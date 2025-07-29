Глава "Роскосмоса" Баканов прибыл в США для встречи с руководством NASA впервые за 8 лет

Генеральный директор российского космического агентства "Роскосмос" Дмитрий Баканов прибыл в США, где впервые за восемь лет проведет встречу с руководством Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Переговоры Баканова с министром транспорта США Шоном Даффи, который также временно возглавляет NASA, состоятся в Хьюстоне, где расположена штаб-квартира NASA - Космический центр имени Линдона Джонсона и Центр управления полетами.

Среди тем встречи чиновников продолжение программы перекрестных полетов и дальнейшая эксплуатация Международной космической станции (МКС).

Также Баканов должен встретиться с командой миссии NASA Crew-11, которая включает российского космонавта Олега Платонова. Эта миссия должна отправиться на МКС на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска 31 июля. Кроме того, он посетит Космический центр имени Линдона Джонсона и объекты компаний Boeing и SpaceX, производящих космические корабли.

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Космическая отрасль остается одной из немногих в которых продолжается сотрудничество между США и РФ после полномасштабного вторжения России в Украину.