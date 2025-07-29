Угорська компанія Milspace Kft допомагає російським виробникам зброї обходити санкції, - InformNapalm. ДОКУМЕНТ

Угорська компанія Milspace Kft допомагає компаніям російського ВПК обходити міжнародні санкції.

Про це свідчить розслідування InformNapalm, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідні документи отримані в ході кібероперації, в результаті якої було отримано листування компаній, пов’язаних з ВПК РФ, із іноземними підрядниками.

В офіційному листі від угорської компанії Milspace Kft мексиканській фірмі Personas y Paquetes Por Aire, S.A. de C.V. викладено чітку схему обходу санкцій проти російського ВПК. У документі Milspace прямо визнає, що "російські заводи і КБ Міля перебувають під санкціями через війну в Україні", тому "ніхто не може працювати з ними напряму". Та при цьому пропонує готову "сіру" логістику:

Milspace Kft виступає формальним підрядником;

Ремонт виконується на заводі в Казахстані, ліцензованому російським КБ Міля;

Запчастини надходять із Москви — від компанії Mi-INTER Ltd;

Всі роботи погоджуються з "КБ Міля" і російською компанією "Вертольоти Росії", які, нагадаємо, є частиною держкорпорації "Ростех" — ключового елементу військової машини РФ.

Milspace Kft формально не є державною компанією. Це приватна компанія, зареєстрована в Угорщині у формі Kft (Korlátolt Felelősségű Társaság), що є аналогом ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю).

"Проте важливо розуміти, що військово-технічна діяльність, пов’язана з ремонтом гвинтокрилів радянського/російського виробництва, майже ніколи не ведеться без тісної координації з державними органами, особливо у країнах НАТО.

Якщо компанія має доступ до документації російського КБ Міля, співпрацює із заводами в Казахстані та забезпечує логістику запасних частин із Москви — це може свідчити або про неформальне сприяння угорської держави, або щонайменше байдуже ставлення уряду Віктора Орбана до діяльності своїх оборонних компаній в інтересах РФ", - наголошує InformNapalm.

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До того ж уряд Віктора Орбана неодноразово демонстрував лояльність до Росії, гальмував санкційні рішення в ЄС, блокував військову допомогу Україні через механізми НАТО та ЄС. Тому навіть формально приватна участь Milspace Kft де-факто вписується в геополітичну лінію Будапешта, яка суперечить інтересам ЄС і НАТО. Таким чином, попри формальну належність до Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу, Угорщина через свої компанії фактично сприяє обходу санкційного режиму, допомагаючи Росії.

Як зазначено в цьому документі, $92 000 – це сума тільки однієї з тіньових операцій та сірих схем. А таких схем можуть бути сотні, якщо не тисячі. Проте у разі зацікавленості уряду Угорщини та країн ЄС, вони можуть бути викриті та заблоковані, зазначає InformNapalm