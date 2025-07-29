Українців, виселених з Польщі у 1944-1951 рр., визнано депортованими. Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки.

Про це повідомляється на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Україна визнає депортації народів, національних меншин та осіб з місць постійного проживання на підставі рішень, прийнятих органами державної влади колишнього СРСР або союзних республік, осіб українського походження з місць їх постійного проживання на території Польської Народної Республіки на підставі рішень, прийнятих органами колишнього СРСР та Польської Народної Республіки у період 1944-1951 років, як незаконні та злочинні акти, здійснені проти них, та визначає відновлення прав громадян України із числа депортованих осіб одним з пріоритетних напрямів політичного, соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства", - йдеться в проєкті закону.

Документом передбачено надання компенсацій і соціальних гарантій депортованим особам та їхнім нащадкам.

Кабмін протягом 6 місяців має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

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