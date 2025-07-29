Голова "Роскосмосу" пообіцяв за два роки повторити успіх SpaceX. Але грошей на супутники у корпорації немає

Російська державна корпорація "Роскосмос" збирається повторити успіх американської компанії SpaceX Ілона Маска і створити багаторазову ракету, щоб здешевити космічні запуски.

Про це заявив гендиректор "Роскосмосу" Дмітрій Баканов, передає The Moscow Times.

"Із ракетою зараз Маск доводить, що раніше перша ступінь відпрацювала, відстрілилася, впала – і на металобрухт. Зараз по кілька разів першу ступінь використовують, і за рахунок цього відбувається колосальне здешевлення, колосальна економія", – сказав Баканов.

За його словами, технічне завдання на розробку відповідної технології було підписано лише в червні, а на її створення піде півтора-два роки.

"Нам потрібно, щоби це пройшло максимально якісно. Можна й завтра її (технологію, – ред.) спробувати, але тільки результат буде відповідним", – додав Баканов.

Він також нагадав, що багаторазову першу ступінь, окрім США, також розробили в Китаї та Японії.

Зазвичай розгонні ступені після відстиковки стають некерованими і падають на землю чи в океан. Багаторазові ракети-носії цілими повертаються на землю, і їх можна використовувати знову. Вперше цю технологію успішно продемонструвала компанія SpaceX, яка в 2010 році запустила багаторазову ракету Falcon 9. Відтоді пройшло близько 500 успішних запусків (99,4% від загальної кількості).

Попередній глава "Роскосмосу" Юрій Борисов у 2024 році заявляв, що в Росії розробляється багаторазова ракета "Амур-СПГ", яка може бути використана до 100 разів.

Що насправді відбувається з космічною галуззю Росії

Раніше в липні повідомлялося, що російська корпорація "Роскосмос" заморозила проєкти супутникових угруповань широкосмугового доступу "Скіф" та інтернету речей "Марафон IoT" через брак коштів.

На почаку червня віцепрем'єр РФ Денис Мантуров заявив, що Росія побудує та виведе на орбіту власну космічну станцію – Російську орбітальну станцію (РОС) – до 2030 року.

Раніше повідомлялося, що в Росії збираються створити аналог системи супутникового інтернету Starlink від SpaceX Ілона Маска. Розробку веде російська аерокосмічна компанія "Бюро 1440".

Втім, за підсумками 2024 року корпорація "Роскосмос" здійснила лише 17 космічних пусків – на 2 менше, ніж 2023 року, і на 4 менше від показника 2022 року. Таким чином від США, що запустили на орбіту 145 апаратів, Росія відстала більш ніж у 8 разів, а від Китаю (68 пусків) – у 4 рази.

Наприкінці 2023 року стало відомо, що російська держкорпорація "Роскосмос" втратила 180 млрд руб. після відмови інших країн від співробітництва через санкції, запроваджені у відповідь на вторгнення РФ в Україну. Минулого року "Роскосмос" розпродувати активи, щоб наповнити свій бюджет.

Найамбітніші та найдорожчі проєкти "Роскосмосу" – надважка ракета, необхідна, зокрема, для далеких польотів у космос, та будівництво місячної бази фактично призупинені без чітких планів на реалізацію, а найбільший після початку повномасштабної війни проти України проєкт – перша за півстоліття місія на Місяць – закінчився фіаско.

У червні 2024 року стало відомо, що "Роскосмос" не може зробити чотири з шести геостаціонарних супутників, які забезпечують роботу каналів зв'язку між Росією та її "дружніми" країнами.