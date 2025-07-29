Угорська компанія Milspace Kft допомагає російським виробникам зброї обходити санкції, - InformNapalm. ДОКУМЕНТ
Угорська компанія Milspace Kft допомагає компаніям російського ВПК обходити міжнародні санкції.
Про це свідчить розслідування InformNapalm, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідні документи отримані в ході кібероперації, в результаті якої було отримано листування компаній, пов’язаних з ВПК РФ, із іноземними підрядниками.
В офіційному листі від угорської компанії Milspace Kft мексиканській фірмі Personas y Paquetes Por Aire, S.A. de C.V. викладено чітку схему обходу санкцій проти російського ВПК. У документі Milspace прямо визнає, що "російські заводи і КБ Міля перебувають під санкціями через війну в Україні", тому "ніхто не може працювати з ними напряму". Та при цьому пропонує готову "сіру" логістику:
- Milspace Kft виступає формальним підрядником;
- Ремонт виконується на заводі в Казахстані, ліцензованому російським КБ Міля;
- Запчастини надходять із Москви — від компанії Mi-INTER Ltd;
Всі роботи погоджуються з "КБ Міля" і російською компанією "Вертольоти Росії", які, нагадаємо, є частиною держкорпорації "Ростех" — ключового елементу військової машини РФ.
Milspace Kft формально не є державною компанією. Це приватна компанія, зареєстрована в Угорщині у формі Kft (Korlátolt Felelősségű Társaság), що є аналогом ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю).
"Проте важливо розуміти, що військово-технічна діяльність, пов’язана з ремонтом гвинтокрилів радянського/російського виробництва, майже ніколи не ведеться без тісної координації з державними органами, особливо у країнах НАТО.
Якщо компанія має доступ до документації російського КБ Міля, співпрацює із заводами в Казахстані та забезпечує логістику запасних частин із Москви — це може свідчити або про неформальне сприяння угорської держави, або щонайменше байдуже ставлення уряду Віктора Орбана до діяльності своїх оборонних компаній в інтересах РФ", - наголошує InformNapalm.
До того ж уряд Віктора Орбана неодноразово демонстрував лояльність до Росії, гальмував санкційні рішення в ЄС, блокував військову допомогу Україні через механізми НАТО та ЄС. Тому навіть формально приватна участь Milspace Kft де-факто вписується в геополітичну лінію Будапешта, яка суперечить інтересам ЄС і НАТО. Таким чином, попри формальну належність до Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу, Угорщина через свої компанії фактично сприяє обходу санкційного режиму, допомагаючи Росії.
Як зазначено в цьому документі, $92 000 – це сума тільки однієї з тіньових операцій та сірих схем. А таких схем можуть бути сотні, якщо не тисячі. Проте у разі зацікавленості уряду Угорщини та країн ЄС, вони можуть бути викриті та заблоковані, зазначає InformNapalm
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А взагалі творці "Панєвропи" почали "косячити" ще з прийняття до НАТИ османів...
Але пройшов час і буде все більше і більше фактів допомоги від Угорщини рашистам. Військової допомоги. Отаким от посередництвом, далі напевно вилізе надання розвідінформації, а потім і військова допомога. І все це наслідок мовчання в 2022 році.
Україна має розуміти - Угорщина, це не прибічник ерефії, це її відкритий військово-політичний союзник. Який відкриє другий фронт в ту ж мить, коли побачить можливість безкарності за таке.
І варто розуміти, це буде не напад Орбана разом з путлєром. Це буде напад угорців разом росіянами.
Не тільки у 2022... І у 1946-49 р.р., і у 1956, і у 1968, і у 2008...