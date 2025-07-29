Зеленський підписав закон про обов’язкову військову підготовку студентів-медиків як офіцерів запасу
Президент Володимир Зеленський підписав закон про обов'язкову військову підготовку для студентів-медиків як офіцерів запасу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.
Згідно із законом, військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби проходять в обов’язковому порядку громадяни України, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійнопсихологічний відбір
Топ коментарі
+5 Az AZLK
показати весь коментар29.07.2025 11:08 Відповісти Посилання
+3 Alex G.
показати весь коментар29.07.2025 11:17 Відповісти Посилання
+1 Alex G.
показати весь коментар29.07.2025 11:16 Відповісти Посилання
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А не шоу "Марафєт годобородька / верховного міндіча"
ще, побачимо не одну підписульку, яка порушує конституцію та будь який закон.
просто так, зе!скоморох не піде з банкової!