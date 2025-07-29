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Новини Контракт в ЗСУ для 60+
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Зеленський підписав закон, який дозволяє 60-річним укладати військові контракти

Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №13229, який дозволяє громадянам віком від 60 років проходити військову службу за контрактом у період воєнного стану.

Про це свідчить картка законопроєкту на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, на службу можуть бути прийняті особи, визнані придатними військово-лікарською комісією та які отримали письмову згоду командира частини. Вони зможуть обіймати небойові посади як у рядовому та сержантському складі, так і на офіцерських посадах.

Контракт укладається на один рік з можливістю продовження. Для офіцерів додатково передбачене погодження кандидатури Генштабом ЗСУ.

Передбачено двомісячний випробувальний термін. У разі негативного результату контракт розривається. Якщо ж воєнний стан буде скасовано, дію контрактів для цієї категорії завершують достроково.

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Автор: 

закон (2859) Зеленський Володимир (24900) контракт (417)


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Топ коментарі
+5
Мусорня, тцк, військові мусорські "пенсіонери", прокурори, судді теж підуть? Всі так всі.
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29.07.2025 11:55 Відповісти
+4
Пенсіонерів на смерть, щоб пенсії їм не платити а молодь тримає як майбутній резерв для армії пуйла.
Стратегія зелених українофобів.
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29.07.2025 11:57 Відповісти
+3
Дозволь своей скумбрии и дочери оставить замечательные средиземноморские пляжи и приехать поработать санитарками в госпитале.
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29.07.2025 11:53 Відповісти
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Дозволь своей скумбрии и дочери оставить замечательные средиземноморские пляжи и приехать поработать санитарками в госпитале.
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29.07.2025 11:53 Відповісти
До тебе вже їдуть. Тікай з міста.
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29.07.2025 12:46 Відповісти
Ше рік назад Портніков писав шо підуть усі
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29.07.2025 11:53 Відповісти
Мусорня, тцк, військові мусорські "пенсіонери", прокурори, судді теж підуть? Всі так всі.
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29.07.2025 11:55 Відповісти
Підуть, а ти боїшся? Чи ти мамкіна черешня не для війни народжена?
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29.07.2025 12:12 Відповісти
Ніколи вони не підуть бо "вони не навчені воювать" і взагалі, длупати в носі в службових авто цілий день це теж робота!
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29.07.2025 12:39 Відповісти
Сьогодні на фронті дуже багато колишнів працівників міліціції, за прокурорів і суддів не чув, так що не потрібно лити бруд на тих, хто зі збьроєю в руках захищає Україну. Краще поцікавтеся, скільки "квартальців" і друзяк Зеленського на фронті.
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29.07.2025 12:21 Відповісти
Чогоб це вони пішли, а захмарні пенсії хто буде витрачати, підуть ті, кому немає за що жити
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29.07.2025 12:38 Відповісти
Помиляєтеся! Ні за яких обставин - не підуть і не будуть воювати народні депутати, урядовці, прокурори, поліціянти, судді та представники центральних та місцевих органів влади!
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29.07.2025 11:56 Відповісти
Він мав на увазі інше. Що і 18 річні підуть на війну.
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29.07.2025 12:23 Відповісти
Аваков, ти де?
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29.07.2025 11:54 Відповісти
Авакян ? Він так вдачно вбив Сашко Білого. Що досі ніхто не шука вбивць !
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29.07.2025 12:25 Відповісти
Портніков також казав, що нація у 2019 році "прогигикала" Україну.
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29.07.2025 11:55 Відповісти
Це ясно ! А щось робить с цим будемо чи вже все ! Залишилось тільки мир капітуляцію підписати ?
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29.07.2025 12:27 Відповісти
Можна було б відповісти на це питання у манері 95-го кварталу - "А я у президенти у 2019 році не перся?". А можна, для початку звернутися ВаЗеленському до нації із закликом на кшалт - "Шановні виборці, ви мене обрали, ви в мене повірили, - закликаю вас попонити ряди ЗСУ!" Ну і такий варіант - гарант подає у відставку і далі по процедурі.
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29.07.2025 12:44 Відповісти
Пенсіонерів на смерть, щоб пенсії їм не платити а молодь тримає як майбутній резерв для армії пуйла.
Стратегія зелених українофобів.
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29.07.2025 11:57 Відповісти
Та це ясно ! В щось робити з цим будемо ?
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29.07.2025 12:28 Відповісти
Мабуть, тому, зеленський і вивіз, міндіча з шиферами, за кордон??
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29.07.2025 11:57 Відповісти
Дивлячись як швидко і вдало проходять ВЛК бусифіковані 55+ річні, то не буде проблем зі здоров'ям і у 60 річних
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29.07.2025 11:57 Відповісти
интересно, тцкуны теперь начнут паковать пенсионеров и заставлять под давлением подписать контракт ?
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29.07.2025 11:58 Відповісти
56 років, офіцер запасу, рішення ВЛК по старому "обмежено придатний". Були бойові повістки, приходив на відправку. Відправляли до дому. З лютого вже і повісток ніхто не вручає.
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29.07.2025 11:59 Відповісти
З кінця літа минулого року раз в місяць, а то і частіше приходив на відправку по повістках.
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29.07.2025 12:03 Відповісти
Мого знайомого нарешті "пристроїли". Попередили одразу - возитимемо, поки десь не візьмуть.
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29.07.2025 12:03 Відповісти
То на скільки днів готувати сухпайок?
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29.07.2025 12:05 Відповісти
Мабуть це індивідуально для кожного окремого випадку, тому не скажу.
Його тричі "катали" за останній час, двічі доводилося повертатися "своїм ходом".
Третій раз виявився останнім
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29.07.2025 12:28 Відповісти
А давай ти особисто за себе будеш відповідати?
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29.07.2025 12:14 Відповісти
А я про що говорю. Я ж нікого не відправляю воювати за мене, кожен сам особисто вирішує, а не пише під кожним відео, що всі навколо ухилянти і мають йти воювати, а він теж би пішов, але має вже 62 роки.. Все, дозвіл отримано - можеш не закликати когось, а самому піти
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29.07.2025 12:22 Відповісти
То ти батько трьох дітей інвалідів? Чи ти ще і сам інвалід? Чи якісь інші підстави в тебе щоб не йти захищати Україну?
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29.07.2025 12:29 Відповісти
Захищати треба кожному себе і своїх близьких від тих, хто хоче тобою скористатись
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29.07.2025 12:41 Відповісти
Добровольно(контракт) и не на боевые должности, нет причины для возмущения.
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29.07.2025 12:02 Відповісти
Головне туди попасти, а через місяць-другий через катастрофічний брак людей на бойових посадах переведуть й туди
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29.07.2025 12:05 Відповісти
"Вони зможуть обіймати небойові посади"
"Передбачено двомісячний випробувальний термін. У разі негативного результату контракт розривається"

А непогано)
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29.07.2025 12:04 Відповісти
Вава працює, підписує підсунуті йому бамажки. Потужно, незламно, але без толку (результату)
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29.07.2025 12:06 Відповісти
Ось! Почалося!
60-річних не лише будуть примушувати "добровільно" укладати так звані контракти, а й бусифіковувати та мобілізовувати як й 40-50 річних, під виглядом підписаного контракту! Після потрапляння пенсіонера 60+ в бус та штурханів, там все підписують й худко!
Кулька зрушилась з мертвої точки! Тепер пенсіонерам приготуватись!
Для ТЦК та СП вже є відповідні вказівки щодо посилення перевірки пенсіонерів 60+ та відправки їх по доставці поліцією на проходження ВЛК! А там все по відпрацьованій схемі - учебка, присяга, фронт, на щиті додому! Й вирішено питання з пенсійним забезпеченням, бо небіжчики пенсій не потребують.
Ну а що, все це було обрано на всеукраїнському плебісциті 2019 року, і озвучено
z-резидентом після інавгурації: "... воювати у мене підуть всі", сказав у відповідь z-резидент!
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29.07.2025 12:07 Відповісти
Не жени зрадну хвилю)))
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29.07.2025 12:48 Відповісти
Тепер на вулицях ТЦК буде і 60+ річних "оповіщувати"?
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29.07.2025 12:12 Відповісти
Він сподівається що 18-24 річні будуть голосувати за нього.
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29.07.2025 12:21 Відповісти
Після підписання Зеленським закону, прийнятого поспіхом для знищення незалежності САП і НАБУ для мене його підписання інших законів, як насмішка над українцями, бо підписаний поспіхом закон проти САП і НАБУ захищав не Україхну, а його корумповане оточення, закони про захист України місяцями лежать не підписаними.
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29.07.2025 12:24 Відповісти
Невміняємий Ішак давіть поняття не має що воно підписує....
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29.07.2025 12:33 Відповісти
Папу Сашу,як батька Зегевари,військомат прийме без черги?
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29.07.2025 12:33 Відповісти
 
 