Украинцы, выселенные из Польши в 1944-1951 гг., признаны депортированными. Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о признании депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территории Польской Народной Республики.

Об этом сообщается на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Украина признает депортации народов, национальных меньшинств и лиц с мест постоянного проживания на основании решений, принятых органами государственной власти бывшего СССР или союзных республик, лиц украинского происхождения из мест их постоянного проживания на территории Польской Народной Республики на основании решений, принятых органами бывшего СССР и Польской Народной Республики в период 1944-1951 годов, как незаконные и преступные акты, совершенные против них, и определяет восстановление прав граждан Украины из числа депортированных лиц одним из приоритетных направлений.

Документом предусмотрено предоставление компенсаций и социальных гарантий депортированным лицам и их потомкам.

Кабмин в течение 6 месяцев должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом.

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