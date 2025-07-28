Російські акції обвалилися після заяви Трампа про скорочення дедлайну для Путіна,- ЗМІ

Російський ринок акцій перейшов у режим стрімкого падіння котирувань. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що скорочує термін ультиматуму диктатору РФ Володимиру Путіну, після якого той має піти на припинення вогню в Україні.

Про це пише The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.

Так, індекс Московської біржі, що відображає котирування акцій найбільших російських компаній, знизився з 2 777,3 до 2 727,2 пункти після заяви Трампа.

Трохи більше ніж за годину (з 14.55 до 16.08 за місцевим часом) він втратив 1,8%, або 1,4 млрд дол. у перерахунку на капіталізацію.

Зазначається, що станом на 16.31 акції Сбербанку впали на 1,22%, Газпрому - на 2,77%, Лукойлу - на 1,11%, Совкомфлоту - на 2,24%.

Також ослаб російський рубль: юань подорожчав на майже 2%, до 11,27 рубля, а курс долара на Форексі зріс на 2,1%, до 81,05 рубля.

Читайте також: Новий дедлайн для РФ на мир з Україною – 10-12 днів відсьогодні, - Трамп

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.

Згодом Трамп скоротив цей термін до 10-12 днів.

Читайте також: Медведєв погрожує війною РФ зі США після ультиматуму Трампа для Путіна