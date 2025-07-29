Украина, вероятно, переживает самый тяжелый этап полномасштабной войны, - CNN

Президент США Дональд Трамп объявил о сокращении дедлайна для российского диктатора Владимира Путина в очень подходящий для Украины момент.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Первоначальный срок, установленный Трампом - 50 дней, должен был истечь 3 сентября. До этой даты Россия фактически могла бы безнаказанно продолжать реализовывать свои военные цели. В частности, российские силы активно приближаются к ключевым опорным городам украинской обороны на востоке - Покровску, Константиновке и Купянску.

В CNN считают, что потеря этих городов существенно ударит по способности Украины обороняться в восточных регионах. В таком случае Украина потеряет контроль над большинством городов, на которые она сейчас полагается для удержания востока, и будет вынуждена передвинуть линию обороны в Краматорск и Славянск.

Напомним, Трамп заявил, что не видит "никакого прогресса" в урегулировании войны между Россией и Украиной, поэтому сокращает срок для достижения перемирия до 10-12 дней.

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