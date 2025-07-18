Орбан: Україна отримає 20-25% бюджету ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що 20-25% бюджету Європейського Союзу буде спрямовано на підтримку України.

Про це він сказав в ефірі радіо Kossuth, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

Орбан розкритикував проєкт бюджету, назвавши його таким, що не має стратегічної основи. "Цей бюджет має лише одну мету: хитро і приховано прийняти Україну до Європейського Союзу", - заявив він.

Він також порівняв перспективу вступу України з міграційною політикою: "Одного разу впустивши, ви вже не зможете їх стримати". Орбан вважає, що Україна не готова до членства і вступ лише поглинатиме ресурси.

Раніше він підтримав фермерські протести в Будапешті, які стали реакцією на плани Єврокомісії щодо нового бюджету ЄС з 2028 року.

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