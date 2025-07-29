Українців, виселених з Польщі у 1944-1951 рр., визнано депортованими. Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки.
Про це повідомляється на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.
"Україна визнає депортації народів, національних меншин та осіб з місць постійного проживання на підставі рішень, прийнятих органами державної влади колишнього СРСР або союзних республік, осіб українського походження з місць їх постійного проживання на території Польської Народної Республіки на підставі рішень, прийнятих органами колишнього СРСР та Польської Народної Республіки у період 1944-1951 років, як незаконні та злочинні акти, здійснені проти них, та визначає відновлення прав громадян України із числа депортованих осіб одним з пріоритетних напрямів політичного, соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства", - йдеться в проєкті закону.
Документом передбачено надання компенсацій і соціальних гарантій депортованим особам та їхнім нащадкам.
Кабмін протягом 6 місяців має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.
Будь ласка, зачекайте...
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Старі люди розповідали як Українці втікали із за Бугу... Просто втікали, швидко як можна.
зеля все правильно підписав.
Тепер у поляків, напевне, буде свинячий визггг....
Все делается с понятной целью
депортація мала місце - це факт.
від поляків ніхто нічого не вимагає.
для депортованих українців та їхніх нащадків це має значення.
У разі смерті особи, зазначеної в частині першій цієї статті, після прийняття відповідного рішення одноразова грошова допомога виплачується спадкоємцям такої особи (дружині або чоловіку, а в разі їх відсутності - дітям).
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Скільки вартує ця стаття Закону?
власне, в законопроекті підписаному зеленським мова й йде про відшкодування моральних та матеріальних збитків завданих внаслідок депортаці.
щоправда частково погоджуюсь з коментарем cimg max опублікованим нижче щодо доведення факту депортації, але це залежатиме від алгоритму який тепер має розробити кабмін.
https://www.youtube.com/@adrianharasym3409 @adrianharasym3409https://www.youtube.com/watch?v=3W0-OLHgICo&lc=UgyGH3BMmH_2DRqQDC14AaABAg&pp=0gcJCSMANpG00pGi 5 дней назад
Депортують нелегальних мігрантів, або колонізаторів. А українців виселили з земель пращурів! Це етнічна чистка.
ЕТНІЧНА ЧИСТКА
Після операції "Вісла" 100000 українців з ПНР щезли з переписів. Ніхто з України цим не цікавивсь,попри давні геноциди поляків проти українців.Депортація власне дуже мяке означення. Під вивіскою депортації насправді довершили етнічну чистку українських земель Закерзоння від українців
Моя бабуся лемок. Її чоловіка вбили при виселенні силоміць із власного будинку. У них було 2 великих будинка, гектари землі. Вони були зажиточні. По дорозі померло пару дітей бабусі. Житло надали глиняну маленьку хатинку. Там вона померла у 1989 році. Мріяла, побачи власний будинок хоч один раз. Компенсації жодної сімʼя не получила. Думаю це для того, щоб усі хто пережив насильницьке переселення повмирали і тоді нема кому виставляти претензії. Поляки завжди були для моєї сім'ї вбивцями.
Скільки українців поляки закатували в Березі Картузькій! Скільки лемків було переселено з Карпат до західної Польщі, землі, домівки забрали. А пересилили до стаєнь, де все потрібно було починати спочатку.
Польща кричить про геноцид народу Польщі , а геноцид народу України, створений поляками вони називають лише військовим злочином.
Південь Брестської області Брест-Кобрин.Вбито в боях 3240 укр. "націоналістів", за лано до сібіру та у табори 97 000 націоналістів. Це не єтноцід???
крім того, ви можете відкрити https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1223-18#Text статтю 1 Закону й ознайомитесь в якому значенні термін "депортація" вжито в цьому Законі.
може тоді ви утримаєтесь від графоманства.
Наш справедливий захотів історичної справедливості? Чи політична *******? На мою думку друге
й згідно з ст. 4 Заокну "Про відновлення прав осіб...", українці депортовані внаслідок операції Захід" цілком підпадають під визначення депортованих осіб.
Не бачу там як члени сімей "бандерівців" яких і виселяли під час операції "Захід" попадають під його дію.
Який абзац на вашу думку відноситься до цієї категорії? Враховуючи що це не бууло виселення за національною ознакою.
Навіть сім'ї тих хто потрапляв в руки НКВД з підозрою в чия вина не була доведена( вибито добровільне признання) не депортували( це я як особа з такої сім'ї заявляю).
Тому на мою думку ні.
на жаль, в мене такої інформації немає.
тож, мабуть, кожен з нас залишиться на своїй позиції (хіба що у вас є така інформація, тоді я із задоволенням ознайомлюсь).
- геноциду польського населення, який здійснювала українська держава;
- депортації польського населення, яку здійснювала українська держава.
якщо раптом незрозуміло, я висловлюсь простіше: наведіть будь ласка приклади геноциду польського населення з боку української держави та/або факти депортації, яку вичнила українська держава щодо польського населення.