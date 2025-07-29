Украина, вероятно, переживает самый тяжелый этап полномасштабной войны, - CNN
Президент США Дональд Трамп объявил о сокращении дедлайна для российского диктатора Владимира Путина в очень подходящий для Украины момент.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
Первоначальный срок, установленный Трампом - 50 дней, должен был истечь 3 сентября. До этой даты Россия фактически могла бы безнаказанно продолжать реализовывать свои военные цели. В частности, российские силы активно приближаются к ключевым опорным городам украинской обороны на востоке - Покровску, Константиновке и Купянску.
В CNN считают, что потеря этих городов существенно ударит по способности Украины обороняться в восточных регионах. В таком случае Украина потеряет контроль над большинством городов, на которые она сейчас полагается для удержания востока, и будет вынуждена передвинуть линию обороны в Краматорск и Славянск.
Напомним, Трамп заявил, что не видит "никакого прогресса" в урегулировании войны между Россией и Украиной, поэтому сокращает срок для достижения перемирия до 10-12 дней.
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жаль их,прогнозы все не сбиваються все никак до краматорска не доползуь,уже больше года мегаполис покровск берут,а писаки все пишут пишут.
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
україна за два тижні!
що, ще буржуйські аналітікі насочіняють, за миску щєй?
Якщо глянути на карту бойових дій від OSINTерів у цьому районі, то помітно, що "клешня" рашистського наступу після прориву ворогом української оборони біля Вознесенки і Тарасівки на своєму загостреному кінці роздвоюється, як язик змії. Один кінчик тягнеться на захід до Родинського, охоплюючи Покровськ і перерізаючи логістику у місто, а другий спрямовується на північ - вздовж річки Казенний Торець і висот на його західному березі.
Військовий оглядач Коваленко відмітив в цій конфігурації наявність своєрідного трикутника, всередині якого - чисте поле, перерізане лісосмугами, без будь-яких населених пунктів, на північній вершині якого знаходиться Дружківка. Він вважає, що ворог буде намагатись зайняти цю велику площу у мінімальні строки, щоби до холодів не лишатись у полі, а зав'язати бої у міській забудові Дружківсько-Костянтинівської агломерації.
Якщо командування ЗСУ й далі нічого не вдіятиме у відповідь на систематичне нищення наших оборонних ліній ворожими КАБами на цьому напрямку, до до кінця літа, як відмічає Коваленко, супротивник може вже впритул підійти до Дружківки.
- червоним кольором позначено наслідки до 11 червня 2025;
- помаранчевим - між 11 червня та 11 липня;
- блакитним - з 11 липня 2025 року.
https://pbs.twimg.com/media/GwJSEhxWwAAzf0m?format=jpg&name=900x900
На цій лісосмузі ряд українських позицій зазнали сильного обстрілу КАБами, що змусило ЗСУ залишити свої позиції через їх повне зруйнування.
https://pbs.twimg.com/media/GwJSY-EWkAAcALm?format=jpg&name=900x900
09:00 хв. - проблеми на Покровському напрямку;
11:00 хв. - "Трикутник пустоти".