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Новости Депортация украинцев
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Украинцы, выселенные из Польши в 1944-1951 гг., признаны депортированными. Зеленский подписал закон

Депортация украинцев из Польши Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о признании депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территории Польской Народной Республики.

Об этом сообщается на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Украина признает депортации народов, национальных меньшинств и лиц с мест постоянного проживания на основании решений, принятых органами государственной власти бывшего СССР или союзных республик, лиц украинского происхождения из мест их постоянного проживания на территории Польской Народной Республики на основании решений, принятых органами бывшего СССР и Польской Народной Республики в период 1944-1951 годов, как незаконные и преступные акты, совершенные против них, и определяет восстановление прав граждан Украины из числа депортированных лиц одним из приоритетных направлений.

Документом предусмотрено предоставление компенсаций и социальных гарантий депортированным лицам и их потомкам.

Кабмин в течение 6 месяцев должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом.

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Автор: 

депортация (692) закон (3190) Зеленский Владимир (21376) Польша (8582)


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Топ комментарии
+6
Нарешті! Дуже вірно і потрібно насправді
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29.07.2025 12:06 Ответить
+2
Главное вовремя! Чтобы окончательно переругаться с поляками и они перекрыли бы транзит вооружений в Украину.
Все делается с понятной целью
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29.07.2025 12:10 Ответить
+2
Він то хоч про "Волинську різню" щось прочитав, чи тільки про "Беніну і Міндічів возню з мільярдами"?
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29.07.2025 12:17 Ответить
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Нарешті! Дуже вірно і потрібно насправді
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29.07.2025 12:06 Ответить
ОДНОЗНАЧНО !!! Не зважаючи НІ НА ЩО !!!
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29.07.2025 12:13 Ответить
Без сомнения, это люди которым реально не повезло.
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29.07.2025 12:09 Ответить
Главное вовремя! Чтобы окончательно переругаться с поляками и они перекрыли бы транзит вооружений в Украину.
Все делается с понятной целью
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29.07.2025 12:10 Ответить
Вы сами требовали решительно ответить полякам. А теперь снова недовольны.
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29.07.2025 12:11 Ответить
Не мала баба клопоту купила порося!
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29.07.2025 12:20 Ответить
Напомните когда? Я говорил, что надо разобраться историкам, а политикам засунуть язык в офис президента (...ОПу)
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29.07.2025 12:22 Ответить
Все любят исторические обиды. Особенно народ.
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29.07.2025 12:28 Ответить
пересваритися на тлі чого?
депортація мала місце - це факт.
від поляків ніхто нічого не вимагає.
для депортованих українців та їхніх нащадків це має значення.
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29.07.2025 12:27 Ответить
Може під шумок скандалу з НАБУ і САП нарешті розблокують вітчизняну ракетну програму, заблоковану в серпні 2019 ? Тоді ми зможемо відповідати ворогу на обстріли.
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29.07.2025 12:16 Ответить
Ще вісімсять років з 2019-го не пройшло. У 2100-му розблокують.
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29.07.2025 12:20 Ответить
Він то хоч про "Волинську різню" щось прочитав, чи тільки про "Беніну і Міндічів возню з мільярдами"?
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29.07.2025 12:17 Ответить
Зеленский сказал Дуде что никогда ничего не слышал про "Волинську різню".
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29.07.2025 12:24 Ответить
Дурилка картонная. Обмануть хотел.(с)
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29.07.2025 12:30 Ответить
 
 