня, сивої кобили-лаврова??!!
показати весь коментар
28.07.2025 22:05 Відповісти
С 14-го года по 22-й работали, ждуны ходили за пенсиями, продуктами... Вот така ***** малятко.
показати весь коментар
28.07.2025 22:14 Відповісти
Це мабуть луганськ та донецьк мають на увазі. Та і хрін з ними.
показати весь коментар
28.07.2025 22:19 Відповісти
Серед них зазначені прикордонні переходи, які після 2022 року були окуповані Росією в Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях України.

Які ще прикордонні переходи з кацапією у запорізькій та херсонський областях?
показати весь коментар
28.07.2025 22:07 Відповісти
Та поки ніяких. Якшо чорти зеленского не домовляться у Стамбулі про щось нове, крім Оману.
показати весь коментар
28.07.2025 22:21 Відповісти
херсонська область якби межує з кримською.
по запоріжській хз може у бердянську для водоплавних кацапів був перехід.
показати весь коментар
28.07.2025 22:33 Відповісти
Я десь прогавив момент коли Україна Крим кацапським визнала?
показати весь коментар
28.07.2025 22:51 Відповісти
шатли куди запускала шапокляк ?
тобто якщо не визнали то і контролю ніякого не має бути ? ну логічно...
показати весь коментар
28.07.2025 23:24 Відповісти
П'ятиметровий мур під напругою і рів з крокодилами.
показати весь коментар
28.07.2025 22:10 Відповісти
)(уйлоКаССапи почали втікати з України? 🤣
показати весь коментар
28.07.2025 22:12 Відповісти
То окупована територія буде справжньою резервацією?
показати весь коментар
28.07.2025 22:23 Відповісти
Украина тоже закрывает зону отдыха на Чонгаре и запрещает поздравлять гэрэушного папу козыря с днями рождения.
показати весь коментар
28.07.2025 22:27 Відповісти
Кх-кх-кх.
Ледь не вдавився.
То це ті пункти через які намагалися утекти ті хто робили теракт в
«Крокус-Сіті Голл»?
Щось вони, як казав янович "припіздонулися трішки".)))
показати весь коментар
28.07.2025 22:33 Відповісти
Поздоровляю. Ми й не знали, що в нас є діючі пункти пропуску. Ними ОПешні користувались?
показати весь коментар
28.07.2025 22:33 Відповісти
А шо, вони були відкриті?
показати весь коментар
28.07.2025 22:38 Відповісти
Это куда Верещучка Шаттлы отправила. Кстати, сам эти Шаттлы где сейчас?
показати весь коментар
28.07.2025 22:40 Відповісти
Щуроловка закривається, з концлагера кацапи вже нікого не випустять. Або в армію або на фабрику, снаряди клепати
показати весь коментар
28.07.2025 22:56 Відповісти
Які взагалі можуть бути КПП з рашкою, що за маячня?
показати весь коментар
28.07.2025 23:17 Відповісти
Було б добре якби вся росія закрилася як держава навічно.
показати весь коментар
28.07.2025 23:20 Відповісти
Хочуть показати що там кордону з Україною вже нема,і це їх внутрішня територія,от вся їхня логіка.
показати весь коментар
28.07.2025 23:27 Відповісти
 
 