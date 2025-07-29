Венгерская компания Milspace Kft помогает российским производителям оружия обходить санкции, - InformNapalm. ДОКУМЕНТ
Венгерская компания Milspace Kft помогает компаниям российского ВПК обходить международные санкции.
Об этом свидетельствует расследование InformNapalm, информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующие документы получены в ходе кибероперации, в результате которой была получена переписка компаний, связанных с ВПК РФ, с иностранными подрядчиками.
В официальном письме от венгерской компании Milspace Kft мексиканской фирме Personas y Paquetes Por Aire, S.A. de C.V. изложена четкая схема обхода санкций против российского ВПК. В документе Milspace прямо признает, что "российские заводы и КБ Миля находятся под санкциями из-за войны в Украине", поэтому "никто не может работать с ними напрямую". Но при этом предлагает готовую "серую" логистику:
- Milspace Kft выступает формальным подрядчиком;
- Ремонт выполняется на заводе в Казахстане, лицензированном российским КБ Миля;
- Запчасти поступают из Москвы - от компании Mi-INTER Ltd;
Все работы согласовываются с "КБ Миля" и российской компанией "Вертолеты России", которые, напомним, являются частью госкорпорации "Ростех" - ключевого элемента военной машины РФ.
Milspace Kft формально не является государственной компанией. Это частная компания, зарегистрированная в Венгрии в форме Kft (Korlátolt Felelősségű Társaság), что является аналогом ООО (общество с ограниченной ответственностью).
"Однако важно понимать, что военно-техническая деятельность, связанная с ремонтом вертолетов советского/российского производства, почти никогда не ведется без тесной координации с государственными органами, особенно в странах НАТО.
Если компания имеет доступ к документации российского КБ Миля, сотрудничает с заводами в Казахстане и обеспечивает логистику запасных частей из Москвы - это может свидетельствовать либо о неформальном содействии венгерского государства, либо как минимум безразличное отношение правительства Виктора Орбана к деятельности своих оборонных компаний в интересах РФ", - отмечает InformNapalm.
К тому же правительство Виктора Орбана неоднократно демонстрировало лояльность к России, тормозило санкционные решения в ЕС, блокировало военную помощь Украине через механизмы НАТО и ЕС. Поэтому даже формально частное участие Milspace Kft де-факто вписывается в геополитическую линию Будапешта, которая противоречит интересам ЕС и НАТО. Таким образом, несмотря на формальную принадлежность к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу, Венгрия через свои компании фактически способствует обходу санкционного режима, помогая России.
Как указано в этом документе, $92 000 - это сумма только одной из теневых операций и серых схем. А таких схем могут быть сотни, если не тысячи. Однако в случае заинтересованности правительства Венгрии и стран ЕС, они могут быть разоблачены и заблокированы, отмечает InformNapalm
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А взагалі творці "Панєвропи" почали "косячити" ще з прийняття до НАТИ османів...
Але пройшов час і буде все більше і більше фактів допомоги від Угорщини рашистам. Військової допомоги. Отаким от посередництвом, далі напевно вилізе надання розвідінформації, а потім і військова допомога. І все це наслідок мовчання в 2022 році.
Україна має розуміти - Угорщина, це не прибічник ерефії, це її відкритий військово-політичний союзник. Який відкриє другий фронт в ту ж мить, коли побачить можливість безкарності за таке.
І варто розуміти, це буде не напад Орбана разом з путлєром. Це буде напад угорців разом росіянами.
Не тільки у 2022... І у 1946-49 р.р., і у 1956, і у 1968, і у 2008...