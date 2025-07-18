Орбан: Украина получит 20-25% бюджета ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что 20-25% бюджета Европейского Союза будет направлено на поддержку Украины.
Об этом он сказал в эфире радио Kossuth, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.
Орбан раскритиковал проект бюджета, назвав его таким, что не имеет стратегической основы. "Этот бюджет имеет только одну цель: хитро и скрыто принять Украину в Европейский Союз", - заявил он.
Он также сравнил перспективу вступления Украины с миграционной политикой: "Однажды впустив, вы уже не сможете их сдержать". Орбан считает, что Украина не готова к членству и вступление будет лишь поглощать ресурсы.
Ранее он поддержал фермерские протесты в Будапеште, которые стали реакцией на планы Еврокомиссии по новому бюджету ЕС с 2028 года.
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схоже у Орбана приступ амфібіотропної асфіксії
тобто жаба душить
не додушить - цицькі дасть
Та й ще й повне брехло!
'Єслі в кранє нєт води, значіт спізділі хохли', це тепер нова мантра в угорців і словаків
Причому Орбан,його роль в ЄС на десятому місці,хоча якщо новий лідер поговорить з ним нормально,то і Орбан буде не проти.
Тобто,вся справа в комунікації,недопущенні політичних репресій,повага до свободи слова,недопущення ермака до керування міжнародними відносинами на держ.рівні.
"Найбільшим одержувачем коштів ЄС, як і роком раніше, була Польща, яка отримала на 8,2 млрд. євро більше, ніж внесла до бюджету Євросоюзу. За нею слідують Румунія (6,0 млрд євро) та Угорщина (4,6 млрд євро)." https://glavcom.ua/world/world-economy/holovni-krajini-donori-ta-spozhivachi-hroshej-jes-khto-najbilshe-otrimuje-i-vitrachaje-1015299.html Джерело.
Я б ще зрозумів якби про таке казав Мерц чи Макрон, які набагато більше вносять аніж отримують. Але ж цей підар харчується з Євросоюзу, отримаючи на 4,6 лярда більше, аніж вносить. З такими розкладами треба їбало закрити та сидіти собі тихесенько.
Может сразу два даже🤣