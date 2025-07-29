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Зеленский подписал закон об обязательной военной подготовке студентов-медиков в качестве офицеров запаса

Военная подготовка студентов-медиков Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон об обязательной военной подготовке для студентов-медиков в качестве офицеров запаса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Согласно закону, военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы проходят в обязательном порядке граждане Украины, которые получают высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, пригодные к военной службе по состоянию здоровья и прошедшие профессионально-психологический отбор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медиков запретили назначать на непрофильные должности в армии, - Минздрав

Автор: 

закон (3190) Зеленский Владимир (21376) медицина (2534)


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Топ комментарии
+5
Зайві статті. Як можно дизлайкнути дописи??
Краще доповідати про реальні події.
А не шоу "Марафєт годобородька / верховного міндіча"
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29.07.2025 11:08 Ответить
+2
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29.07.2025 11:17 Ответить
+1
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29.07.2025 11:16 Ответить
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Зайві статті. Як можно дизлайкнути дописи??
Краще доповідати про реальні події.
А не шоу "Марафєт годобородька / верховного міндіча"
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29.07.2025 11:08 Ответить
Де мобілізація медиків? Де створення медичних батальйонів в корпусах? Скільки ще влада буде гальмувати бойові дії?
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29.07.2025 11:13 Ответить
Я вас умоляю, виправте помилку. Правильно - глупобородько.
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29.07.2025 11:25 Ответить
Після того, як Зе підписав закон, який знищує самостійність НАБУ і САП я його більше серйозно не сприймаю. Він для мене ворог і узурпатор влади за наші гроші.
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29.07.2025 11:11 Ответить
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29.07.2025 11:16 Ответить
зе!поц мститься українцям!
ще, побачимо не одну підписульку, яка порушує конституцію та будь який закон.
просто так, зе!скоморох не піде з банкової!
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29.07.2025 11:17 Ответить
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29.07.2025 11:17 Ответить
Это просто развлекалово Там еще бондаренчиха шмыгала носом прям на ТV... Правда она наматывала на пальцы, а потом вытирала о нижнюю часть стола. Чи то для отвода глаз, мож перед эфиром она приняла на грудь(носом), хтозна.
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29.07.2025 11:31 Ответить
Тока я вас прошу , не показывайте кому следует, а то ще покынэ.
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29.07.2025 11:36 Ответить
Я к чему, ща його пicенька проспiвана, хiба ще трелi когутика ще незайманi.
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29.07.2025 11:40 Ответить
Тепер не студенти будуть башляти валізи долярів за вступ до медвишів, а їм башлятимуть викладачі
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29.07.2025 11:25 Ответить
Воювати будуть всі!...медики...
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29.07.2025 11:29 Ответить
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29.07.2025 11:30 Ответить
Т.е в мед вузы и так недобор был, а теперь станет ещё меньше. Ну а чё... Всё логично.
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29.07.2025 11:35 Ответить
 
 