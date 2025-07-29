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Венгерская компания Milspace Kft помогает российским производителям оружия обходить санкции, - InformNapalm. ДОКУМЕНТ

Венгерская компания Milspace Kft

Венгерская компания Milspace Kft помогает компаниям российского ВПК обходить международные санкции.

Об этом свидетельствует расследование InformNapalm, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующие документы получены в ходе кибероперации, в результате которой была получена переписка компаний, связанных с ВПК РФ, с иностранными подрядчиками.

Венгерская компания Milspace Kft

В официальном письме от венгерской компании Milspace Kft мексиканской фирме Personas y Paquetes Por Aire, S.A. de C.V. изложена четкая схема обхода санкций против российского ВПК. В документе Milspace прямо признает, что "российские заводы и КБ Миля находятся под санкциями из-за войны в Украине", поэтому "никто не может работать с ними напрямую". Но при этом предлагает готовую "серую" логистику:

  • Milspace Kft выступает формальным подрядчиком;
  • Ремонт выполняется на заводе в Казахстане, лицензированном российским КБ Миля;
  • Запчасти поступают из Москвы - от компании Mi-INTER Ltd;

Все работы согласовываются с "КБ Миля" и российской компанией "Вертолеты России", которые, напомним, являются частью госкорпорации "Ростех" - ключевого элемента военной машины РФ.

Milspace Kft формально не является государственной компанией. Это частная компания, зарегистрированная в Венгрии в форме Kft (Korlátolt Felelősségű Társaság), что является аналогом ООО (общество с ограниченной ответственностью).

"Однако важно понимать, что военно-техническая деятельность, связанная с ремонтом вертолетов советского/российского производства, почти никогда не ведется без тесной координации с государственными органами, особенно в странах НАТО.

Если компания имеет доступ к документации российского КБ Миля, сотрудничает с заводами в Казахстане и обеспечивает логистику запасных частей из Москвы - это может свидетельствовать либо о неформальном содействии венгерского государства, либо как минимум безразличное отношение правительства Виктора Орбана к деятельности своих оборонных компаний в интересах РФ", - отмечает InformNapalm.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник Орбана: Венгрия никогда не просила Украину воевать с Россией от нашего имени

К тому же правительство Виктора Орбана неоднократно демонстрировало лояльность к России, тормозило санкционные решения в ЕС, блокировало военную помощь Украине через механизмы НАТО и ЕС. Поэтому даже формально частное участие Milspace Kft де-факто вписывается в геополитическую линию Будапешта, которая противоречит интересам ЕС и НАТО. Таким образом, несмотря на формальную принадлежность к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу, Венгрия через свои компании фактически способствует обходу санкционного режима, помогая России.

Как указано в этом документе, $92 000 - это сумма только одной из теневых операций и серых схем. А таких схем могут быть сотни, если не тысячи. Однако в случае заинтересованности правительства Венгрии и стран ЕС, они могут быть разоблачены и заблокированы, отмечает InformNapalm

Автор: 

Венгрия (2058) санкции (11712)


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Топ комментарии
+5
Хто б сумнівався. Ну яка ж сволота прийняла цих ********* ******** до Європейських інституцій, разом ще з одним підарасом словацьким, недостріленим, фіцьо.
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29.07.2025 17:39 Ответить
+3
Ну, хоч шахеди москалям не збирають. Поки що.
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29.07.2025 17:20 Ответить
+3
Казахстан, к сожалению, обеспечивает кремлевским террористам большое количество обходных логистических схем....
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29.07.2025 17:49 Ответить
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Ну, хоч шахеди москалям не збирають. Поки що.
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29.07.2025 17:20 Ответить
Збирання в керівних органах ЄС та НАТО голосів проти України важить чи не більше за збирання дронів...
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29.07.2025 17:28 Ответить
Та ставки настільки високо злетіли, що путінські посіпаки вже навіть не криються. Думаю, для них це перестало бути питанням грошей, певно з радістю все б віддали і "тихенько пішли в ліс". Якщо звалиться рф, їх ніхто не прикриє. Тож для них зараз питання життя і смерті. А для порятунку своєї шкурки всі способи підходять, не зважаючи на честь, совість, порядність і інший "непотреб".
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29.07.2025 17:39 Ответить
👍
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29.07.2025 17:52 Ответить
Хто б сумнівався. Ну яка ж сволота прийняла цих ********* ******** до Європейських інституцій, разом ще з одним підарасом словацьким, недостріленим, фіцьо.
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29.07.2025 17:39 Ответить
Наскільки пам'ятаю, коли їх приймали до ЄС, ******* були в опозиції до проєвропейської влади.
А взагалі творці "Панєвропи" почали "косячити" ще з прийняття до НАТИ османів...
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29.07.2025 17:56 Ответить
Казахстан, к сожалению, обеспечивает кремлевским террористам большое количество обходных логистических схем....
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29.07.2025 17:49 Ответить
Дик через казахів до кєтайозів ближче, ніж через угро- мадьярів.
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29.07.2025 17:53 Ответить
Нічого дивного. Це країна, яка в лютому 2022, готувалась до окупації Закарпаття. Відкрито готувалась. Але "Київ за 3 дні" провалився, з Заходу напевно натиснули і угорці залізли назад в нору. А політики (не лише українські, а і західні) про це забули во ім'я.....а чорт його знає чого. Ймовірно заради формальної навіть не підтримки - не блокування ініціатив НАТО та ЄС, Угорщиною в перший рік війни.
Але пройшов час і буде все більше і більше фактів допомоги від Угорщини рашистам. Військової допомоги. Отаким от посередництвом, далі напевно вилізе надання розвідінформації, а потім і військова допомога. І все це наслідок мовчання в 2022 році.
Україна має розуміти - Угорщина, це не прибічник ерефії, це її відкритий військово-політичний союзник. Який відкриє другий фронт в ту ж мить, коли побачить можливість безкарності за таке.
І варто розуміти, це буде не напад Орбана разом з путлєром. Це буде напад угорців разом росіянами.
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29.07.2025 17:55 Ответить
"І все це наслідок мовчання в 2022 році."
Не тільки у 2022... І у 1946-49 р.р., і у 1956, і у 1968, і у 2008...
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29.07.2025 18:01 Ответить
Оооо. Зараз свиноугри почнуть "атвєтку" кидати. Спіймають пару-тріку невинних і будуть розповідати про козні України. Які ж вони ниці... Нас тут вбивають, в вони такі "за мир" та "проти війни"... Б...ді!
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29.07.2025 17:58 Ответить
В суд на них подати релігія не дозволяє?
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29.07.2025 18:05 Ответить
 
 