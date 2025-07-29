Україна, ймовірно, переживає найважчий етап повномасштабної війни, - CNN
Президент США Дональд Трамп оголосив про скорочення дедлайну для російського диктатора Володимира Путіна саме у дуже слушний для України момент.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
Початковий термін, встановлений Трампом – 50 днів, мав спливти 3 вересня. До цієї дати Росія фактично могла б безкарно продовжувати реалізовувати свої військові цілі. Зокрема, російські сили активно наближаються до ключових опорних міст української оборони на сході – Покровська, Костянтинівки та Куп'янська.
У CNN вважають, що втрата цих міст суттєво вдарить по здатності України оборонятися у східних регіонах. У такому випадку Україна втратить контроль над більшістю міст, на які вона зараз покладається для утримання сходу, і буде змушена пересунути лінію оборони до Краматорська та Слов'янська.
Нагадаємо, Трамп заявив, що не бачить "жодного прогресу" у врегулюванні війни між Росією та Україною, тому скорочує термін для досягнення перемирʼя до 10-12 днів.
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жаль их,прогнозы все не сбиваються все никак до краматорска не доползуь,уже больше года мегаполис покровск берут,а писаки все пишут пишут.
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
україна за два тижні!
що, ще буржуйські аналітікі насочіняють, за миску щєй?
Якщо глянути на карту бойових дій від OSINTерів у цьому районі, то помітно, що "клешня" рашистського наступу після прориву ворогом української оборони біля Вознесенки і Тарасівки на своєму загостреному кінці роздвоюється, як язик змії. Один кінчик тягнеться на захід до Родинського, охоплюючи Покровськ і перерізаючи логістику у місто, а другий спрямовується на північ - вздовж річки Казенний Торець і висот на його західному березі.
Військовий оглядач Коваленко відмітив в цій конфігурації наявність своєрідного трикутника, всередині якого - чисте поле, перерізане лісосмугами, без будь-яких населених пунктів, на північній вершині якого знаходиться Дружківка. Він вважає, що ворог буде намагатись зайняти цю велику площу у мінімальні строки, щоби до холодів не лишатись у полі, а зав'язати бої у міській забудові Дружківсько-Костянтинівської агломерації.
Якщо командування ЗСУ й далі нічого не вдіятиме у відповідь на систематичне нищення наших оборонних ліній ворожими КАБами на цьому напрямку, до до кінця літа, як відмічає Коваленко, супротивник може вже впритул підійти до Дружківки.
- червоним кольором позначено наслідки до 11 червня 2025;
- помаранчевим - між 11 червня та 11 липня;
- блакитним - з 11 липня 2025 року.
https://pbs.twimg.com/media/GwJSEhxWwAAzf0m?format=jpg&name=900x900
На цій лісосмузі ряд українських позицій зазнали сильного обстрілу КАБами, що змусило ЗСУ залишити свої позиції через їх повне зруйнування.
https://pbs.twimg.com/media/GwJSY-EWkAAcALm?format=jpg&name=900x900
09:00 хв. - проблеми на Покровському напрямку;
11:00 хв. - "Трикутник пустоти".