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Новини Депортація українців
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Українців, виселених з Польщі у 1944-1951 рр., визнано депортованими. Зеленський підписав закон

Депортація українців із Польщі Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки.

Про це повідомляється на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Україна визнає депортації народів, національних меншин та осіб з місць постійного проживання на підставі рішень, прийнятих органами державної влади колишнього СРСР або союзних республік, осіб українського походження з місць їх постійного проживання на території Польської Народної Республіки на підставі рішень, прийнятих органами колишнього СРСР та Польської Народної Республіки у період 1944-1951 років, як незаконні та злочинні акти, здійснені проти них, та визначає відновлення прав громадян України із числа депортованих осіб одним з пріоритетних напрямів політичного, соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства", - йдеться в проєкті закону.

Документом передбачено надання компенсацій і соціальних гарантій депортованим особам та їхнім нащадкам.

Кабмін протягом 6 місяців має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

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Автор: 

депортація (734) закон (2865) Зеленський Володимир (24900) Польща (8714)


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Топ коментарі
+12
Нарешті! Дуже вірно і потрібно насправді
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29.07.2025 12:06 Відповісти
+9
пересваритися на тлі чого?
депортація мала місце - це факт.
від поляків ніхто нічого не вимагає.
для депортованих українців та їхніх нащадків це має значення.
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29.07.2025 12:27 Відповісти
+7
Главное вовремя! Чтобы окончательно переругаться с поляками и они перекрыли бы транзит вооружений в Украину.
Все делается с понятной целью
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29.07.2025 12:10 Відповісти
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Нарешті! Дуже вірно і потрібно насправді
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29.07.2025 12:06 Відповісти
ОДНОЗНАЧНО !!! Не зважаючи НІ НА ЩО !!!
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29.07.2025 12:13 Відповісти
Це ви без сарказму, сподіваюсь.
Старі люди розповідали як Українці втікали із за Бугу... Просто втікали, швидко як можна.
зеля все правильно підписав.
Тепер у поляків, напевне, буде свинячий визггг....
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29.07.2025 12:54 Відповісти
Без сомнения, это люди которым реально не повезло.
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29.07.2025 12:09 Відповісти
Главное вовремя! Чтобы окончательно переругаться с поляками и они перекрыли бы транзит вооружений в Украину.
Все делается с понятной целью
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29.07.2025 12:10 Відповісти
Вы сами требовали решительно ответить полякам. А теперь снова недовольны.
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29.07.2025 12:11 Відповісти
Не мала баба клопоту купила порося!
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29.07.2025 12:20 Відповісти
Напомните когда? Я говорил, что надо разобраться историкам, а политикам засунуть язык в офис президента (...ОПу)
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29.07.2025 12:22 Відповісти
Все любят исторические обиды. Особенно народ.
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29.07.2025 12:28 Відповісти
пересваритися на тлі чого?
депортація мала місце - це факт.
від поляків ніхто нічого не вимагає.
для депортованих українців та їхніх нащадків це має значення.
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29.07.2025 12:27 Відповісти
Стаття 7-1 Особи, які у 1944-1951 роках були примусово переселені як особи українського етнічного походження з територій, на яких компактно проживало українське населення та які на той час входили до складу Польської Республіки, мають право на одноразову грошову допомогу.
У разі смерті особи, зазначеної в частині першій цієї статті, після прийняття відповідного рішення одноразова грошова допомога виплачується спадкоємцям такої особи (дружині або чоловіку, а в разі їх відсутності - дітям).
-----
Скільки вартує ця стаття Закону?
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29.07.2025 12:35 Відповісти
Може під шумок скандалу з НАБУ і САП нарешті розблокують вітчизняну ракетну програму, заблоковану в серпні 2019 ? Тоді ми зможемо відповідати ворогу на обстріли.
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29.07.2025 12:16 Відповісти
Ще вісімсять років з 2019-го не пройшло. У 2100-му розблокують.
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29.07.2025 12:20 Відповісти
Він то хоч про "Волинську різню" щось прочитав, чи тільки про "Беніну і Міндічів возню з мільярдами"?
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29.07.2025 12:17 Відповісти
Зеленский сказал Дуде что никогда ничего не слышал про "Волинську різню".
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29.07.2025 12:24 Відповісти
Нарешті! Дуже чекали! На часі! А як там закон №12414? Проскочить?
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29.07.2025 12:43 Відповісти
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29.07.2025 12:45 Відповісти
"визначає відновлення прав громадян України із числа депортованих осіб" - а яких прав їх було позбавлено?
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29.07.2025 12:47 Відповісти
І на даль, їх вже давно немає в живих, а їх внуків і правнуків шоюла Боневтіка обкрадає під час війни.
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29.07.2025 12:59 Відповісти
ви на повному серйозі вважаєте, що депортація з місця постінйого проживання за національною ознакою не порушує прав таких людей?
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29.07.2025 13:12 Відповісти
Звичайно порушує. А як, по вашому, має виглядати відновлення цих прав?
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29.07.2025 13:21 Відповісти
звісно, тут радше слід вести мову про компенсацію за порушені права але давайте не будемо забувати, що цей закон тільки вносить зміни в прийнятий в 2014-му https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1223-18#Text ЗУ "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою", ну а в ньому йдеться саме про відновлення прав.
власне, в законопроекті підписаному зеленським мова й йде про відшкодування моральних та матеріальних збитків завданих внаслідок депортаці.
щоправда частково погоджуюсь з коментарем cimg max опублікованим нижче щодо доведення факту депортації, але це залежатиме від алгоритму який тепер має розробити кабмін.
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29.07.2025 13:39 Відповісти
Тільки не "прецедент" а верховний міндіч
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29.07.2025 12:48 Відповісти
Ого! І шо тепер?
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29.07.2025 12:51 Відповісти
‼️‼️‼️
https://www.youtube.com/@adrianharasym3409 @adrianharasym3409https://www.youtube.com/watch?v=3W0-OLHgICo&lc=UgyGH3BMmH_2DRqQDC14AaABAg&pp=0gcJCSMANpG00pGi 5 дней назад

Депортують нелегальних мігрантів, або колонізаторів. А українців виселили з земель пращурів! Це етнічна чистка.

ЕТНІЧНА ЧИСТКА
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29.07.2025 12:52 Відповісти
https://www.youtube.com/@olexiymatuniv6148 @olexiymatuniv6148https://www.youtube.com/watch?v=3W0-OLHgICo&lc=UgywOMZMIFv9IzFp6F94AaABAg 5 дней назад (изменено)

Після операції "Вісла" 100000 українців з ПНР щезли з переписів. Ніхто з України цим не цікавивсь,попри давні геноциди поляків проти українців.Депортація власне дуже мяке означення. Під вивіскою депортації насправді довершили етнічну чистку українських земель Закерзоння від українців
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29.07.2025 12:53 Відповісти
https://www.youtube.com/@%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA-%D1%878%D1%89 ТетянаГончарук-ч8щhttps://www.youtube.com/watch?v=3W0-OLHgICo&lc=UgyKxXmlipIBRZA-9tV4AaABAg 6 дней назад

Моя бабуся лемок. Її чоловіка вбили при виселенні силоміць із власного будинку. У них було 2 великих будинка, гектари землі. Вони були зажиточні. По дорозі померло пару дітей бабусі. Житло надали глиняну маленьку хатинку. Там вона померла у 1989 році. Мріяла, побачи власний будинок хоч один раз. Компенсації жодної сімʼя не получила. Думаю це для того, щоб усі хто пережив насильницьке переселення повмирали і тоді нема кому виставляти претензії. Поляки завжди були для моєї сім'ї вбивцями.
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29.07.2025 12:55 Відповісти
https://www.youtube.com/@halynakocur9540 @halynakocur9540https://www.youtube.com/watch?v=3W0-OLHgICo&lc=UgxjmF7bfl88mFPnumh4AaABAg 2 дня назад

Скільки українців поляки закатували в Березі Картузькій! Скільки лемків було переселено з Карпат до західної Польщі, землі, домівки забрали. А пересилили до стаєнь, де все потрібно було починати спочатку.
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29.07.2025 12:56 Відповісти
https://www.youtube.com/@mariyaschwab1847 @mariyaschwab1847https://www.youtube.com/watch?v=3W0-OLHgICo&lc=UgzDIJFrXqn4qZKb4yR4AaABAg 2 часа назад

Польща кричить про геноцид народу Польщі , а геноцид народу України, створений поляками вони називають лише військовим злочином.
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29.07.2025 12:58 Відповісти
https://www.youtube.com/@%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE-%D0%BF9%D0%B7 @ВадимМахно-п9зhttps://www.youtube.com/watch?v=3W0-OLHgICo&lc=UgzIbQskghGeTSoGmOl4AaABAg 6 дней назад

Південь Брестської області Брест-Кобрин.Вбито в боях 3240 укр. "націоналістів", за лано до сібіру та у табори 97 000 націоналістів. Це не єтноцід???
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29.07.2025 13:02 Відповісти
Закерзоння Українська земля, яку сталін віддав Польщі, українців масово виселили з своїх домівок, поляки жорстоко поводилися з тими, хто не хотів покидати свої домівки, землі . Руйнувалися церкви, палили будинки, вбивали, руйнували кладовища...така була доля українців, хто проживав в Закерзонні
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29.07.2025 13:04 Відповісти
відкрийте будь ласка https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text підпункт d пункту 2 статті 7 Римського статут міжнародного кримінального суду й ознайомтесь з наведеним там визначенням терміну "депортація".
крім того, ви можете відкрити https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1223-18#Text статтю 1 Закону й ознайомитесь в якому значенні термін "депортація" вжито в цьому Законі.
може тоді ви утримаєтесь від графоманства.
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29.07.2025 13:25 Відповісти
А от нащадки тих кого було депортовано в 47 році під час операції "Захід" і які повернулись на батьківщину( їх було небагато) ніякого права на компенсації не мають.
Наш справедливий захотів історичної справедливості? Чи політична *******? На мою думку друге
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29.07.2025 12:54 Відповісти
взагалі то, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66655 цей тепер вже Закон він про внесення змін до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1223-18#Text ЗУ "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою".
й згідно з ст. 4 Заокну "Про відновлення прав осіб...", українці депортовані внаслідок операції Захід" цілком підпадають під визначення депортованих осіб.
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29.07.2025 13:19 Відповісти
Ознайомився з статтею 4.
Не бачу там як члени сімей "бандерівців" яких і виселяли під час операції "Захід" попадають під його дію.
Який абзац на вашу думку відноситься до цієї категорії? Враховуючи що це не бууло виселення за національною ознакою.
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29.07.2025 13:45 Відповісти
як на мене, це абзац 2: осіб кримськотатарського народу, представників інших національностей (громадян колишнього СРСР), які були насильницьки переселені за національною ознакою на спецпоселення згідно з рішенням органів державної влади колишнього СРСР або союзних республік з місць постійного проживання, що є територією ******** України.
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29.07.2025 13:48 Відповісти
Але ж при операції "Захід" критерієм була не національність в приналежність до сімей осіб які були ідентифіковані як "бандерівці", які сиділи в тюрмах, чи були вбиті та тіла яких були ідентифіковані.
Навіть сім'ї тих хто потрапляв в руки НКВД з підозрою в чия вина не була доведена( вибито добровільне признання) не депортували( це я як особа з такої сім'ї заявляю).
Тому на мою думку ні.
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29.07.2025 14:19 Відповісти
гадаю в наших з вами роздумах крапку може поставити тільки інформація про результати розгляду звернення вояка УПА або його нащадка про визнання його депортованою особою.
на жаль, в мене такої інформації немає.
тож, мабуть, кожен з нас залишиться на своїй позиції (хіба що у вас є така інформація, тоді я із задоволенням ознайомлюсь).
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29.07.2025 14:28 Відповісти
Не просто депортованої, в депортованої за національною ознакою.
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29.07.2025 14:36 Відповісти
Всі забули про пацифікацію.
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29.07.2025 13:04 Відповісти
Як нащадок примусово переселених з Польщі в СРСР можу авторитетно заявити: муйня то а не закон, яким можна тільки підтертись. Довести примусову депортацію предків через 80 років неможливо, тим більше мова йде про те, щоб Україна виплатила кошти. Там відморозяться і будуть вимагати щось на кшталт довідок з НКВД про примусове переселення з нотаріально завіреним підписом берії і довідку з полького жеку про зареєстроване місце з підписом Пілсудського (теж нотаріально завіреним)
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29.07.2025 13:20 Відповісти
Польша говорить говорить про минуте.про українськи вчинки.Але треба й їм нагадати...
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29.07.2025 13:36 Відповісти
Не треба було цього робити. Геноцид і депортація були з обох сторін. Треба вибачитись і пробачити.
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29.07.2025 14:16 Відповісти
отут вам незле було б обгрунтувати вашу позицію щодо:
- геноциду польського населення, який здійснювала українська держава;
- депортації польського населення, яку здійснювала українська держава.
якщо раптом незрозуміло, я висловлюсь простіше: наведіть будь ласка приклади геноциду польського населення з боку української держави та/або факти депортації, яку вичнила українська держава щодо польського населення.
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29.07.2025 14:23 Відповісти
 
 