Радник Орбана: Угорщина ніколи не просила Україну воювати з Росією від нашого імені

Політичний радник прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан розкритикував переконання, що Україна веде боротьбу з Росією заради безпеки всієї Європи. Москва та Київ нібито хочуть продовження "збройного конфлікту".

Як передає Цензор.НЕТ, його цитує угорське медіа Telex.

За його словами, Угорщина підтримує ідею посилення обороноздатності Європи та збільшення військових витрат, однак Будапешт має озброювати себе, бо там не хочуть конфронтації з Росією.

Він не погодився з поширеною в Європі думкою, що Україна в війні з Росією бореться і за безпеку Європи.

"Українці воюють за себе, і вони мають на це право. Але ця війна — не за нашу безпеку. Ми ніколи не просили їх воювати від нашого імені. Українці роблять свою справу — це їхнє рішення. Подивимось, чим закінчиться ця стратегія", - заявив Балаж Орбан.

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Окрім цього, радник Орбана вважає, що побоюватися нападу Росії на країни-члени НАТО "нереалістично", оскільки "НАТО набагато сильніший за Росію".

"Українці та росіяни хочуть продовжувати війну, і в цьому питанні обидві сторони мають свої аргументи. Тому Віктор Орбан пропонує залучити нейтральних посередників, які чинитимуть тиск на обидві сторони й відновлять канали комунікації, щоб покласти край збройному конфлікту.

Сотні тисяч людей вже загинули, мільйони покинули країну, втратили фінансову незалежність […] Тому угорський прем'єр-міністр намагався переконати українського президента Володимира Зеленського, що час не на його користь і що найкраще було б, якби він також прагнув домовитися", - пояснив він.

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