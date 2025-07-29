Зеленський підписав закон, який дозволяє 60-річним укладати військові контракти
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №13229, який дозволяє громадянам віком від 60 років проходити військову службу за контрактом у період воєнного стану.
Про це свідчить картка законопроєкту на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, на службу можуть бути прийняті особи, визнані придатними військово-лікарською комісією та які отримали письмову згоду командира частини. Вони зможуть обіймати небойові посади як у рядовому та сержантському складі, так і на офіцерських посадах.
Контракт укладається на один рік з можливістю продовження. Для офіцерів додатково передбачене погодження кандидатури Генштабом ЗСУ.
Передбачено двомісячний випробувальний термін. У разі негативного результату контракт розривається. Якщо ж воєнний стан буде скасовано, дію контрактів для цієї категорії завершують достроково.
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мир
Стратегія зелених українофобів.
Його тричі "катали" за останній час, двічі доводилося повертатися "своїм ходом".
Третій раз виявився останнім
"Передбачено двомісячний випробувальний термін. У разі негативного результату контракт розривається"
А непогано)
60-річних не лише будуть примушувати "добровільно" укладати так звані контракти, а й бусифіковувати та мобілізовувати як й 40-50 річних, під виглядом підписаного контракту! Після потрапляння пенсіонера 60+ в бус та штурханів, там все підписують й худко!
Кулька зрушилась з мертвої точки! Тепер пенсіонерам приготуватись!
Для ТЦК та СП вже є відповідні вказівки щодо посилення перевірки пенсіонерів 60+ та відправки їх по доставці поліцією на проходження ВЛК! А там все по відпрацьованій схемі - учебка, присяга, фронт, на щиті додому! Й вирішено питання з пенсійним забезпеченням, бо небіжчики пенсій не потребують.
Ну а що, все це було обрано на всеукраїнському плебісциті 2019 року, і озвучено
z-резидентом після інавгурації: "... воювати у мене підуть всі", сказав у відповідь z-резидент!