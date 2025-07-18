Советник Орбана: Венгрия никогда не просила Украину воевать с Россией от нашего имени
Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан раскритиковал убеждение, что Украина ведет борьбу с Россией ради безопасности всей Европы. Москва и Киев якобы хотят продолжения "вооруженного конфликта".
Как передает Цензор.НЕТ, его цитирует венгерское медиа Telex.
По его словам, Венгрия поддерживает идею усиления обороноспособности Европы и увеличения военных расходов, однако Будапешт должен вооружать себя, потому что там не хотят конфронтации с Россией.
Он не согласился с распространенным в Европе мнением, что Украина в войне с Россией борется и за безопасность Европы.
"Украинцы воюют за себя, и они имеют на это право. Но эта война - не за нашу безопасность. Мы никогда не просили их воевать от нашего имени. Украинцы делают свое дело - это их решение. Посмотрим, чем закончится эта стратегия", - заявил Балаж Орбан.
Кроме этого, советник Орбана считает, что опасаться нападения России на страны-члены НАТО "нереалистично", поскольку "НАТО намного сильнее России".
"Украинцы и россияне хотят продолжать войну, и в этом вопросе обе стороны имеют свои аргументы. Поэтому Виктор Орбан предлагает привлечь нейтральных посредников, которые будут оказывать давление на обе стороны и восстановят каналы коммуникации, чтобы положить конец вооруженному конфликту.
Сотни тысяч людей уже погибли, миллионы покинули страну, потеряли финансовую независимость [...] Поэтому венгерский премьер-министр пытался убедить украинского президента Владимира Зеленского, что время не в его пользу и что лучше было бы, если бы он также стремился договориться", - пояснил он.
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Це значить що та вонючою вєнгрія мала б вийти з НАТО та сидіть наодинці зі своїми 2-ма бригадами проти півтора мільйона козломордих.
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Крім того:
Понад 19 000 осіб отримали поранення.
Близько 200 000 угорців були змушені втекти з країни як біженці.
Тисячі людей були заарештовані, а сотні (за деякими даними, від 200 до 350) були страчені після придушення повстання.
Аргументів більше чим вдосталь.
Вчепилися б ви до гиляки.
Чардаш на ноги, слив'янку в пельку і від'їбіться від нас.
Їх там клонують чи шо !?
Взагалі то Україна за Угорщину і не воює . Вперше про таке чую .
Цікаво звідки воно це взяло ? Може курнув трави неякісної і примарилось ?
«Можно ли оформить венгерскую визу в 2025 году
Да, сейчас россиянам доступны любые категории виз в Венгрию.
White Card в РФ можно оформить через представительство Венгрии в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге, а также через официального партнера венгерских представительств - визовый центр VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Хабаровске и https://visa.vfsglobal.com/rus/ru/hun/attend-centre других городах.»
Данная виза относится к категории долгосрочных виз типа D. Позволяет находиться в Венгрии удаленному сотруднику сроком до 2-х лет - условия предоставления визы читайте в следующем разделе.
Преимущества визы
Что дает ВНЖ (White Card) Венгрии:
жизнь в безопасной европейской стране;‼️путешествия без дополнительных виз по государствам Шенгена сроком до 90 дней в любой полугодовой период;‼️доступ к услугам банков страны;комфортные условия для удаленных работников - в Венгрии есть множество коворкингов, многие общественные места оснащены бесплатным доступом в интернет.
В этом случае уже через 3 года постоянного проживания в Венгрии можно получить ПМЖ, а через 8 лет - гражданство этого государства, при этом срок пребывания по White Card не учитывается.
Тобто він зараз нагонить у ЕС ЗЕЛЕНИХ человічків, які вбивали в Україні українців
оди в ліс
П.С - команда Орбана ніколи не скаже те , що б не сподобалось Трампу !