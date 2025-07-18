Радник Орбана: Угорщина ніколи не просила Україну воювати з Росією від нашого імені
Політичний радник прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан розкритикував переконання, що Україна веде боротьбу з Росією заради безпеки всієї Європи. Москва та Київ нібито хочуть продовження "збройного конфлікту".
Як передає Цензор.НЕТ, його цитує угорське медіа Telex.
За його словами, Угорщина підтримує ідею посилення обороноздатності Європи та збільшення військових витрат, однак Будапешт має озброювати себе, бо там не хочуть конфронтації з Росією.
Він не погодився з поширеною в Європі думкою, що Україна в війні з Росією бореться і за безпеку Європи.
"Українці воюють за себе, і вони мають на це право. Але ця війна — не за нашу безпеку. Ми ніколи не просили їх воювати від нашого імені. Українці роблять свою справу — це їхнє рішення. Подивимось, чим закінчиться ця стратегія", - заявив Балаж Орбан.
Окрім цього, радник Орбана вважає, що побоюватися нападу Росії на країни-члени НАТО "нереалістично", оскільки "НАТО набагато сильніший за Росію".
"Українці та росіяни хочуть продовжувати війну, і в цьому питанні обидві сторони мають свої аргументи. Тому Віктор Орбан пропонує залучити нейтральних посередників, які чинитимуть тиск на обидві сторони й відновлять канали комунікації, щоб покласти край збройному конфлікту.
Сотні тисяч людей вже загинули, мільйони покинули країну, втратили фінансову незалежність […] Тому угорський прем'єр-міністр намагався переконати українського президента Володимира Зеленського, що час не на його користь і що найкраще було б, якби він також прагнув домовитися", - пояснив він.
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Це значить що та вонючою вєнгрія мала б вийти з НАТО та сидіть наодинці зі своїми 2-ма бригадами проти півтора мільйона козломордих.
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Крім того:
Понад 19 000 осіб отримали поранення.
Близько 200 000 угорців були змушені втекти з країни як біженці.
Тисячі людей були заарештовані, а сотні (за деякими даними, від 200 до 350) були страчені після придушення повстання.
Аргументів більше чим вдосталь.
Вчепилися б ви до гиляки.
Чардаш на ноги, слив'янку в пельку і від'їбіться від нас.
Їх там клонують чи шо !?
Взагалі то Україна за Угорщину і не воює . Вперше про таке чую .
Цікаво звідки воно це взяло ? Може курнув трави неякісної і примарилось ?
«Можно ли оформить венгерскую визу в 2025 году
Да, сейчас россиянам доступны любые категории виз в Венгрию.
White Card в РФ можно оформить через представительство Венгрии в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге, а также через официального партнера венгерских представительств - визовый центр VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Хабаровске и https://visa.vfsglobal.com/rus/ru/hun/attend-centre других городах.»
Данная виза относится к категории долгосрочных виз типа D. Позволяет находиться в Венгрии удаленному сотруднику сроком до 2-х лет - условия предоставления визы читайте в следующем разделе.
Преимущества визы
Что дает ВНЖ (White Card) Венгрии:
жизнь в безопасной европейской стране;‼️путешествия без дополнительных виз по государствам Шенгена сроком до 90 дней в любой полугодовой период;‼️доступ к услугам банков страны;комфортные условия для удаленных работников - в Венгрии есть множество коворкингов, многие общественные места оснащены бесплатным доступом в интернет.
В этом случае уже через 3 года постоянного проживания в Венгрии можно получить ПМЖ, а через 8 лет - гражданство этого государства, при этом срок пребывания по White Card не учитывается.
Тобто він зараз нагонить у ЕС ЗЕЛЕНИХ человічків, які вбивали в Україні українців
оди в ліс
П.С - команда Орбана ніколи не скаже те , що б не сподобалось Трампу !