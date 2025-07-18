Орбан: Україна отримає 20-25% бюджету ЄС
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що 20-25% бюджету Європейського Союзу буде спрямовано на підтримку України.
Про це він сказав в ефірі радіо Kossuth, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.
Орбан розкритикував проєкт бюджету, назвавши його таким, що не має стратегічної основи. "Цей бюджет має лише одну мету: хитро і приховано прийняти Україну до Європейського Союзу", - заявив він.
Він також порівняв перспективу вступу України з міграційною політикою: "Одного разу впустивши, ви вже не зможете їх стримати". Орбан вважає, що Україна не готова до членства і вступ лише поглинатиме ресурси.
Раніше він підтримав фермерські протести в Будапешті, які стали реакцією на плани Єврокомісії щодо нового бюджету ЄС з 2028 року.
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схоже у Орбана приступ амфібіотропної асфіксії
тобто жаба душить
Та й ще й повне брехло!
'Єслі в кранє нєт води, значіт спізділі хохли', це тепер нова мантра в угорців і словаків
Причому Орбан,його роль в ЄС на десятому місці,хоча якщо новий лідер поговорить з ним нормально,то і Орбан буде не проти.
Тобто,вся справа в комунікації,недопущенні політичних репресій,повага до свободи слова,недопущення ермака до керування міжнародними відносинами на держ.рівні.
"Найбільшим одержувачем коштів ЄС, як і роком раніше, була Польща, яка отримала на 8,2 млрд. євро більше, ніж внесла до бюджету Євросоюзу. За нею слідують Румунія (6,0 млрд євро) та Угорщина (4,6 млрд євро)." https://glavcom.ua/world/world-economy/holovni-krajini-donori-ta-spozhivachi-hroshej-jes-khto-najbilshe-otrimuje-i-vitrachaje-1015299.html Джерело.
Я б ще зрозумів якби про таке казав Мерц чи Макрон, які набагато більше вносять аніж отримують. Але ж цей підар харчується з Євросоюзу, отримаючи на 4,6 лярда більше, аніж вносить. З такими розкладами треба їбало закрити та сидіти собі тихесенько.
Может сразу два даже🤣