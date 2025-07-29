Зеленский подписал закон, который позволяет 60-летним заключать военные контракты
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13229, который позволяет гражданам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту в период военного положения.
Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
Согласно документу, на службу могут быть приняты лица, признанные годными военно-врачебной комиссией и получившие письменное согласие командира части. Они смогут занимать небоевые должности как в рядовом и сержантском составе, так и на офицерских должностях.
Контракт заключается на один год с возможностью продления. Для офицеров дополнительно предусмотрено согласование кандидатуры Генштабом ВСУ.
Предусмотрен двухмесячный испытательный срок. В случае отрицательного результата контракт расторгается. Если же военное положение будет отменено, действие контрактов для этой категории завершают досрочно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мир
Стратегія зелених українофобів.
Його тричі "катали" за останній час, двічі доводилося повертатися "своїм ходом".
Третій раз виявився останнім
"Передбачено двомісячний випробувальний термін. У разі негативного результату контракт розривається"
А непогано)
60-річних не лише будуть примушувати "добровільно" укладати так звані контракти, а й бусифіковувати та мобілізовувати як й 40-50 річних, під виглядом підписаного контракту! Після потрапляння пенсіонера 60+ в бус та штурханів, там все підписують й худко!
Кулька зрушилась з мертвої точки! Тепер пенсіонерам приготуватись!
Для ТЦК та СП вже є відповідні вказівки щодо посилення перевірки пенсіонерів 60+ та відправки їх по доставці поліцією на проходження ВЛК! А там все по відпрацьованій схемі - учебка, присяга, фронт, на щиті додому! Й вирішено питання з пенсійним забезпеченням, бо небіжчики пенсій не потребують.
Ну а що, все це було обрано на всеукраїнському плебісциті 2019 року, і озвучено
z-резидентом після інавгурації: "... воювати у мене підуть всі", сказав у відповідь z-резидент!