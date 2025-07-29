Україна, ймовірно, переживає найважчий етап повномасштабної війни, - CNN

Президент США Дональд Трамп оголосив про скорочення дедлайну для російського диктатора Володимира Путіна саме у дуже слушний для України момент.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Початковий термін, встановлений Трампом – 50 днів, мав спливти 3 вересня. До цієї дати Росія фактично могла б безкарно продовжувати реалізовувати свої військові цілі. Зокрема, російські сили активно наближаються до ключових опорних міст української оборони на сході – Покровська, Костянтинівки та Куп'янська.

У CNN вважають, що втрата цих міст суттєво вдарить по здатності України оборонятися у східних регіонах. У такому випадку Україна втратить контроль над більшістю міст, на які вона зараз покладається для утримання сходу, і буде змушена пересунути лінію оборони до Краматорська та Слов'янська.

Нагадаємо, Трамп заявив, що не бачить "жодного прогресу" у врегулюванні війни між Росією та Україною, тому скорочує термін для досягнення перемирʼя до 10-12 днів.

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