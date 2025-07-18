Советник Орбана: Венгрия никогда не просила Украину воевать с Россией от нашего имени

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан раскритиковал убеждение, что Украина ведет борьбу с Россией ради безопасности всей Европы. Москва и Киев якобы хотят продолжения "вооруженного конфликта".

Как передает Цензор.НЕТ, его цитирует венгерское медиа Telex.

По его словам, Венгрия поддерживает идею усиления обороноспособности Европы и увеличения военных расходов, однако Будапешт должен вооружать себя, потому что там не хотят конфронтации с Россией.

Он не согласился с распространенным в Европе мнением, что Украина в войне с Россией борется и за безопасность Европы.

"Украинцы воюют за себя, и они имеют на это право. Но эта война - не за нашу безопасность. Мы никогда не просили их воевать от нашего имени. Украинцы делают свое дело - это их решение. Посмотрим, чем закончится эта стратегия", - заявил Балаж Орбан.

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Кроме этого, советник Орбана считает, что опасаться нападения России на страны-члены НАТО "нереалистично", поскольку "НАТО намного сильнее России".

"Украинцы и россияне хотят продолжать войну, и в этом вопросе обе стороны имеют свои аргументы. Поэтому Виктор Орбан предлагает привлечь нейтральных посредников, которые будут оказывать давление на обе стороны и восстановят каналы коммуникации, чтобы положить конец вооруженному конфликту.

Сотни тысяч людей уже погибли, миллионы покинули страну, потеряли финансовую независимость [...] Поэтому венгерский премьер-министр пытался убедить украинского президента Владимира Зеленского, что время не в его пользу и что лучше было бы, если бы он также стремился договориться", - пояснил он.

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