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Новини Санкції США проти Росії Співробітництво NASA з Роскосмосом
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Голова "Роскосмосу" Баканов прибув до США для зустрічі з керівництвом NASA вперше за 8 років

Роскосмос NASA

Генеральний директор російського космічного агентства "Роскосмос" Дмитро Баканов прибув до США, де вперше за вісім років проведе зустріч з керівництвом Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Перемовини Баканов з міністром транспорту США Шоном Даффі, який також тимчасово очолює NASA, відбудуться у Г'юстоні, де розташована штаб-квартира NASA - Космічний центр імені Ліндона Джонсона і Центр управління польотами.

Серед тем зустрічі посадовців продовження програми перехресних польотів і подальша експлуатація Міжнародної космічної станції (МКС).

Також Баканов має зустрітися з командою місії NASA Crew-11, яка включає російського космонавта Олега Платонова. Ця місія має відправитися на МКС на космічному кораблі Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска 31 липня. Крім того, він відвідає Космічний центр імені Ліндона Джонсона і об'єкти компаній Boeing і SpaceX, що виробляють космічні кораблі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова "Роскосмосу" пообіцяв за два роки повторити успіх SpaceX. Але грошей на супутники у корпорації немає

Космічна галузь залишається однією з небагатьох у яких триває співпраця між США і РФ після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Автор: 

NASA (173) космос (870) Роскосмос (107) США (23916)


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Топ коментарі
+6
ще талібан до Штатів запросіть
вони теж прагнуть освоїти космос, разом із кацапами
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29.07.2025 22:30 Відповісти
+5
Баканов... Це часом не родич? Я не здивуюсь, якщо так...
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29.07.2025 22:30 Відповісти
+5
Валька стакан в Европу впервые с 22 года поехала. Этот хер в сша также впервые с 22 года. И при этом Донни орет как он разочарован и введет мего санкции . Никому не кажется что эти новости как-то противоречат друг другу ?
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29.07.2025 22:32 Відповісти
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Тепер зрозуміло, чому Ванька Баканов не став українцем.
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29.07.2025 22:29 Відповісти
...залишається однією з небагатьох у яких триває співпраця між США і РФ після повномасштабного вторгнення .. Джерело: https://censor.net/ua/n3565961
- можливо ви просто не про все знаєте ?
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29.07.2025 22:30 Відповісти
ще талібан до Штатів запросіть
вони теж прагнуть освоїти космос, разом із кацапами
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29.07.2025 22:30 Відповісти
Баканов... Це часом не родич? Я не здивуюсь, якщо так...
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29.07.2025 22:30 Відповісти
Приїхав зі своїм батутом.
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29.07.2025 22:31 Відповісти
Валька стакан в Европу впервые с 22 года поехала. Этот хер в сша также впервые с 22 года. И при этом Донни орет как он разочарован и введет мего санкции . Никому не кажется что эти новости как-то противоречат друг другу ?
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29.07.2025 22:32 Відповісти
Навпаки.
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29.07.2025 22:35 Відповісти
європа - то питання не до трамп, а до європи
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29.07.2025 23:57 Відповісти
хм, і де вони беруться ці баканови
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29.07.2025 22:32 Відповісти
Баклан літай ад морем. В космос хоче.
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29.07.2025 22:37 Відповісти
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29.07.2025 22:37 Відповісти
Керівництво НАСА буде вимагати докази польоту Гагаріна у Космос.
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29.07.2025 22:42 Відповісти
Євросоюз не може виключити Росію з Міжнародного експериментального термоядерного реактора (ITER) - найбільшого у світі наукового проекту в сфері контрольованого термоядерного синтезу.
Про це заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен у письмовій відповіді на запит депутатів Європарламенту.
За словами Йоргенсена, діюча угода по ITER не передбачає можливості примусового виключення будь-якого учасника, включаючи Росію. Припинити участь у проекті країна може лише за власною ініціативою.
У ITER, окрім Росії та Євросоюзу, також входять Китай, Індія, Японія, Південна Корея та США.
Сам проект реалізується на півдні Франції, при цьому Європа покриває близько 45% його вартості, інші країни - приблизно по 9% кожна.
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29.07.2025 22:43 Відповісти
ITER вважається спробою створити чистy енергетикy - джерело, засноване на термоядерних реакціях, аналогічних тим, що відбуваються в надрах зірок.
У випадку успіху він може стати основою безпечної, безвикидної та практично невичерпної енергетики.

Росія, незважаючи на санкції та міжнародну ізоляцію через напад на Україну, залишається офіційним учасником проєкту.
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29.07.2025 22:50 Відповісти
Нагуя Трампу такі манси з рашкою?
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29.07.2025 22:45 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, Роіся хоче розмістити ЯЗ у космосі.
Офіційні особи Роісі не один раз погрожували США та їх союзникам ядерною зброєю.
НАСА хоче їм допомогти?

От зараз Ірану стало прикро...
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29.07.2025 22:49 Відповісти
Феесбешний щур поїхав писдити технології у НАСА.
Хоспаді! Які ці америкоси тупі та наївні.
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29.07.2025 23:02 Відповісти
він до друга ілона поїхав
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29.07.2025 23:59 Відповісти
Будуть підписувати угоди про торгівлю. Нація торгашів-марнотратників з людожерами.
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29.07.2025 23:46 Відповісти
бляха, як же ви задовбали...

він не Дмитро, він дмітрій. Імена не перекладаються. Ви ж не називаєте 43го президента США Георгій Кущ. Тим більше каsапcькі імена. владімір, алєксєй, васілій, гавріла і так далі
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29.07.2025 23:54 Відповісти
 
 