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Новини
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Зеленський підписав закон про обов’язкову військову підготовку студентів-медиків як офіцерів запасу

Військова підготовка студентів медиків Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про обов'язкову військову підготовку для студентів-медиків як офіцерів запасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Згідно із законом, військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби проходять в обов’язковому порядку громадяни України, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійнопсихологічний відбір

Читайте: Єврокомісія попередила про призупинку фінансування України через підписаний Зеленським закон про НАБУ, – Frankfurter Allgemeine (оновлено)

Автор: 

закон (2859) Зеленський Володимир (24900) медицина (2151)


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Топ коментарі
+5
Зайві статті. Як можно дизлайкнути дописи??
Краще доповідати про реальні події.
А не шоу "Марафєт годобородька / верховного міндіча"
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29.07.2025 11:08 Відповісти
+3
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29.07.2025 11:17 Відповісти
+1
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29.07.2025 11:16 Відповісти
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Зайві статті. Як можно дизлайкнути дописи??
Краще доповідати про реальні події.
А не шоу "Марафєт годобородька / верховного міндіча"
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29.07.2025 11:08 Відповісти
Де мобілізація медиків? Де створення медичних батальйонів в корпусах? Скільки ще влада буде гальмувати бойові дії?
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29.07.2025 11:13 Відповісти
Я вас умоляю, виправте помилку. Правильно - глупобородько.
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29.07.2025 11:25 Відповісти
Після того, як Зе підписав закон, який знищує самостійність НАБУ і САП я його більше серйозно не сприймаю. Він для мене ворог і узурпатор влади за наші гроші.
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29.07.2025 11:11 Відповісти
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29.07.2025 11:16 Відповісти
зе!поц мститься українцям!
ще, побачимо не одну підписульку, яка порушує конституцію та будь який закон.
просто так, зе!скоморох не піде з банкової!
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29.07.2025 11:17 Відповісти
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29.07.2025 11:17 Відповісти
Это просто развлекалово Там еще бондаренчиха шмыгала носом прям на ТV... Правда она наматывала на пальцы, а потом вытирала о нижнюю часть стола. Чи то для отвода глаз, мож перед эфиром она приняла на грудь(носом), хтозна.
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29.07.2025 11:31 Відповісти
Тока я вас прошу , не показывайте кому следует, а то ще покынэ.
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29.07.2025 11:36 Відповісти
Я к чему, ща його пicенька проспiвана, хiба ще трелi когутика ще незайманi.
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29.07.2025 11:40 Відповісти
Тепер не студенти будуть башляти валізи долярів за вступ до медвишів, а їм башлятимуть викладачі
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29.07.2025 11:25 Відповісти
Воювати будуть всі!...медики...
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29.07.2025 11:29 Відповісти
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29.07.2025 11:30 Відповісти
Т.е в мед вузы и так недобор был, а теперь станет ещё меньше. Ну а чё... Всё логично.
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29.07.2025 11:35 Відповісти
 
 