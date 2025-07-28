Росія закриває 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною: ДПСУ відреагувала (доповнено)

Російська влада постановила закрити 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною з 1 серпня 2025 року, які були встановлені угодою від 1995 року. Держприкордонслужба України прокоментувала.

Про це пишуть росЗМІ, зокрема пропагандистський ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідний документ підписав російським прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

"Закрити з 1 серпня 2025 року пункти пропуску через державний кордон Російської Федерації, встановлені згідно з угодою між урядом РФ і урядом України про пункти пропуску через державний кордон між Російською Федерацією та Україною від 8 лютого 1995 року, за переліком згідно з додатком", - ідеться в документі.

До списку потрапили 13 автомобільних і 7 залізничних пунктів. Серед них зазначені прикордонні переходи, які після 2022 року були окуповані Росією в Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях України.

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Реакція ДПСУ

Речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі УП наголосив, що всі пункти пропуску на кордоні з РФ офіційно закриті після початку повномасштабного вторгнення.

"Складно зрозуміти логіку росіян: навіщо держава-агресор на четвертому році розв’язаної повномасштабної війни вирішила оголосити про закриття низки пунктів пропуску на кордоні з Україною. При цьому частина з цих ПП фактично знаходиться на кордоні з Україною в межах тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, які РФ захопила ще у 2014 році (як от ПП "Донецьк" у Ростовській області на кордоні з Луганщиною - ред.). Також йдеться про пункти пропуску у Воронезькій, Брянській, Курській та Білгородській областях РФ", - зазначив він.

Він нагадав, що ще з початку повномасштабного вторгнення були зачинені всі пункти пропуску з РФ й там не здійснюються пропускні операції.

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Водночас Демченко додав, що Україна й надалі готова на будь-якій з ділянок кордону забезпечити повернення громадян України, як це було, до прикладу, у напрямку ПП "Покровка" в Сумській області, який станом на зараз не функціонує.

"Звісно, це залежить також від Росії, де вона готова забезпечити це для українців", - резюмував речник ДПСУ.