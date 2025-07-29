Зеленський підписав закон, який дозволяє 60-річним укладати військові контракти

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №13229, який дозволяє громадянам віком від 60 років проходити військову службу за контрактом у період воєнного стану.

Про це свідчить картка законопроєкту на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, на службу можуть бути прийняті особи, визнані придатними військово-лікарською комісією та які отримали письмову згоду командира частини. Вони зможуть обіймати небойові посади як у рядовому та сержантському складі, так і на офіцерських посадах.

Контракт укладається на один рік з можливістю продовження. Для офіцерів додатково передбачене погодження кандидатури Генштабом ЗСУ.

Передбачено двомісячний випробувальний термін. У разі негативного результату контракт розривається. Якщо ж воєнний стан буде скасовано, дію контрактів для цієї категорії завершують достроково.

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