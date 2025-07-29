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Угорська компанія Milspace Kft допомагає російським виробникам зброї обходити санкції, - InformNapalm. ДОКУМЕНТ

Угорська компанія Milspace Kft

Угорська компанія Milspace Kft допомагає компаніям російського ВПК обходити міжнародні санкції.

Про це свідчить розслідування InformNapalm, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідні документи отримані в ході кібероперації, в результаті якої було отримано листування компаній, пов’язаних з ВПК РФ, із іноземними підрядниками.

Угорська компанія Milspace Kft

В офіційному листі від угорської компанії Milspace Kft мексиканській фірмі Personas y Paquetes Por Aire, S.A. de C.V. викладено чітку схему обходу санкцій проти російського ВПК. У документі Milspace прямо визнає, що "російські заводи і КБ Міля перебувають під санкціями через війну в Україні", тому "ніхто не може працювати з ними напряму". Та при цьому пропонує готову "сіру" логістику:

  • Milspace Kft виступає формальним підрядником;
  • Ремонт виконується на заводі в Казахстані, ліцензованому російським КБ Міля;
  • Запчастини надходять із Москви — від компанії Mi-INTER Ltd;

Всі роботи погоджуються з "КБ Міля" і російською компанією "Вертольоти Росії", які, нагадаємо, є частиною держкорпорації "Ростех" — ключового елементу військової машини РФ.

Milspace Kft формально не є державною компанією. Це приватна компанія, зареєстрована в Угорщині у формі Kft (Korlátolt Felelősségű Társaság), що є аналогом ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю).

"Проте важливо розуміти, що військово-технічна діяльність, пов’язана з ремонтом гвинтокрилів радянського/російського виробництва, майже ніколи не ведеться без тісної координації з державними органами, особливо у країнах НАТО.

Якщо компанія має доступ до документації російського КБ Міля, співпрацює із заводами в Казахстані та забезпечує логістику запасних частин із Москви — це може свідчити або про неформальне сприяння угорської держави, або щонайменше байдуже ставлення уряду Віктора Орбана до діяльності своїх оборонних компаній в інтересах РФ", - наголошує InformNapalm.

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До того ж уряд Віктора Орбана неодноразово демонстрував лояльність до Росії, гальмував санкційні рішення в ЄС, блокував військову допомогу Україні через механізми НАТО та ЄС. Тому навіть формально приватна участь Milspace Kft де-факто вписується в геополітичну лінію Будапешта, яка суперечить інтересам ЄС і НАТО. Таким чином, попри формальну належність до Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу, Угорщина через свої компанії фактично сприяє обходу санкційного режиму, допомагаючи Росії.

Як зазначено в цьому документі, $92 000 – це сума тільки однієї з тіньових операцій та сірих схем. А таких схем можуть бути сотні, якщо не тисячі. Проте у разі зацікавленості уряду Угорщини та країн ЄС, вони можуть бути викриті та заблоковані, зазначає InformNapalm

Автор: 

Угорщина (2395) санкції (12474)


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Топ коментарі
+5
Хто б сумнівався. Ну яка ж сволота прийняла цих ********* ******** до Європейських інституцій, разом ще з одним підарасом словацьким, недостріленим, фіцьо.
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29.07.2025 17:39 Відповісти
+3
Ну, хоч шахеди москалям не збирають. Поки що.
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29.07.2025 17:20 Відповісти
+3
Казахстан, к сожалению, обеспечивает кремлевским террористам большое количество обходных логистических схем....
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29.07.2025 17:49 Відповісти
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Ну, хоч шахеди москалям не збирають. Поки що.
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29.07.2025 17:20 Відповісти
Збирання в керівних органах ЄС та НАТО голосів проти України важить чи не більше за збирання дронів...
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29.07.2025 17:28 Відповісти
Та ставки настільки високо злетіли, що путінські посіпаки вже навіть не криються. Думаю, для них це перестало бути питанням грошей, певно з радістю все б віддали і "тихенько пішли в ліс". Якщо звалиться рф, їх ніхто не прикриє. Тож для них зараз питання життя і смерті. А для порятунку своєї шкурки всі способи підходять, не зважаючи на честь, совість, порядність і інший "непотреб".
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29.07.2025 17:39 Відповісти
👍
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29.07.2025 17:52 Відповісти
Хто б сумнівався. Ну яка ж сволота прийняла цих ********* ******** до Європейських інституцій, разом ще з одним підарасом словацьким, недостріленим, фіцьо.
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29.07.2025 17:39 Відповісти
Наскільки пам'ятаю, коли їх приймали до ЄС, ******* були в опозиції до проєвропейської влади.
А взагалі творці "Панєвропи" почали "косячити" ще з прийняття до НАТИ османів...
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29.07.2025 17:56 Відповісти
Казахстан, к сожалению, обеспечивает кремлевским террористам большое количество обходных логистических схем....
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29.07.2025 17:49 Відповісти
Дик через казахів до кєтайозів ближче, ніж через угро- мадьярів.
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29.07.2025 17:53 Відповісти
Нічого дивного. Це країна, яка в лютому 2022, готувалась до окупації Закарпаття. Відкрито готувалась. Але "Київ за 3 дні" провалився, з Заходу напевно натиснули і угорці залізли назад в нору. А політики (не лише українські, а і західні) про це забули во ім'я.....а чорт його знає чого. Ймовірно заради формальної навіть не підтримки - не блокування ініціатив НАТО та ЄС, Угорщиною в перший рік війни.
Але пройшов час і буде все більше і більше фактів допомоги від Угорщини рашистам. Військової допомоги. Отаким от посередництвом, далі напевно вилізе надання розвідінформації, а потім і військова допомога. І все це наслідок мовчання в 2022 році.
Україна має розуміти - Угорщина, це не прибічник ерефії, це її відкритий військово-політичний союзник. Який відкриє другий фронт в ту ж мить, коли побачить можливість безкарності за таке.
І варто розуміти, це буде не напад Орбана разом з путлєром. Це буде напад угорців разом росіянами.
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29.07.2025 17:55 Відповісти
"І все це наслідок мовчання в 2022 році."
Не тільки у 2022... І у 1946-49 р.р., і у 1956, і у 1968, і у 2008...
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29.07.2025 18:01 Відповісти
Оооо. Зараз свиноугри почнуть "атвєтку" кидати. Спіймають пару-тріку невинних і будуть розповідати про козні України. Які ж вони ниці... Нас тут вбивають, в вони такі "за мир" та "проти війни"... Б...ді!
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29.07.2025 17:58 Відповісти
В суд на них подати релігія не дозволяє?
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29.07.2025 18:05 Відповісти
 
 