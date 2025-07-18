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Новости Членство Канады в ЕС
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Орбан: Украина получит 20-25% бюджета ЕС

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что 20-25% бюджета Европейского Союза будет направлено на поддержку Украины.

Об этом он сказал в эфире радио Kossuth, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

Орбан раскритиковал проект бюджета, назвав его таким, что не имеет стратегической основы. "Этот бюджет имеет только одну цель: хитро и скрыто принять Украину в Европейский Союз", - заявил он.

Он также сравнил перспективу вступления Украины с миграционной политикой: "Однажды впустив, вы уже не сможете их сдержать". Орбан считает, что Украина не готова к членству и вступление будет лишь поглощать ресурсы.

Ранее он поддержал фермерские протесты в Будапеште, которые стали реакцией на планы Еврокомиссии по новому бюджету ЕС с 2028 года.

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Автор: 

членство в ЕС (1100) Виктор Орбан (505)


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Топ комментарии
+16
Ага! 120% мля.. де вони викопали цього ідіота?
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18.07.2025 13:29 Ответить
+14
Пора Орбана викинкти нах з Євросоюзу, щоб поберегти його здоров'я - помре ж від заздрощів.
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18.07.2025 13:33 Ответить
+13
И это правильно а Орбана скоро посадят.
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18.07.2025 13:29 Ответить
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И это правильно а Орбана скоро посадят.
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18.07.2025 13:29 Ответить
не встигнуть його посадити

схоже у Орбана приступ амфібіотропної асфіксії

тобто жаба душить
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18.07.2025 13:42 Ответить
Шось вона, ця жаба, якась слабенька, ні як не додушить цю свиню.
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18.07.2025 14:07 Ответить
то не проста жаба
не додушить - цицькі дасть

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18.07.2025 14:14 Ответить
Та вже якось поквапте ту жабу, бо там чергу за Орбаном, Фіцо з Вучичем тощо зайняли.
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18.07.2025 14:18 Ответить
Посадять по "технології" сусіда мадярів володаря Трансільванії Влада Цепеша-Дракули. На правильно загострену палю.
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18.07.2025 13:42 Ответить
Ага! 120% мля.. де вони викопали цього ідіота?
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18.07.2025 13:29 Ответить
Якби...
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18.07.2025 13:31 Ответить
А чого ***** так переймається? Мабуть кацапський прутень в його дуплі підказує?
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18.07.2025 13:31 Ответить
Бо він та його МУДЬЯрія дотаційні. Піявки вони у ЄС. Смокчуть та смокчуть. Ну Орбан з Сіярто та уйобіками ще у московитів смокчут.
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18.07.2025 14:10 Ответить
Йди нах - 0.1% ВВП ЄС йде на допомогу Україні - прямо тягар весь піздєц
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18.07.2025 13:31 Ответить
Насправді,Україна дає такий кредит ЄС,тим що стримує кацапську мразь,це трильйони!!!!
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18.07.2025 14:08 Ответить
Крадійливий рахуватель чужих грошей.
Та й ще й повне брехло!
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18.07.2025 13:31 Ответить
Пора Орбана викинкти нах з Євросоюзу, щоб поберегти його здоров'я - помре ж від заздрощів.
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18.07.2025 13:33 Ответить
Угорщина нчого не вносить до бюджету ЕС, вона лише намагаэться витягти з цього бюджета якнайбільше. При цьому в Угорщині немає війни і немає жодного іншого фактору для того, щоб бути на стільки збитковою державою, що потребує постійної підтримки.
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18.07.2025 13:34 Ответить
То що раніше отримувала Угорщина вже не отримає.

'Єслі в кранє нєт води, значіт спізділі хохли', це тепер нова мантра в угорців і словаків
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18.07.2025 13:37 Ответить
А чого не 75-80%, чи 90-95%?
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18.07.2025 13:40 Ответить
Здохни,підар.
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18.07.2025 13:43 Ответить
От чого ви ханти-мансійця цькуєте?! Він також чілавєк!
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18.07.2025 13:46 Ответить
Вже по одній справі Шабуніна не впустять туди.
Причому Орбан,його роль в ЄС на десятому місці,хоча якщо новий лідер поговорить з ним нормально,то і Орбан буде не проти.
Тобто,вся справа в комунікації,недопущенні політичних репресій,повага до свободи слова,недопущення ермака до керування міжнародними відносинами на держ.рівні.
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18.07.2025 13:56 Ответить
Чия б корова мичала. Точніше-квакала, як ця товста уйобіщна жаба.
"Найбільшим одержувачем коштів ЄС, як і роком раніше, була Польща, яка отримала на 8,2 млрд. євро більше, ніж внесла до бюджету Євросоюзу. За нею слідують Румунія (6,0 млрд євро) та Угорщина (4,6 млрд євро)." https://glavcom.ua/world/world-economy/holovni-krajini-donori-ta-spozhivachi-hroshej-jes-khto-najbilshe-otrimuje-i-vitrachaje-1015299.html Джерело.
Я б ще зрозумів якби про таке казав Мерц чи Макрон, які набагато більше вносять аніж отримують. Але ж цей підар харчується з Євросоюзу, отримаючи на 4,6 лярда більше, аніж вносить. З такими розкладами треба їбало закрити та сидіти собі тихесенько.
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18.07.2025 13:56 Ответить
Да, жаба венгерская, а ты получишь кабачок в задницу 😝🌈
Может сразу два даже🤣
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18.07.2025 14:01 Ответить
Помилився в цифрах, не 20-25%, а 87%, все за конспектами ********** виборів 24 року
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18.07.2025 14:02 Ответить
"мадяра безугла" - зірковий час
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18.07.2025 14:04 Ответить
Це точно, варто лише запустити одне дрібне лайно, типу Угорщини, до ЄС і потім носитися з ним як з малою дитиною, а воно ще й права качає, сидячи на дотаціях
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18.07.2025 14:06 Ответить
Монголоїд ти про що взагалі трендиш??? тИ , дуже боїшся України, і це добре, бо з часом отримаєш по заслугах своїх, і тоді буде ще боляче!!!
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18.07.2025 14:08 Ответить
коли він вже заткнеться?
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18.07.2025 14:09 Ответить
Даже жабосамец порадовался за Украину!
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18.07.2025 14:14 Ответить
А ти бидло яким боком ти сидиш на дотаціях ЄС ?
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18.07.2025 14:37 Ответить
Брехня - 1-2% максимум
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18.07.2025 14:48 Ответить
прорашистський мадяр може власною слиною від зависті ,про можливе прийняття України в ЄС, захлиснутися
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18.07.2025 14:58 Ответить
Наші біженці піднімають економіку у країнах перебування. Тому, якщо зайдемо до Союзу европейських країн ніяких проблем від нації хліборобів- трударів апріорі бути не може. Мадяр верзе дурної.
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18.07.2025 15:13 Ответить
 
 