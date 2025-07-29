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Новости Санкции США против России
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Глава "Роскосмоса" Баканов прибыл в США для встречи с руководством NASA впервые за 8 лет

Роскосмос NASA

Генеральный директор российского космического агентства "Роскосмос" Дмитрий Баканов прибыл в США, где впервые за восемь лет проведет встречу с руководством Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Переговоры Баканова с министром транспорта США Шоном Даффи, который также временно возглавляет NASA, состоятся в Хьюстоне, где расположена штаб-квартира NASA - Космический центр имени Линдона Джонсона и Центр управления полетами.

Среди тем встречи чиновников продолжение программы перекрестных полетов и дальнейшая эксплуатация Международной космической станции (МКС).

Также Баканов должен встретиться с командой миссии NASA Crew-11, которая включает российского космонавта Олега Платонова. Эта миссия должна отправиться на МКС на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска 31 июля. Кроме того, он посетит Космический центр имени Линдона Джонсона и объекты компаний Boeing и SpaceX, производящих космические корабли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава "Роскосмоса" пообещал через два года повторить успех SpaceX. Но денег на спутники у корпорации нет

Космическая отрасль остается одной из немногих в которых продолжается сотрудничество между США и РФ после полномасштабного вторжения России в Украину.

Автор: 

NASA (130) космос (790) Роскосмос (60) США (27596)


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Топ комментарии
+4
ще талібан до Штатів запросіть
вони теж прагнуть освоїти космос, разом із кацапами
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29.07.2025 22:30 Ответить
+3
Тепер зрозуміло, чому Ванька Баканов не став українцем.
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29.07.2025 22:29 Ответить
+3
Баканов... Це часом не родич? Я не здивуюсь, якщо так...
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29.07.2025 22:30 Ответить
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Тепер зрозуміло, чому Ванька Баканов не став українцем.
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29.07.2025 22:29 Ответить
...залишається однією з небагатьох у яких триває співпраця між США і РФ після повномасштабного вторгнення .. Джерело: https://censor.net/ua/n3565961
- можливо ви просто не про все знаєте ?
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29.07.2025 22:30 Ответить
ще талібан до Штатів запросіть
вони теж прагнуть освоїти космос, разом із кацапами
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29.07.2025 22:30 Ответить
Баканов... Це часом не родич? Я не здивуюсь, якщо так...
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29.07.2025 22:30 Ответить
Приїхав зі своїм батутом.
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29.07.2025 22:31 Ответить
Валька стакан в Европу впервые с 22 года поехала. Этот хер в сша также впервые с 22 года. И при этом Донни орет как он разочарован и введет мего санкции . Никому не кажется что эти новости как-то противоречат друг другу ?
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29.07.2025 22:32 Ответить
Навпаки.
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29.07.2025 22:35 Ответить
хм, і де вони беруться ці баканови
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29.07.2025 22:32 Ответить
Баклан літай ад морем. В космос хоче.
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29.07.2025 22:37 Ответить
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29.07.2025 22:37 Ответить
Керівництво НАСА буде вимагати докази польоту Гагаріна у Космос.
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29.07.2025 22:42 Ответить
Євросоюз не може виключити Росію з Міжнародного експериментального термоядерного реактора (ITER) - найбільшого у світі наукового проекту в сфері контрольованого термоядерного синтезу.
Про це заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен у письмовій відповіді на запит депутатів Європарламенту.
За словами Йоргенсена, діюча угода по ITER не передбачає можливості примусового виключення будь-якого учасника, включаючи Росію. Припинити участь у проекті країна може лише за власною ініціативою.
У ITER, окрім Росії та Євросоюзу, також входять Китай, Індія, Японія, Південна Корея та США.
Сам проект реалізується на півдні Франції, при цьому Європа покриває близько 45% його вартості, інші країни - приблизно по 9% кожна.
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29.07.2025 22:43 Ответить
ITER вважається спробою створити чистy енергетикy - джерело, засноване на термоядерних реакціях, аналогічних тим, що відбуваються в надрах зірок.
У випадку успіху він може стати основою безпечної, безвикидної та практично невичерпної енергетики.

Росія, незважаючи на санкції та міжнародну ізоляцію через напад на Україну, залишається офіційним учасником проєкту.
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29.07.2025 22:50 Ответить
Нагуя Трампу такі манси з рашкою?
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29.07.2025 22:45 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, Роіся хоче розмістити ЯЗ у космосі.
Офіційні особи Роісі не один раз погрожували США та їх союзникам ядерною зброєю.
НАСА хоче їм допомогти?

От зараз Ірану стало прикро...
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29.07.2025 22:49 Ответить
Феесбешний щур поїхав писдити технології у НАСА.
Хоспаді! Які ці америкоси тупі та наївні.
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29.07.2025 23:02 Ответить
 
 