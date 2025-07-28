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Новини Падіння російських акцій
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Російські акції обвалилися після заяви Трампа про скорочення дедлайну для Путіна,- ЗМІ

акції рф пішли вниз

Російський ринок акцій перейшов у режим стрімкого падіння котирувань. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що скорочує термін ультиматуму диктатору РФ Володимиру Путіну, після якого той має піти на припинення вогню в Україні. 

Про це пише The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.

Так, індекс Московської біржі, що відображає котирування акцій найбільших російських компаній, знизився з 2 777,3 до 2 727,2 пункти після заяви Трампа.

Трохи більше ніж за годину (з 14.55 до 16.08 за місцевим часом) він втратив 1,8%, або 1,4 млрд дол. у перерахунку на капіталізацію.

Зазначається, що станом на 16.31 акції Сбербанку впали на 1,22%, Газпрому - на 2,77%, Лукойлу - на 1,11%, Совкомфлоту - на 2,24%.

Також ослаб російський рубль: юань подорожчав на майже 2%, до 11,27 рубля, а курс долара на Форексі зріс на 2,1%, до 81,05 рубля.

Читайте також: Новий дедлайн для РФ на мир з Україною – 10-12 днів відсьогодні, - Трамп

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.

Згодом Трамп скоротив цей термін до 10-12 днів.

Читайте також: Медведєв погрожує війною РФ зі США після ультиматуму Трампа для Путіна

Автор: 

біржа (566) росія (66902) Трамп Дональд (6553)


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28.07.2025 23:22 Відповісти
От красавчик, то тут, то там на акціях заробляє.
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28.07.2025 23:23 Відповісти
А нагадайте наскільки виросли ці індекси на Роісє під час попередньої заяви Трампа.

Ну чисто, щоб замріяні не думали, що це односторонній рух.
Може так статися, що індекси зараз вийшли на рівень місячної давнини до підвищення. А може, що і в плюсах.
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28.07.2025 23:28 Відповісти
тут потрібна загальна дінамика за період з 2022 року.
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29.07.2025 01:03 Відповісти
я вже не здивуюсь, якщо й досі існують люди, що вірять в трампа
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28.07.2025 23:57 Відповісти
 
 