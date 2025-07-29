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Новости Мирный план Трампа
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Украина, вероятно, переживает самый тяжелый этап полномасштабной войны, - CNN

зсу

Президент США Дональд Трамп объявил о сокращении дедлайна для российского диктатора Владимира Путина в очень подходящий для Украины момент.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Первоначальный срок, установленный Трампом - 50 дней, должен был истечь 3 сентября. До этой даты Россия фактически могла бы безнаказанно продолжать реализовывать свои военные цели. В частности, российские силы активно приближаются к ключевым опорным городам украинской обороны на востоке - Покровску, Константиновке и Купянску.

В CNN считают, что потеря этих городов существенно ударит по способности Украины обороняться в восточных регионах. В таком случае Украина потеряет контроль над большинством городов, на которые она сейчас полагается для удержания востока, и будет вынуждена передвинуть линию обороны в Краматорск и Славянск.

Напомним, Трамп заявил, что не видит "никакого прогресса" в урегулировании войны между Россией и Украиной, поэтому сокращает срок для достижения перемирия до 10-12 дней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские акции обвалились после заявления Трампа о сокращении дедлайна для Путина,- СМИ

Автор: 

путин владимир (31761) Трамп Дональд (6066) война в Украине (5392)


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Топ комментарии
+7
Вони вже давно в окопах, на відміну від тебе, сидячого під спідницею.
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29.07.2025 08:19 Ответить
+6
На жаль поліцію та нацгвардію бережуть для захисту влади від українських військових!
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29.07.2025 08:19 Ответить
+4
Насправді тиск кацапів в 25 році менший ніж в 24. Але це Україна просідає, так як дається вже знаки багатократна перевага московитів в усіх ресурсах, перш за все людських
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29.07.2025 08:58 Ответить
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Вони вже давно в окопах, на відміну від тебе, сидячого під спідницею.
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29.07.2025 08:19 Ответить
В ти де?
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29.07.2025 08:25 Ответить
На жаль поліцію та нацгвардію бережуть для захисту влади від українських військових!
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29.07.2025 08:19 Ответить
Щодо поліції і нацгвардії, то в них хоч інші завдання, але їх підрозділи на фронті. На передовій перебувають підрозділи Національної поліції України, зокрема, об'єднана штурмова бригада "Лють" та інші зведені загони, які взаємодіють з Національною гвардією. Загалом, близько 17 тисяч поліцейських беруть участь у бойових діях, що становить значну частину від загальної чисельності. Крім того, значна кількість правоохоронців залучена до виконання завдань в зоні бойових дій та прифронтових регіонах, включаючи евакуацію людей та роботу на блокпостах. "Лють"-спеціальний підрозділ поліції, який бере участь у бойових діях на різних напрямках, включаючи Київщину, Запорізький, Харківський, Херсонський та Донецький напрямки. Зведені підрозділи - поліцейські також входять до складу зведених підрозділів, які спільно з Національною гвардією виконують бойові завдання. Крім бойових дій, поліцейські залучені до виконання широкого спектру завдань у зоні бойових дій та прифронтових регіонах, таких як евакуація населення, робота на блокпостах, охорона громадського порядку. Загалом, близько 17 тисяч поліцейських воюють на фронті, що становить кожен п'ятий співробітник. Міністр внутрішніх справ також зазначав, що близько 25 тисяч правоохоронців постійно перебувають у зоні бойових дій, виконуючи завдання з евакуації та на блокпостах. Поліцейські взаємодіють з іншими силовими структурами, зокрема, з Національною гвардією, при виконанні бойових завдань. А Національна Гвардія майже вся на фронті. І казки, що поліціця чи Нацгвардія буде захищати владу від військових - то казочки, вони будуть захищати Україну і її народ.
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29.07.2025 10:14 Ответить
черт, нацгвардия и так на направлении купянска, а отправят такой тупой кусок фарша как ты,всеравно пользы от тебя ноль,страна еще и выиграет что тебя утилизируют по быстрому
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29.07.2025 08:20 Ответить
А "Азов" - це хто? Не НГУ, часом?
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29.07.2025 08:48 Ответить
Не весь
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29.07.2025 09:42 Ответить
ох уж єти балаболы писаки никуя дупля не отбиваюшие в войне,уже 1.5 года все купянск сдают и еще 3 будут продолжать.)
жаль их,прогнозы все не сбиваються все никак до краматорска не доползуь,уже больше года мегаполис покровск берут,а писаки все пишут пишут.
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29.07.2025 08:17 Ответить
Кожен наступний день ше важчий - кацапи не збавляють тиску
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29.07.2025 08:19 Ответить
Насправді тиск кацапів в 25 році менший ніж в 24. Але це Україна просідає, так як дається вже знаки багатократна перевага московитів в усіх ресурсах, перш за все людських
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29.07.2025 08:58 Ответить
За шо й написав - Україна ж не безмежна
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29.07.2025 09:07 Ответить
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
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29.07.2025 08:25 Ответить
Схоже західні журналісти і справді вірять що Трамп повелитель світу. Патологічна західна самовпевненість.
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29.07.2025 08:25 Ответить
Дай Боже захисникам України сили,мужності та терпіння! Героям Слава! Смерть ворогам!
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29.07.2025 08:28 Ответить
Найтяжчий етап війни стався,тому що вище військово-політичне керівництво України за весь час війни у більшості випадків приймає невірні рішення та ще й з запізненням.
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29.07.2025 08:34 Ответить
київ за три дні!
україна за два тижні!
що, ще буржуйські аналітікі насочіняють, за миску щєй?
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29.07.2025 08:35 Ответить
з повідомлень з місць, російські війська захопили селище Маяк на правому від себе фланзі Покровського напрямку.
Якщо глянути на карту бойових дій від OSINTерів у цьому районі, то помітно, що "клешня" рашистського наступу після прориву ворогом української оборони біля Вознесенки і Тарасівки на своєму загостреному кінці роздвоюється, як язик змії. Один кінчик тягнеться на захід до Родинського, охоплюючи Покровськ і перерізаючи логістику у місто, а другий спрямовується на північ - вздовж річки Казенний Торець і висот на його західному березі.
Військовий оглядач Коваленко відмітив в цій конфігурації наявність своєрідного трикутника, всередині якого - чисте поле, перерізане лісосмугами, без будь-яких населених пунктів, на північній вершині якого знаходиться Дружківка. Він вважає, що ворог буде намагатись зайняти цю велику площу у мінімальні строки, щоби до холодів не лишатись у полі, а зав'язати бої у міській забудові Дружківсько-Костянтинівської агломерації.
Якщо командування ЗСУ й далі нічого не вдіятиме у відповідь на систематичне нищення наших оборонних ліній ворожими КАБами на цьому напрямку, до до кінця літа, як відмічає Коваленко, супротивник може вже впритул підійти до Дружківки.
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29.07.2025 08:44 Ответить
Карта ударів російських КАБів на північ і схід від Покровська:
- червоним кольором позначено наслідки до 11 червня 2025;
- помаранчевим - між 11 червня та 11 липня;
- блакитним - з 11 липня 2025 року.

https://pbs.twimg.com/media/GwJSEhxWwAAzf0m?format=jpg&name=900x900

На цій лісосмузі ряд українських позицій зазнали сильного обстрілу КАБами, що змусило ЗСУ залишити свої позиції через їх повне зруйнування.

https://pbs.twimg.com/media/GwJSY-EWkAAcALm?format=jpg&name=900x900
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29.07.2025 08:53 Ответить
Відео з коментарем Коваленка -https://www.youtube.com/live/VWrr3UyCZfM?si=gDb4niPSzqnYpQDu тут.
09:00 хв. - проблеми на Покровському напрямку;
11:00 хв. - "Трикутник пустоти".
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29.07.2025 09:32 Ответить
Дякуємо за "оптимізм" і "підтримку", капітани очевидність.
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29.07.2025 09:25 Ответить
 
 