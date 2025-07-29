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Україна, ймовірно, переживає найважчий етап повномасштабної війни, - CNN

зсу

Президент США Дональд Трамп оголосив про скорочення дедлайну для російського диктатора Володимира Путіна саме у дуже слушний для України момент. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Початковий термін, встановлений Трампом – 50 днів, мав спливти 3 вересня. До цієї дати Росія фактично могла б безкарно продовжувати реалізовувати свої військові цілі. Зокрема, російські сили активно наближаються до ключових опорних міст української оборони на сході – Покровська, Костянтинівки та Куп'янська.

У CNN вважають, що втрата цих міст суттєво вдарить по здатності України оборонятися у східних регіонах. У такому випадку Україна втратить контроль над більшістю міст, на які вона зараз покладається для утримання сходу, і буде змушена пересунути лінію оборони до Краматорська та Слов'янська.

Нагадаємо, Трамп заявив, що не бачить "жодного прогресу" у врегулюванні війни між Росією та Україною, тому скорочує термін для досягнення перемирʼя до 10-12 днів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські акції обвалилися після заяви Трампа про скорочення дедлайну для Путіна,- ЗМІ

Автор: 

путін володимир (24349) Трамп Дональд (6553) війна в Україні (5430)


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Топ коментарі
+7
Вони вже давно в окопах, на відміну від тебе, сидячого під спідницею.
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29.07.2025 08:19 Відповісти
+6
На жаль поліцію та нацгвардію бережуть для захисту влади від українських військових!
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29.07.2025 08:19 Відповісти
+5
Насправді тиск кацапів в 25 році менший ніж в 24. Але це Україна просідає, так як дається вже знаки багатократна перевага московитів в усіх ресурсах, перш за все людських
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29.07.2025 08:58 Відповісти
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Вони вже давно в окопах, на відміну від тебе, сидячого під спідницею.
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29.07.2025 08:19 Відповісти
В ти де?
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29.07.2025 08:25 Відповісти
На жаль поліцію та нацгвардію бережуть для захисту влади від українських військових!
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29.07.2025 08:19 Відповісти
Щодо поліції і нацгвардії, то в них хоч інші завдання, але їх підрозділи на фронті. На передовій перебувають підрозділи Національної поліції України, зокрема, об'єднана штурмова бригада "Лють" та інші зведені загони, які взаємодіють з Національною гвардією. Загалом, близько 17 тисяч поліцейських беруть участь у бойових діях, що становить значну частину від загальної чисельності. Крім того, значна кількість правоохоронців залучена до виконання завдань в зоні бойових дій та прифронтових регіонах, включаючи евакуацію людей та роботу на блокпостах. "Лють"-спеціальний підрозділ поліції, який бере участь у бойових діях на різних напрямках, включаючи Київщину, Запорізький, Харківський, Херсонський та Донецький напрямки. Зведені підрозділи - поліцейські також входять до складу зведених підрозділів, які спільно з Національною гвардією виконують бойові завдання. Крім бойових дій, поліцейські залучені до виконання широкого спектру завдань у зоні бойових дій та прифронтових регіонах, таких як евакуація населення, робота на блокпостах, охорона громадського порядку. Загалом, близько 17 тисяч поліцейських воюють на фронті, що становить кожен п'ятий співробітник. Міністр внутрішніх справ також зазначав, що близько 25 тисяч правоохоронців постійно перебувають у зоні бойових дій, виконуючи завдання з евакуації та на блокпостах. Поліцейські взаємодіють з іншими силовими структурами, зокрема, з Національною гвардією, при виконанні бойових завдань. А Національна Гвардія майже вся на фронті. І казки, що поліціця чи Нацгвардія буде захищати владу від військових - то казочки, вони будуть захищати Україну і її народ.
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29.07.2025 10:14 Відповісти
черт, нацгвардия и так на направлении купянска, а отправят такой тупой кусок фарша как ты,всеравно пользы от тебя ноль,страна еще и выиграет что тебя утилизируют по быстрому
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29.07.2025 08:20 Відповісти
А "Азов" - це хто? Не НГУ, часом?
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29.07.2025 08:48 Відповісти
Не весь
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29.07.2025 09:42 Відповісти
ох уж єти балаболы писаки никуя дупля не отбиваюшие в войне,уже 1.5 года все купянск сдают и еще 3 будут продолжать.)
жаль их,прогнозы все не сбиваються все никак до краматорска не доползуь,уже больше года мегаполис покровск берут,а писаки все пишут пишут.
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29.07.2025 08:17 Відповісти
Кожен наступний день ше важчий - кацапи не збавляють тиску
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29.07.2025 08:19 Відповісти
Насправді тиск кацапів в 25 році менший ніж в 24. Але це Україна просідає, так як дається вже знаки багатократна перевага московитів в усіх ресурсах, перш за все людських
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29.07.2025 08:58 Відповісти
За шо й написав - Україна ж не безмежна
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29.07.2025 09:07 Відповісти
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
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29.07.2025 08:25 Відповісти
Схоже західні журналісти і справді вірять що Трамп повелитель світу. Патологічна західна самовпевненість.
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29.07.2025 08:25 Відповісти
Дай Боже захисникам України сили,мужності та терпіння! Героям Слава! Смерть ворогам!
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29.07.2025 08:28 Відповісти
Найтяжчий етап війни стався,тому що вище військово-політичне керівництво України за весь час війни у більшості випадків приймає невірні рішення та ще й з запізненням.
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29.07.2025 08:34 Відповісти
київ за три дні!
україна за два тижні!
що, ще буржуйські аналітікі насочіняють, за миску щєй?
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29.07.2025 08:35 Відповісти
з повідомлень з місць, російські війська захопили селище Маяк на правому від себе фланзі Покровського напрямку.
Якщо глянути на карту бойових дій від OSINTерів у цьому районі, то помітно, що "клешня" рашистського наступу після прориву ворогом української оборони біля Вознесенки і Тарасівки на своєму загостреному кінці роздвоюється, як язик змії. Один кінчик тягнеться на захід до Родинського, охоплюючи Покровськ і перерізаючи логістику у місто, а другий спрямовується на північ - вздовж річки Казенний Торець і висот на його західному березі.
Військовий оглядач Коваленко відмітив в цій конфігурації наявність своєрідного трикутника, всередині якого - чисте поле, перерізане лісосмугами, без будь-яких населених пунктів, на північній вершині якого знаходиться Дружківка. Він вважає, що ворог буде намагатись зайняти цю велику площу у мінімальні строки, щоби до холодів не лишатись у полі, а зав'язати бої у міській забудові Дружківсько-Костянтинівської агломерації.
Якщо командування ЗСУ й далі нічого не вдіятиме у відповідь на систематичне нищення наших оборонних ліній ворожими КАБами на цьому напрямку, до до кінця літа, як відмічає Коваленко, супротивник може вже впритул підійти до Дружківки.
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29.07.2025 08:44 Відповісти
Карта ударів російських КАБів на північ і схід від Покровська:
- червоним кольором позначено наслідки до 11 червня 2025;
- помаранчевим - між 11 червня та 11 липня;
- блакитним - з 11 липня 2025 року.

https://pbs.twimg.com/media/GwJSEhxWwAAzf0m?format=jpg&name=900x900

На цій лісосмузі ряд українських позицій зазнали сильного обстрілу КАБами, що змусило ЗСУ залишити свої позиції через їх повне зруйнування.

https://pbs.twimg.com/media/GwJSY-EWkAAcALm?format=jpg&name=900x900
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29.07.2025 08:53 Відповісти
Відео з коментарем Коваленка -https://www.youtube.com/live/VWrr3UyCZfM?si=gDb4niPSzqnYpQDu тут.
09:00 хв. - проблеми на Покровському напрямку;
11:00 хв. - "Трикутник пустоти".
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29.07.2025 09:32 Відповісти
Дякуємо за "оптимізм" і "підтримку", капітани очевидність.
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29.07.2025 09:25 Відповісти
 
 