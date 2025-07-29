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Новости Контракт в ВСУ для 60+
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Зеленский подписал закон, который позволяет 60-летним заключать военные контракты

Зеленский провел Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13229, который позволяет гражданам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту в период военного положения.

Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, на службу могут быть приняты лица, признанные годными военно-врачебной комиссией и получившие письменное согласие командира части. Они смогут занимать небоевые должности как в рядовом и сержантском составе, так и на офицерских должностях.

Контракт заключается на один год с возможностью продления. Для офицеров дополнительно предусмотрено согласование кандидатуры Генштабом ВСУ.

Предусмотрен двухмесячный испытательный срок. В случае отрицательного результата контракт расторгается. Если же военное положение будет отменено, действие контрактов для этой категории завершают досрочно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон об обязательной военной подготовке студентов-медиков как офицеров запаса

Автор: 

закон (3190) Зеленский Владимир (21376) контракт (438)


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Топ комментарии
+4
Мусорня, тцк, військові мусорські "пенсіонери", прокурори, судді теж підуть? Всі так всі.
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29.07.2025 11:55 Ответить
+3
Пенсіонерів на смерть, щоб пенсії їм не платити а молодь тримає як майбутній резерв для армії пуйла.
Стратегія зелених українофобів.
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29.07.2025 11:57 Ответить
+3
Дивлячись як швидко і вдало проходять ВЛК бусифіковані 55+ річні, то не буде проблем зі здоров'ям і у 60 річних
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29.07.2025 11:57 Ответить
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Дозволь своей скумбрии и дочери оставить замечательные средиземноморские пляжи и приехать поработать санитарками в госпитале.
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29.07.2025 11:53 Ответить
Ше рік назад Портніков писав шо підуть усі
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29.07.2025 11:53 Ответить
Мусорня, тцк, військові мусорські "пенсіонери", прокурори, судді теж підуть? Всі так всі.
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29.07.2025 11:55 Ответить
Підуть, а ти боїшся? Чи ти мамкіна черешня не для війни народжена?
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29.07.2025 12:12 Ответить
Сьогодні на фронті дуже багато колишнів працівників міліціції, за прокурорів і суддів не чув, так що не потрібно лити бруд на тих, хто зі збьроєю в руках захищає Україну. Краще поцікавтеся, скільки "квартальців" і друзяк Зеленського на фронті.
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29.07.2025 12:21 Ответить
Помиляєтеся! Ні за яких обставин - не підуть і не будуть воювати народні депутати, урядовці, прокурори, поліціянти, судді та представники центральних та місцевих органів влади!
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29.07.2025 11:56 Ответить
Він мав на увазі інше. Що і 18 річні підуть на війну.
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29.07.2025 12:23 Ответить
Аваков, ти де?
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29.07.2025 11:54 Ответить
Авакян ? Він так вдачно вбив Сашко Білого. Що досі ніхто не шука вбивць !
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29.07.2025 12:25 Ответить
Портніков також казав, що нація у 2019 році "прогигикала" Україну.
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29.07.2025 11:55 Ответить
Це ясно ! А щось робить с цим будемо чи вже все ! Залишилось тільки мир капітуляцію підписати ?
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29.07.2025 12:27 Ответить
Пенсіонерів на смерть, щоб пенсії їм не платити а молодь тримає як майбутній резерв для армії пуйла.
Стратегія зелених українофобів.
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29.07.2025 11:57 Ответить
Та це ясно ! В щось робити з цим будемо ?
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29.07.2025 12:28 Ответить
Мабуть, тому, зеленський і вивіз, міндіча з шиферами, за кордон??
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29.07.2025 11:57 Ответить
Дивлячись як швидко і вдало проходять ВЛК бусифіковані 55+ річні, то не буде проблем зі здоров'ям і у 60 річних
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29.07.2025 11:57 Ответить
интересно, тцкуны теперь начнут паковать пенсионеров и заставлять под давлением подписать контракт ?
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29.07.2025 11:58 Ответить
56 років, офіцер запасу, рішення ВЛК по старому "обмежено придатний". Були бойові повістки, приходив на відправку. Відправляли до дому. З лютого вже і повісток ніхто не вручає.
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29.07.2025 11:59 Ответить
З кінця літа минулого року раз в місяць, а то і частіше приходив на відправку по повістках.
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29.07.2025 12:03 Ответить
Мого знайомого нарешті "пристроїли". Попередили одразу - возитимемо, поки десь не візьмуть.
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29.07.2025 12:03 Ответить
То на скільки днів готувати сухпайок?
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29.07.2025 12:05 Ответить
Мабуть це індивідуально для кожного окремого випадку, тому не скажу.
Його тричі "катали" за останній час, двічі доводилося повертатися "своїм ходом".
Третій раз виявився останнім
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29.07.2025 12:28 Ответить
А давай ти особисто за себе будеш відповідати?
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29.07.2025 12:14 Ответить
А я про що говорю. Я ж нікого не відправляю воювати за мене, кожен сам особисто вирішує, а не пише під кожним відео, що всі навколо ухилянти і мають йти воювати, а він теж би пішов, але має вже 62 роки.. Все, дозвіл отримано - можеш не закликати когось, а самому піти
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29.07.2025 12:22 Ответить
То ти батько трьох дітей інвалідів? Чи ти ще і сам інвалід? Чи якісь інші підстави в тебе щоб не йти захищати Україну?
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29.07.2025 12:29 Ответить
Добровольно(контракт) и не на боевые должности, нет причины для возмущения.
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29.07.2025 12:02 Ответить
Головне туди попасти, а через місяць-другий через катастрофічний брак людей на бойових посадах переведуть й туди
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29.07.2025 12:05 Ответить
"Вони зможуть обіймати небойові посади"
"Передбачено двомісячний випробувальний термін. У разі негативного результату контракт розривається"

А непогано)
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29.07.2025 12:04 Ответить
Вава працює, підписує підсунуті йому бамажки. Потужно, незламно, але без толку (результату)
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29.07.2025 12:06 Ответить
Ось! Почалося!
60-річних не лише будуть примушувати "добровільно" укладати так звані контракти, а й бусифіковувати та мобілізовувати як й 40-50 річних, під виглядом підписаного контракту! Після потрапляння пенсіонера 60+ в бус та штурханів, там все підписують й худко!
Кулька зрушилась з мертвої точки! Тепер пенсіонерам приготуватись!
Для ТЦК та СП вже є відповідні вказівки щодо посилення перевірки пенсіонерів 60+ та відправки їх по доставці поліцією на проходження ВЛК! А там все по відпрацьованій схемі - учебка, присяга, фронт, на щиті додому! Й вирішено питання з пенсійним забезпеченням, бо небіжчики пенсій не потребують.
Ну а що, все це було обрано на всеукраїнському плебісциті 2019 року, і озвучено
z-резидентом після інавгурації: "... воювати у мене підуть всі", сказав у відповідь z-резидент!
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29.07.2025 12:07 Ответить
Тепер на вулицях ТЦК буде і 60+ річних "оповіщувати"?
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29.07.2025 12:12 Ответить
Він сподівається що 18-24 річні будуть голосувати за нього.
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29.07.2025 12:21 Ответить
Після підписання Зеленським закону, прийнятого поспіхом для знищення незалежності САП і НАБУ для мене його підписання інших законів, як насмішка над українцями, бо підписаний поспіхом закон проти САП і НАБУ захищав не Україхну, а його корумповане оточення, закони про захист України місяцями лежать не підписаними.
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29.07.2025 12:24 Ответить
 
 