Голова "Роскосмосу" Баканов прибув до США для зустрічі з керівництвом NASA вперше за 8 років

Генеральний директор російського космічного агентства "Роскосмос" Дмитро Баканов прибув до США, де вперше за вісім років проведе зустріч з керівництвом Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Перемовини Баканов з міністром транспорту США Шоном Даффі, який також тимчасово очолює NASA, відбудуться у Г'юстоні, де розташована штаб-квартира NASA - Космічний центр імені Ліндона Джонсона і Центр управління польотами.

Серед тем зустрічі посадовців продовження програми перехресних польотів і подальша експлуатація Міжнародної космічної станції (МКС).

Також Баканов має зустрітися з командою місії NASA Crew-11, яка включає російського космонавта Олега Платонова. Ця місія має відправитися на МКС на космічному кораблі Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска 31 липня. Крім того, він відвідає Космічний центр імені Ліндона Джонсона і об'єкти компаній Boeing і SpaceX, що виробляють космічні кораблі.

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Космічна галузь залишається однією з небагатьох у яких триває співпраця між США і РФ після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.