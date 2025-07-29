Венгерская компания Milspace Kft помогает российским производителям оружия обходить санкции, - InformNapalm. ДОКУМЕНТ

Венгерская компания Milspace Kft помогает компаниям российского ВПК обходить международные санкции.

Об этом свидетельствует расследование InformNapalm, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующие документы получены в ходе кибероперации, в результате которой была получена переписка компаний, связанных с ВПК РФ, с иностранными подрядчиками.

В официальном письме от венгерской компании Milspace Kft мексиканской фирме Personas y Paquetes Por Aire, S.A. de C.V. изложена четкая схема обхода санкций против российского ВПК. В документе Milspace прямо признает, что "российские заводы и КБ Миля находятся под санкциями из-за войны в Украине", поэтому "никто не может работать с ними напрямую". Но при этом предлагает готовую "серую" логистику:

Milspace Kft выступает формальным подрядчиком;

Ремонт выполняется на заводе в Казахстане, лицензированном российским КБ Миля;

Запчасти поступают из Москвы - от компании Mi-INTER Ltd;

Все работы согласовываются с "КБ Миля" и российской компанией "Вертолеты России", которые, напомним, являются частью госкорпорации "Ростех" - ключевого элемента военной машины РФ.

Milspace Kft формально не является государственной компанией. Это частная компания, зарегистрированная в Венгрии в форме Kft (Korlátolt Felelősségű Társaság), что является аналогом ООО (общество с ограниченной ответственностью).

"Однако важно понимать, что военно-техническая деятельность, связанная с ремонтом вертолетов советского/российского производства, почти никогда не ведется без тесной координации с государственными органами, особенно в странах НАТО.

Если компания имеет доступ к документации российского КБ Миля, сотрудничает с заводами в Казахстане и обеспечивает логистику запасных частей из Москвы - это может свидетельствовать либо о неформальном содействии венгерского государства, либо как минимум безразличное отношение правительства Виктора Орбана к деятельности своих оборонных компаний в интересах РФ", - отмечает InformNapalm.

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К тому же правительство Виктора Орбана неоднократно демонстрировало лояльность к России, тормозило санкционные решения в ЕС, блокировало военную помощь Украине через механизмы НАТО и ЕС. Поэтому даже формально частное участие Milspace Kft де-факто вписывается в геополитическую линию Будапешта, которая противоречит интересам ЕС и НАТО. Таким образом, несмотря на формальную принадлежность к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу, Венгрия через свои компании фактически способствует обходу санкционного режима, помогая России.

Как указано в этом документе, $92 000 - это сумма только одной из теневых операций и серых схем. А таких схем могут быть сотни, если не тысячи. Однако в случае заинтересованности правительства Венгрии и стран ЕС, они могут быть разоблачены и заблокированы, отмечает InformNapalm