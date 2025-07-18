Орбан: Украина получит 20-25% бюджета ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что 20-25% бюджета Европейского Союза будет направлено на поддержку Украины.

Об этом он сказал в эфире радио Kossuth, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

Орбан раскритиковал проект бюджета, назвав его таким, что не имеет стратегической основы. "Этот бюджет имеет только одну цель: хитро и скрыто принять Украину в Европейский Союз", - заявил он.

Он также сравнил перспективу вступления Украины с миграционной политикой: "Однажды впустив, вы уже не сможете их сдержать". Орбан считает, что Украина не готова к членству и вступление будет лишь поглощать ресурсы.

Ранее он поддержал фермерские протесты в Будапеште, которые стали реакцией на планы Еврокомиссии по новому бюджету ЕС с 2028 года.

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