Зеленский подписал закон об обязательной военной подготовке студентов-медиков в качестве офицеров запаса

Президент Владимир Зеленский подписал закон об обязательной военной подготовке для студентов-медиков в качестве офицеров запаса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Согласно закону, военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы проходят в обязательном порядке граждане Украины, которые получают высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, пригодные к военной службе по состоянию здоровья и прошедшие профессионально-психологический отбор.

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