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Советник Орбана: Венгрия никогда не просила Украину воевать с Россией от нашего имени

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан раскритиковал убеждение, что Украина ведет борьбу с Россией ради безопасности всей Европы. Москва и Киев якобы хотят продолжения "вооруженного конфликта".

Как передает Цензор.НЕТ, его цитирует венгерское медиа Telex.

По его словам, Венгрия поддерживает идею усиления обороноспособности Европы и увеличения военных расходов, однако Будапешт должен вооружать себя, потому что там не хотят конфронтации с Россией.

Он не согласился с распространенным в Европе мнением, что Украина в войне с Россией борется и за безопасность Европы.

"Украинцы воюют за себя, и они имеют на это право. Но эта война - не за нашу безопасность. Мы никогда не просили их воевать от нашего имени. Украинцы делают свое дело - это их решение. Посмотрим, чем закончится эта стратегия", - заявил Балаж Орбан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан: Украина получит 20-25% бюджета ЕС

Кроме этого, советник Орбана считает, что опасаться нападения России на страны-члены НАТО "нереалистично", поскольку "НАТО намного сильнее России".

"Украинцы и россияне хотят продолжать войну, и в этом вопросе обе стороны имеют свои аргументы. Поэтому Виктор Орбан предлагает привлечь нейтральных посредников, которые будут оказывать давление на обе стороны и восстановят каналы коммуникации, чтобы положить конец вооруженному конфликту.

Сотни тысяч людей уже погибли, миллионы покинули страну, потеряли финансовую независимость [...] Поэтому венгерский премьер-министр пытался убедить украинского президента Владимира Зеленского, что время не в его пользу и что лучше было бы, если бы он также стремился договориться", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы в странах Евросоюза состоялось голосование по членству Украины в ЕС, то большинство сказали бы "нет", - Орбан

Автор: 

безопасность (1122) Венгрия (2050) Европа (1961) Виктор Орбан (506) война в Украине (5264)


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Топ комментарии
+21
мало вас в 1956 р. кацапи танками давили !

.
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18.07.2025 21:17 Ответить
+10
Всі орбани дегенерати.
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18.07.2025 21:19 Ответить
+8
Під час Угорської революції 1956 року загинуло приблизно 2500-3000 угорців.

Крім того:

Понад 19 000 осіб отримали поранення.

Близько 200 000 угорців були змушені втекти з країни як біженці.

Тисячі людей були заарештовані, а сотні (за деякими даними, від 200 до 350) були страчені після придушення повстання.
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18.07.2025 21:24 Ответить
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Окрім цього, радник Орбана вважає, що побоюватися нападу Росії на країни-члени НАТО "нереалістично", оскільки "НАТО набагато сильніший за Росію" Ото ж ти такий і розумний шо сидиш під парасолькою НАТО і патякаєш за кацапсячі 30 серебряників. А потрапили ви в НАТО по причині краху совка та варшавського договору і на цій хвилі блоку НАТО треба було формувати буферну зону від бувшого совка, тому шо вони знали, що будуть спроби кремля його відновити, а з ним могли б реанімувати і так званий варшавський договір. Тому треба було діяти швидко, так сказати користатись моментом.
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18.07.2025 21:16 Ответить
А ще пі'дору не завадило б нагадати ультиматум орків перед початком вторгнення - НАТО на кордони 1997 року.

Це значить що та вонючою вєнгрія мала б вийти з НАТО та сидіть наодинці зі своїми 2-ма бригадами проти півтора мільйона козломордих.
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18.07.2025 21:30 Ответить
мало вас в 1956 р. кацапи танками давили !

.
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18.07.2025 21:17 Ответить
Під час Угорської революції 1956 року загинуло приблизно 2500-3000 угорців.

Крім того:

Понад 19 000 осіб отримали поранення.

Близько 200 000 угорців були змушені втекти з країни як біженці.

Тисячі людей були заарештовані, а сотні (за деякими даними, від 200 до 350) були страчені після придушення повстання.
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18.07.2025 21:24 Ответить
Так, мабуть, зараз там у владі потомки тих, хто допомагав ссср страчувати своїх співвітчизників
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18.07.2025 21:53 Ответить
Так, зеленський і хотів домовитись... посередині, але ***** хоче всю Україну!
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18.07.2025 21:18 Ответить
Всі орбани дегенерати.
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18.07.2025 21:19 Ответить
Шо ти можеш нарадити? - якби мовчав - зійшов би за розумного
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18.07.2025 21:19 Ответить
Память справді, коротка!
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18.07.2025 21:23 Ответить
Венгрия вступила в НАТО видимо боясь, шо Украина нападет).
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18.07.2025 21:28 Ответить
Впевнений. Бо кацапів, як виявилось, вони не бояться. Вони ж вже сказали що у разі вводу росією військ в Угорщину вони не будуть чинити спротиву.
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18.07.2025 21:39 Ответить
"Не боятся" пока члены НАТО и есть барьер- Украина, лицемеры хреновы.
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18.07.2025 21:45 Ответить
Вся собача гавкотнява Орбана та його посіпак - це не воля чи думка всього народу Угорщини, як і в випадку із Фіцо та Словаччиною.
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18.07.2025 21:30 Ответить
Ідійот!
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18.07.2025 21:32 Ответить
Чує моє серце що попросять мадяр нафіг з НАТО і із ЄС по закінченню війни.
Аргументів більше чим вдосталь.
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18.07.2025 21:32 Ответить
В Угорщині живе не тільки Орбан. А в ЕС є не тільки Угорщина. Але судячи по тутешніх новинах це так...
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18.07.2025 21:32 Ответить
Пам*ять коротка, забули 56 рік. Раша швидко напомнить "Медаль за город Будапешт".
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18.07.2025 21:32 Ответить
Там ше 1849-й рік був.
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18.07.2025 22:02 Ответить
А шо в Угорщині вже все "*******" - шо до України вчепилися?

Вчепилися б ви до гиляки.

Чардаш на ноги, слив'янку в пельку і від'їбіться від нас.
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18.07.2025 21:32 Ответить
Ще один - орбан . І мабуть такий же дегенерат як і Вітьок .
Їх там клонують чи шо !?
Взагалі то Україна за Угорщину і не воює . Вперше про таке чую .
Цікаво звідки воно це взяло ? Може курнув трави неякісної і примарилось ?
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18.07.2025 21:36 Ответить
Ну тогда всё, нужно прекращать защищаться. Я то думал Венгрия очень просила... . А оказывается мы не правильно их поняли... Эх зря воюем.
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18.07.2025 21:39 Ответить
Хоч в протиріччя старшому ****** (який бреше, що Україна напала на Крим, на Донбас) цей молодший визнав, що Україна воює за власну незалежність,.
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18.07.2025 21:39 Ответить
Во быканул не подумал!? И где там такие долбодятлы берутся? Не зарекался бы утырок.
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18.07.2025 21:42 Ответить
Этот дебил вообще в курсе, что параша напала на Украину, а не наоборот?
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18.07.2025 21:45 Ответить
Ось шо Орбан зробив
«Можно ли оформить венгерскую визу в 2025 году

Да, сейчас россиянам доступны любые категории виз в Венгрию.

White Card в РФ можно оформить через представительство Венгрии в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге, а также через официального партнера венгерских представительств - визовый центр VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Хабаровске и https://visa.vfsglobal.com/rus/ru/hun/attend-centre других городах.»
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18.07.2025 21:55 Ответить
Особенности визы цифрового кочевника в Венгрию

Данная виза относится к категории долгосрочных виз типа D. Позволяет находиться в Венгрии удаленному сотруднику сроком до 2-х лет - условия предоставления визы читайте в следующем разделе.
Преимущества визы

Что дает ВНЖ (White Card) Венгрии:

жизнь в безопасной европейской стране;‼️путешествия без дополнительных виз по государствам Шенгена сроком до 90 дней в любой полугодовой период;‼️доступ к услугам банков страны;комфортные условия для удаленных работников - в Венгрии есть множество коворкингов, многие общественные места оснащены бесплатным доступом в интернет.
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18.07.2025 21:58 Ответить
Многие иностранцы за время проживания в Венгрии по Белой карте оформляют ВНЖ по другому основанию (например, находят здесь работу или приобретают недвижимость) и остаются жить в этой стране.

В этом случае уже через 3 года постоянного проживания в Венгрии можно получить ПМЖ, а через 8 лет - гражданство этого государства, при этом срок пребывания по White Card не учитывается.
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18.07.2025 21:59 Ответить
‼️‼️
Тобто він зараз нагонить у ЕС ЗЕЛЕНИХ человічків, які вбивали в Україні українців
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18.07.2025 22:01 Ответить
Уобок, й
оди в ліс
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18.07.2025 22:00 Ответить
Вікно Овертона ? З початку це кажуть мадяри , потім - європейські ультраправі типу АфД , а потім - про це вже кажуть всі .
П.С - команда Орбана ніколи не скаже те , що б не сподобалось Трампу !
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18.07.2025 22:00 Ответить
Як це добре звучить, що ми не просили Україну допомоги!!! Зараз ці підари можуть казати все що завгодно, завдяки тому що Україна стримує монголоїдів, але як би ці підари угорськи співали коли б Україна програла???? Отож!!!!
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18.07.2025 22:05 Ответить
Вони там шо всі орбани?!!
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18.07.2025 22:05 Ответить
 
 