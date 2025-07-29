Зеленский подписал закон об обязательной военной подготовке студентов-медиков в качестве офицеров запаса
Президент Владимир Зеленский подписал закон об обязательной военной подготовке для студентов-медиков в качестве офицеров запаса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.
Согласно закону, военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы проходят в обязательном порядке граждане Украины, которые получают высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, пригодные к военной службе по состоянию здоровья и прошедшие профессионально-психологический отбор.
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А не шоу "Марафєт годобородька / верховного міндіча"
ще, побачимо не одну підписульку, яка порушує конституцію та будь який закон.
просто так, зе!скоморох не піде з банкової!