Зеленский подписал закон, который позволяет 60-летним заключать военные контракты

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13229, который позволяет гражданам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту в период военного положения.

Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, на службу могут быть приняты лица, признанные годными военно-врачебной комиссией и получившие письменное согласие командира части. Они смогут занимать небоевые должности как в рядовом и сержантском составе, так и на офицерских должностях.

Контракт заключается на один год с возможностью продления. Для офицеров дополнительно предусмотрено согласование кандидатуры Генштабом ВСУ.

Предусмотрен двухмесячный испытательный срок. В случае отрицательного результата контракт расторгается. Если же военное положение будет отменено, действие контрактов для этой категории завершают досрочно.

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