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Новини Членство Канади в ЄС
2 009 26

Орбан: Україна отримає 20-25% бюджету ЄС

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що 20-25% бюджету Європейського Союзу буде спрямовано на підтримку України.

Про це він сказав в ефірі радіо Kossuth, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

Орбан розкритикував проєкт бюджету, назвавши його таким, що не має стратегічної основи. "Цей бюджет має лише одну мету: хитро і приховано прийняти Україну до Європейського Союзу", - заявив він.

Він також порівняв перспективу вступу України з міграційною політикою: "Одного разу впустивши, ви вже не зможете їх стримати". Орбан вважає, що Україна не готова до членства і вступ лише поглинатиме ресурси.

Раніше він підтримав фермерські протести в Будапешті, які стали реакцією на плани Єврокомісії щодо нового бюджету ЄС з 2028 року.

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Автор: 

членство в ЄС (1337) Віктор Орбан (600)


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Топ коментарі
+6
Ага! 120% мля.. де вони викопали цього ідіота?
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18.07.2025 13:29 Відповісти
+5
Пора Орбана викинкти нах з Євросоюзу, щоб поберегти його здоров'я - помре ж від заздрощів.
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18.07.2025 13:33 Відповісти
+4
Йди нах - 0.1% ВВП ЄС йде на допомогу Україні - прямо тягар весь піздєц
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18.07.2025 13:31 Відповісти
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И это правильно а Орбана скоро посадят.
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18.07.2025 13:29 Відповісти
не встигнуть його посадити

схоже у Орбана приступ амфібіотропної асфіксії

тобто жаба душить
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18.07.2025 13:42 Відповісти
Шось вона, ця жаба, якась слабенька, ні як не додушить цю свиню.
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18.07.2025 14:07 Відповісти
Посадять по "технології" сусіда мадярів володаря Трансільванії Влада Цепеша-Дракули. На правильно загострену палю.
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18.07.2025 13:42 Відповісти
Ага! 120% мля.. де вони викопали цього ідіота?
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18.07.2025 13:29 Відповісти
Якби...
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18.07.2025 13:31 Відповісти
А чого ***** так переймається? Мабуть кацапський прутень в його дуплі підказує?
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18.07.2025 13:31 Відповісти
Бо він та його МУДЬЯрія дотаційні. Піявки вони у ЄС. Смокчуть та смокчуть. Ну Орбан з Сіярто та уйобіками ще у московитів смокчут.
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18.07.2025 14:10 Відповісти
Йди нах - 0.1% ВВП ЄС йде на допомогу Україні - прямо тягар весь піздєц
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18.07.2025 13:31 Відповісти
Насправді,Україна дає такий кредит ЄС,тим що стримує кацапську мразь,це трильйони!!!!
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18.07.2025 14:08 Відповісти
Крадійливий рахуватель чужих грошей.
Та й ще й повне брехло!
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18.07.2025 13:31 Відповісти
Пора Орбана викинкти нах з Євросоюзу, щоб поберегти його здоров'я - помре ж від заздрощів.
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18.07.2025 13:33 Відповісти
Угорщина нчого не вносить до бюджету ЕС, вона лише намагаэться витягти з цього бюджета якнайбільше. При цьому в Угорщині немає війни і немає жодного іншого фактору для того, щоб бути на стільки збитковою державою, що потребує постійної підтримки.
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18.07.2025 13:34 Відповісти
То що раніше отримувала Угорщина вже не отримає.

'Єслі в кранє нєт води, значіт спізділі хохли', це тепер нова мантра в угорців і словаків
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18.07.2025 13:37 Відповісти
А чого не 75-80%, чи 90-95%?
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18.07.2025 13:40 Відповісти
Здохни,підар.
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18.07.2025 13:43 Відповісти
От чого ви ханти-мансійця цькуєте?! Він також чілавєк!
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18.07.2025 13:46 Відповісти
Треба 50%.
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18.07.2025 13:55 Відповісти
Вже по одній справі Шабуніна не впустять туди.
Причому Орбан,його роль в ЄС на десятому місці,хоча якщо новий лідер поговорить з ним нормально,то і Орбан буде не проти.
Тобто,вся справа в комунікації,недопущенні політичних репресій,повага до свободи слова,недопущення ермака до керування міжнародними відносинами на держ.рівні.
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18.07.2025 13:56 Відповісти
Чия б корова мичала. Точніше-квакала, як ця товста уйобіщна жаба.
"Найбільшим одержувачем коштів ЄС, як і роком раніше, була Польща, яка отримала на 8,2 млрд. євро більше, ніж внесла до бюджету Євросоюзу. За нею слідують Румунія (6,0 млрд євро) та Угорщина (4,6 млрд євро)." https://glavcom.ua/world/world-economy/holovni-krajini-donori-ta-spozhivachi-hroshej-jes-khto-najbilshe-otrimuje-i-vitrachaje-1015299.html Джерело.
Я б ще зрозумів якби про таке казав Мерц чи Макрон, які набагато більше вносять аніж отримують. Але ж цей підар харчується з Євросоюзу, отримаючи на 4,6 лярда більше, аніж вносить. З такими розкладами треба їбало закрити та сидіти собі тихесенько.
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18.07.2025 13:56 Відповісти
Да, жаба венгерская, а ты получишь кабачок в задницу 😝🌈
Может сразу два даже🤣
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18.07.2025 14:01 Відповісти
Помилився в цифрах, не 20-25%, а 87%, все за конспектами ********** виборів 24 року
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18.07.2025 14:02 Відповісти
"мадяра безугла" - зірковий час
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18.07.2025 14:04 Відповісти
Це точно, варто лише запустити одне дрібне лайно, типу Угорщини, до ЄС і потім носитися з ним як з малою дитиною, а воно ще й права качає, сидячи на дотаціях
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18.07.2025 14:06 Відповісти
Монголоїд ти про що взагалі трендиш??? тИ , дуже боїшся України, і це добре, бо з часом отримаєш по заслугах своїх, і тоді буде ще боляче!!!
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18.07.2025 14:08 Відповісти
коли він вже заткнеться?
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18.07.2025 14:09 Відповісти
 
 