Сутки на Харьковщине: враг обстрелял 9 населенных пунктов. Два человека погибли, еще один - ранен. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки россияне били по Харьковскому, Изюмскому, Богодуховскому и Купянскому районам. Против мирного населения россияне применили управляемые авиабомбы, РСЗО и беспилотники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре и полиции области.
28 июля около 17:00 на территории Дергачевской громады вражеский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль "ВАЗ". Погиб 75-летний мужчина, его 51-летний сын получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Транспортное средство повреждено.
В селе Подлиман из-за обстрела оккупантов из РСЗО произошло возгорание лесной подстилки на площади более 2 гектаров. Пожар ликвидирован.
От обстрелов с применением РСЗО в селах Новоплатоновка и Изюмское повреждены жилые дома, хозяйственные постройки. Пострадавших нет.
В населенных пунктах Купянского района повреждены дома. На местах попаданий произошли пожары.
По данным следствия, 29 июля ориентировочно в 5:40 российская армия обстреляла г. Купянск. По предварительным данным, оккупанты применили РСЗО "Град". Погиб 65-летний мужчина. Повреждены жилые дома.
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