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Радник Орбана: Угорщина ніколи не просила Україну воювати з Росією від нашого імені

Політичний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаж Орбан

Політичний радник прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан розкритикував переконання, що Україна веде боротьбу з Росією заради безпеки всієї Європи. Москва та Київ нібито хочуть продовження "збройного конфлікту".

Як передає Цензор.НЕТ, його цитує угорське медіа Telex.

За його словами, Угорщина підтримує ідею посилення обороноздатності Європи та збільшення військових витрат, однак Будапешт має озброювати себе, бо там не хочуть конфронтації з Росією.

Він не погодився з поширеною в Європі думкою, що Україна в війні з Росією бореться і за безпеку Європи.

"Українці воюють за себе, і вони мають на це право. Але ця війна — не за нашу безпеку. Ми ніколи не просили їх воювати від нашого імені. Українці роблять свою справу — це їхнє рішення. Подивимось, чим закінчиться ця стратегія", - заявив Балаж Орбан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан: Україна отримає 20-25% бюджету ЄС

Окрім цього, радник Орбана вважає, що побоюватися нападу Росії на країни-члени НАТО "нереалістично", оскільки "НАТО набагато сильніший за Росію".

"Українці та росіяни хочуть продовжувати війну, і в цьому питанні обидві сторони мають свої аргументи. Тому Віктор Орбан пропонує залучити нейтральних посередників, які чинитимуть тиск на обидві сторони й відновлять канали комунікації, щоб покласти край збройному конфлікту.

Сотні тисяч людей вже загинули, мільйони покинули країну, втратили фінансову незалежність […] Тому угорський прем'єр-міністр намагався переконати українського президента Володимира Зеленського, що час не на його користь і що найкраще було б, якби він також прагнув домовитися", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якби у країнах Євросоюзу відбулося голосування щодо членства України в ЄС, то більшість сказали б "ні", - Орбан

Автор: 

безпека (952) Угорщина (2390) Європа (1923) Віктор Орбан (600) війна в Україні (5301)


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Топ коментарі
+18
мало вас в 1956 р. кацапи танками давили !

.
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18.07.2025 21:17 Відповісти
+7
Всі орбани дегенерати.
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18.07.2025 21:19 Відповісти
+6
Під час Угорської революції 1956 року загинуло приблизно 2500-3000 угорців.

Крім того:

Понад 19 000 осіб отримали поранення.

Близько 200 000 угорців були змушені втекти з країни як біженці.

Тисячі людей були заарештовані, а сотні (за деякими даними, від 200 до 350) були страчені після придушення повстання.
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18.07.2025 21:24 Відповісти
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Окрім цього, радник Орбана вважає, що побоюватися нападу Росії на країни-члени НАТО "нереалістично", оскільки "НАТО набагато сильніший за Росію" Ото ж ти такий і розумний шо сидиш під парасолькою НАТО і патякаєш за кацапсячі 30 серебряників. А потрапили ви в НАТО по причині краху совка та варшавського договору і на цій хвилі блоку НАТО треба було формувати буферну зону від бувшого совка, тому шо вони знали, що будуть спроби кремля його відновити, а з ним могли б реанімувати і так званий варшавський договір. Тому треба було діяти швидко, так сказати користатись моментом.
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18.07.2025 21:16 Відповісти
А ще пі'дору не завадило б нагадати ультиматум орків перед початком вторгнення - НАТО на кордони 1997 року.

Це значить що та вонючою вєнгрія мала б вийти з НАТО та сидіть наодинці зі своїми 2-ма бригадами проти півтора мільйона козломордих.
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18.07.2025 21:30 Відповісти
мало вас в 1956 р. кацапи танками давили !

.
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18.07.2025 21:17 Відповісти
Під час Угорської революції 1956 року загинуло приблизно 2500-3000 угорців.

Крім того:

Понад 19 000 осіб отримали поранення.

Близько 200 000 угорців були змушені втекти з країни як біженці.

Тисячі людей були заарештовані, а сотні (за деякими даними, від 200 до 350) були страчені після придушення повстання.
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18.07.2025 21:24 Відповісти
Так, мабуть, зараз там у владі потомки тих, хто допомагав ссср страчувати своїх співвітчизників
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18.07.2025 21:53 Відповісти
Так, зеленський і хотів домовитись... посередині, але ***** хоче всю Україну!
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18.07.2025 21:18 Відповісти
Всі орбани дегенерати.
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18.07.2025 21:19 Відповісти
Шо ти можеш нарадити? - якби мовчав - зійшов би за розумного
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18.07.2025 21:19 Відповісти
Память справді, коротка!
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18.07.2025 21:23 Відповісти
Венгрия вступила в НАТО видимо боясь, шо Украина нападет).
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18.07.2025 21:28 Відповісти
Впевнений. Бо кацапів, як виявилось, вони не бояться. Вони ж вже сказали що у разі вводу росією військ в Угорщину вони не будуть чинити спротиву.
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18.07.2025 21:39 Відповісти
"Не боятся" пока члены НАТО и есть барьер- Украина, лицемеры хреновы.
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18.07.2025 21:45 Відповісти
Вся собача гавкотнява Орбана та його посіпак - це не воля чи думка всього народу Угорщини, як і в випадку із Фіцо та Словаччиною.
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18.07.2025 21:30 Відповісти
Ідійот!
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18.07.2025 21:32 Відповісти
Чує моє серце що попросять мадяр нафіг з НАТО і із ЄС по закінченню війни.
Аргументів більше чим вдосталь.
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18.07.2025 21:32 Відповісти
В Угорщині живе не тільки Орбан. А в ЕС є не тільки Угорщина. Але судячи по тутешніх новинах це так...
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18.07.2025 21:32 Відповісти
Пам*ять коротка, забули 56 рік. Раша швидко напомнить "Медаль за город Будапешт".
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18.07.2025 21:32 Відповісти
Там ше 1849-й рік був.
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18.07.2025 22:02 Відповісти
А шо в Угорщині вже все "*******" - шо до України вчепилися?

Вчепилися б ви до гиляки.

Чардаш на ноги, слив'янку в пельку і від'їбіться від нас.
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18.07.2025 21:32 Відповісти
Ще один - орбан . І мабуть такий же дегенерат як і Вітьок .
Їх там клонують чи шо !?
Взагалі то Україна за Угорщину і не воює . Вперше про таке чую .
Цікаво звідки воно це взяло ? Може курнув трави неякісної і примарилось ?
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18.07.2025 21:36 Відповісти
Ну тогда всё, нужно прекращать защищаться. Я то думал Венгрия очень просила... . А оказывается мы не правильно их поняли... Эх зря воюем.
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18.07.2025 21:39 Відповісти
Хоч в протиріччя старшому ****** (який бреше, що Україна напала на Крим, на Донбас) цей молодший визнав, що Україна воює за власну незалежність,.
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18.07.2025 21:39 Відповісти
Во быканул не подумал!? И где там такие долбодятлы берутся? Не зарекался бы утырок.
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18.07.2025 21:42 Відповісти
Этот дебил вообще в курсе, что параша напала на Украину, а не наоборот?
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18.07.2025 21:45 Відповісти
Ось шо Орбан зробив
«Можно ли оформить венгерскую визу в 2025 году

Да, сейчас россиянам доступны любые категории виз в Венгрию.

White Card в РФ можно оформить через представительство Венгрии в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге, а также через официального партнера венгерских представительств - визовый центр VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Хабаровске и https://visa.vfsglobal.com/rus/ru/hun/attend-centre других городах.»
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18.07.2025 21:55 Відповісти
Особенности визы цифрового кочевника в Венгрию

Данная виза относится к категории долгосрочных виз типа D. Позволяет находиться в Венгрии удаленному сотруднику сроком до 2-х лет - условия предоставления визы читайте в следующем разделе.
Преимущества визы

Что дает ВНЖ (White Card) Венгрии:

жизнь в безопасной европейской стране;‼️путешествия без дополнительных виз по государствам Шенгена сроком до 90 дней в любой полугодовой период;‼️доступ к услугам банков страны;комфортные условия для удаленных работников - в Венгрии есть множество коворкингов, многие общественные места оснащены бесплатным доступом в интернет.
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18.07.2025 21:58 Відповісти
Многие иностранцы за время проживания в Венгрии по Белой карте оформляют ВНЖ по другому основанию (например, находят здесь работу или приобретают недвижимость) и остаются жить в этой стране.

В этом случае уже через 3 года постоянного проживания в Венгрии можно получить ПМЖ, а через 8 лет - гражданство этого государства, при этом срок пребывания по White Card не учитывается.
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18.07.2025 21:59 Відповісти
‼️‼️
Тобто він зараз нагонить у ЕС ЗЕЛЕНИХ человічків, які вбивали в Україні українців
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18.07.2025 22:01 Відповісти
Уобок, й
оди в ліс
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18.07.2025 22:00 Відповісти
Вікно Овертона ? З початку це кажуть мадяри , потім - європейські ультраправі типу АфД , а потім - про це вже кажуть всі .
П.С - команда Орбана ніколи не скаже те , що б не сподобалось Трампу !
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18.07.2025 22:00 Відповісти
Як це добре звучить, що ми не просили Україну допомоги!!! Зараз ці підари можуть казати все що завгодно, завдяки тому що Україна стримує монголоїдів, але як би ці підари угорськи співали коли б Україна програла???? Отож!!!!
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18.07.2025 22:05 Відповісти
Вони там шо всі орбани?!!
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18.07.2025 22:05 Відповісти
 
 