Голова "Роскосмосу" Баканов прибув до США для зустрічі з керівництвом NASA вперше за 8 років
Генеральний директор російського космічного агентства "Роскосмос" Дмитро Баканов прибув до США, де вперше за вісім років проведе зустріч з керівництвом Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Перемовини Баканов з міністром транспорту США Шоном Даффі, який також тимчасово очолює NASA, відбудуться у Г'юстоні, де розташована штаб-квартира NASA - Космічний центр імені Ліндона Джонсона і Центр управління польотами.
Серед тем зустрічі посадовців продовження програми перехресних польотів і подальша експлуатація Міжнародної космічної станції (МКС).
Також Баканов має зустрітися з командою місії NASA Crew-11, яка включає російського космонавта Олега Платонова. Ця місія має відправитися на МКС на космічному кораблі Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска 31 липня. Крім того, він відвідає Космічний центр імені Ліндона Джонсона і об'єкти компаній Boeing і SpaceX, що виробляють космічні кораблі.
Космічна галузь залишається однією з небагатьох у яких триває співпраця між США і РФ після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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вони теж прагнуть освоїти космос, разом із кацапами
Про це заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен у письмовій відповіді на запит депутатів Європарламенту.
За словами Йоргенсена, діюча угода по ITER не передбачає можливості примусового виключення будь-якого учасника, включаючи Росію. Припинити участь у проекті країна може лише за власною ініціативою.
У ITER, окрім Росії та Євросоюзу, також входять Китай, Індія, Японія, Південна Корея та США.
Сам проект реалізується на півдні Франції, при цьому Європа покриває близько 45% його вартості, інші країни - приблизно по 9% кожна.
У випадку успіху він може стати основою безпечної, безвикидної та практично невичерпної енергетики.
Росія, незважаючи на санкції та міжнародну ізоляцію через напад на Україну, залишається офіційним учасником проєкту.
Офіційні особи Роісі не один раз погрожували США та їх союзникам ядерною зброєю.
НАСА хоче їм допомогти?
От зараз Ірану стало прикро...
Хоспаді! Які ці америкоси тупі та наївні.
він не Дмитро, він дмітрій. Імена не перекладаються. Ви ж не називаєте 43го президента США Георгій Кущ. Тим більше каsапcькі імена. владімір, алєксєй, васілій, гавріла і так далі